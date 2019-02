10 bí quyết để sống sang giàu: Đừng đánh đổi thời gian để lấy tiền, nếu không để dành, bạn sẽ mất hết

Trong nhiều thập kỷ qua, chiến lược gia kinh doanh và cuộc sống Tony Robbins đã trở thành một cái tên được mọi nhà biết đến. Năng lượng vô hạn, sự quyết đoán và bản chất lương thiện của ông đã biến ông trở thành một trong những chuyên gia được săn đón khi nói về việc làm cách nào để có một cuộc sống và sự nghiệp viên mãn.

Ông lớn lên ở vùng có thu nhập thấp, gia đình không đầy đủ nhưng hiện giá trị của mạng lưới của ông vào tầm 480 triệu USD. Trong cuốn sách gần đây "MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom", ông đã phỏng vấn hơn 50 chuyên gia tài chính lớn, bao gồm cả Warren Buffett, Ray Dalio và Steve Forbes, để tạo nên một bản phác họa về cách xây dựng sự giàu có.

Lời khuyên của ông đã được giới thiệu trên các tạp chí, kênh truyền thông số và phương tiện truyền hình quốc gia. Sau đây là một vài lời khuyên tốt nhất của ông về cách thay đổi tư duy gây ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và tài chính của bạn:

1. Có một mối quan tâm

Với những người đang cảm thấy rối rắm, hoặc những người không chắc chắn nên làm gì để cải thiện cuộc sống, tìm một điểm để tập trung vào là rất quan trọng. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc tìm điểm quan tâm đúng đắn cho cuộc sống của bạn.

Năng lượng đến từ việc có cho mình một mối quan tâm; nó đến từ việc gì đó bạn thực sự để tâm, không phải điều bạn cố làm. Nếu có việc gì đó bạn muốn làm, thì bạn sẽ có một mức năng lượng mà nhiều người mơ ước… Chúng ta đều có, nhưng phần lớn lại không kết nối với nguồn năng lượng đó và giải phóng nó ra ngoài.

Robbins nói rằng ông duy trì cách tư duy này mỗi ngày. Để áp dụng vào cuộc sống, điều quan trọng là bạn phải dành thời gian suy nghĩ về điều khiến bạn say mê, dù lớn hay nhỏ. Bạn càng hứng thú và say mê với mục tiêu cuộc đời mình, bạn càng mạnh mẽ.

2. Ngừng việc đổi thời gian lấy tiền bạc

Khi tiến đến con đường tự do tài chính, Robbins thường nói về vấn đề đổi thời gian lấy tiền.

Nếu bạn làm việc để kiếm tiền trang trải, bạn đang đổi thời gian lấy tiền. Nói thẳng, nó chỉ là cuộc trao đổi tệ hại nhất bạn đã từng thực hiện trong đời: Bạn luôn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không thể kiếm thêm thời gian. Cuối cùng, bạn làm ra bao nhiêu tiền chẳng quan trọng nữa. Nếu bạn để dành ra một chút rồi bạn sẽ mất tất cả… Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc đưa bản thân bạn bước đến con đường tự do tài chính.

Về bản chất, bạn không thể bỏ việc ngay hôm nay, nhưng bạn có thể bắt đầu tiết kiệm ngay hôm nay. Nếu bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh hoặc dành tất cả thời gian để làm gì đó, thì ông ấy khuyên rằng bạn nên bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ. Bạn càng tiết kiệm nhiều tiền, bạn càng có thể nhanh chóng được tập trung hơn vào những việc bạn muốn dành thời gian để làm.

3. Thể hiện lòng biết ơn

Đôi khi đây là một bước dễ bị bỏ qua, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, nó có thể có tác động tích cực rất nhiều đến cuộc sống của bạn khi bạn làm theo. Nếu bạn không có gì cả, nhưng bạn vẫn rất biết ơn với những gì bạn có, thì bạn là người giàu có nhất mà bạn từng biết.

Robbins cho biết ông biến lòng biết ơn thành một phần trong thói quen của mình. Mỗi sáng, ông dành thời gian để nghĩ về những thứ trong cuộc sống mà ông cảm thấy biết ơn, điều đó giúp ông bắt đầu ngày mới. Bất cứ ai cũng có thể luyện tập làm như vậy, và điều tuyệt vời là nó thực sự đơn giản. Để duy trì và biến nó thành một thói quen, bạn có thể bắt đầu viết một cuốn nhật ký về sự biết ơn.

4. Hãy là một nhà đầu tư có kỷ luật

Đừng nghĩ đến việc chấp nhận rủi ro lớn để có được lợi ích lớn. Hãy nghĩ về khả năng rủi ro thấp nhất để có được lợi ích lớn nhất, và chấp hành điều đó.

Ông đã chỉ ra Richard Branson như là một ví dụ tuyệt vời về một người chịu rủi ro lớn trong cuộc sống, nhưng không phải trong tài chính của mình. Thay vào đó, ông cho rằng điều quan trọng là nhà đầu tư phải biết nhược điểm của khoản đầu tư là gì và có kế hoạch bảo vệ bản thân khỏi nhược điểm tiềm năng. Đây là một bài học tuyệt vời cho bất cứ ai để hiểu hơn các khoản đầu tư của mình.

5. Đừng sợ thất bại

Mặc dù việc sợ thất bại không phải là hiếm thấy, nhưng Robbins có một cách chấp nhận khác. Thật không may, chúng ta được lập trình để sợ thứ được gọi là "thất bại," vì vậy chúng ta cố gắng làm mọi thứ để tránh nó, điều này thực sự vô nghĩa. Thất bại thường là điều cần thiết cho việc bắt đầu học thực sự.

Đây là một lối tư duy hoàn toàn có thể được áp dụng cho cả cuộc sống và tài chính. Không ai hoàn hảo khi nói đến tiền, và đôi khi mắc sai lầm về tiền cho phép chúng ta học hỏi và tiến bộ. Cũng tương tự khi nói đến cuộc sống và hạnh phúc. Không thể có chuyện mỗi ngày đều là ngày hoàn hảo, nhưng những thất bại trong cuộc sống đôi khi có thể dẫn đến những thành công lớn nhất trong cuộc đời.

Vì vậy, hãy hoan nghênh thất bại. Nếu không, việc bị lạc trong đó và cảm thấy tiếc cho bản thân có thể sẽ ngăn bạn thành công trong tương lai.

6. Dành nhiều sức lực cho bản thân hơn là vào những thứ khác

Tìm cách tăng thêm nhiều giá trị hơn bất kỳ ai khác và bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Mỗi ngày, hãy chú ý đến bản thân mình hơn bất cứ điều gì khác. Bởi nếu bạn trở nên thông minh hơn, giá trị hơn, tài giỏi hơn - bạn có thể tăng thêm giá trị cho cả người khác nữa.

Bài học tương tự có thể được áp dụng cho cuộc sống và tài chính của bạn. Về cơ bản, bằng cách trở nên hiểu biết hơn với chuyên môn hoặc tiền bạc của mình, bạn càng có thể giúp đỡ nhiều người, miễn là bạn có tinh thần cống hiến.

7. Tự động tiết kiệm

Tăng mức tiết kiệm của bạn là một phần rất quan trọng của cuộc sống giàu có. Phần lớn chúng ta có quá suy nghĩ này... rằng hôm nay quan trọng hơn ngày mai. Tuy nhiên, lối tư duy đó có thể là thứ khiến bạn không tiết kiệm đủ, hoặc hoàn toàn không hề tiết kiệm.

Do đó, để có thể "tự lừa mình" tiết kiệm cho ngày mai, Robbins nói rằng tiết kiệm một cách tự động là rất quan trọng. Bạn có thể đưa một tỷ lệ phần trăm nhất định mỗi lần tăng lương vào tài khoản tiết kiệm của mình. Nếu nó được thực hiện một cách tự động mà không cần bạn nghĩ về nó, tiền sẽ bắt đầu được tích lũy và hy vọng sẽ tăng lên nhờ sức mạnh của lãi kép.

8. Cho đi thứ mà bạn không nghĩ mình có thể cho

Trở nên hào phóng là một chìa khóa quan trọng khác để sống giàu có, bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu. Nếu bạn không bỏ ra một đồng trong 1 USD, bạn sẽ không chi ra nổi 1 triệu trong 10 triệu mà bạn có... Sự hào phóng dạy cho bộ não rằng khi bạn cho đi những gì bạn không nghĩ về bạn có thể cho đi thì nó còn hơn là đủ nữa.

Điều này có thể tác động tích cực đến tài chính của bạn, chỉ cho bạn cách sống với số tiền ít hơn và khiến bạn trở nên nhạy bén hơn khi quản lý tài chính. Ngoài ra, việc báo đáp cho cộng đồng và giúp đỡ những người gặp khó khăn có thể mang lại cho bạn cảm giác kết nối với mọi người tốt hơn,giúp bạn nuôi dưỡng lòng biết ơn trong cuộc sống.

9. Tâm lý phải mạnh mẽ

Nhiều rào cản mà mọi người gặp phải có thể là do suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, giống như sức mạnh thể chất, bạn có thể xây dựng sức mạnh tâm lý.

Nếu tâm lý bạn đủ vững, bạn không chỉ có thể sống sót, bạn còn có thể phát triển cả khi tình huống khó khăn xảy ra, không để mặc môi trường xung quanh kiểm soát bạn. Điều này thực sự giúp bạn làm chủ sức mạnh giúp chinh phục thế giới quanh bạn.

Những lời dạy bảo này có thể được áp dụng vào nhiều thứ trong cuộc sống. Tuy nhiên, sống sót và phát triển trong thời điểm kinh tế khó khăn có thể dạy bạn cách để kiên cường và mạnh mẽ hơn và xử lý tiền bạc tốt hơn trong tương lai.

10. Tiến bộ bằng với hạnh phúc

Bạn nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình và thử những điều mới mẻ. Điều khiến chúng ta cảm thấy đầy sức sống là phát triển, là khi chúng ta phát triển và chúng ta có gì đó để cho đi.

Nếu bạn muốn được hạnh phúc, nhưng bạn đang có một khoảng thời gian khó khăn vì vấn đề cá nhân và tài chính. Hãy cố gắng bước thêm bất kỳ bước nào mà bạn có thể kể cả một bước tiến nhỏ. Bởi đó là đá để phát triển và trưởng thành. Hãy bước một bước nhỏ thôi để mọi thứ tốt đẹp hơn. Tiết kiệm một ít tiền. Bắt đầu đi đầu tư. Dùng bất cứ khoản lợi nhuận hay tiền thưởng nào đó để làm gì đó tốt cho người khác. Nếu bạn cảm thấy khó khăn và không hạnh phúc, hãy nhớ: "Phát triển đồng nghĩa với hạnh phúc."