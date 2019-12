10 điều triệu phú tự thân ước nhận ra sớm hơn ở những năm 20 tuổi

Chúng tôi đã hỏi Jay Leno, Tony Hawk, Barbara Corcoran và bảy cố vấn khác trong The Oracles về những gì họ ước được biết ở độ tuổi 20.



1. Mắc sai lầm là một việc hết sức bình thường

"Tôi đã đưa ra một số quyết định ngu ngốc khi lớn lên, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ thành công nếu tôi làm như vậy. Vì vậy, tôi sẽ nói với bản thân khi trẻ rằng những sai lầm là hết sức bình thường, miễn là bạn học hỏi từ chúng.

Một số điều bạn chỉ cần học cho chính mình. Bạn có thể nói với những người như tôi đừng chạm vào một cái lò đang nóng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ làm điều đó. Nếu có cơ hội, tôi có thể vẫn sẽ chạm vào chúng một lần nữa - bởi vì đó là cách bạn học hỏi.

Ngày nay, mọi đứa trẻ đều nhận được một chiếc cúp bất kể thứ hạng của chúng như thế nào, và tôi tin rằng không nên như vậy. Vì tôi mắc chứng khó đọc, mẹ tôi nói với tôi rằng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi so với những đứa trẻ khác để đạt được thành tích tương tự chúng. Vì vậy, tôi đã đi qua cuộc sống với thái độ đó. Tôi đi làm sớm hơn một chút và về nhà muộn hơn một chút, và điều đó sẽ luôn được đền đáp."

Theo Jay Leno, một trong những diễn viên hài thành công nhất thế giới, ngôi sao của "ay Leno’s Garage" trên CNBC, và là người dẫn chương trình lâu năm cho "The Tonight Show" của NBC.

2. Tận hưởng hành trình

" Đừng bao giờ ngừng chơi violin hay trượt ván. Hãy chấp nhận những nghịch cảnh. Hãy tận hưởng chuyến đi của bạn đến những nơi xa lạ. Nói với con bạn rằng bạn yêu chúng một cách thường xuyên hơn. Ăn ít thịt đi. Đến chương trình Joe Strummer, vì đó sẽ là cơ hội cuối cùng của bạn. Thành thật hơn về cảm xúc của chính mình. Đừng xây dựng một doanh nghiệp chỉ với vẻ ngoài hào nhoáng. Lưu tất cả các cảnh quay video của bạn. Đừng đuổi theo danh vọng. Hãy thưởng thức những khoảnh khắc yên tĩnh.

Tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, và tận hưởng cuộc hành trình.

Theo Tony Hawk, nhà sáng lập và CEO của Birdhouse Skateboards và chủ tịch của Tony Hawk Foundation

3. Hãy tự nghi ngờ về chính những thế mạnh của bản thân

"Tôi muốn nói với bản thân mình rằng sự nghi ngờ bản thân đôi khi có thể là một điều tốt. Tự nghi ngờ là điều mà tôi luôn phải vật lộn mỗi ngày.

Tôi đã từng có một thời gian gặp khó khăn trong việc đọc và viết, vì vậy tôi đã bị gắn mác "đứa trẻ ngốc". Tôi đã tự làm mình suy sụp vì điều đó và đánh mất sự tự tin của mình, đến nỗi khi bạn trai bỏ rơi tôi và nói: "Em không bao giờ làm được điều gì nếu không có anh", tôi gần như đã tin vào điều đó.

Ngày hôm nay, tôi sử dụng sự thiếu tự tin đó như một động lực để học hỏi và cố gắng hơn nữa. Tôi là người cổ vũ lớn nhất của chính mình. Khoảnh khắc mà sự bất an bắt đầu nhen nhóm, tôi sẽ tự động viên mình: "Barbara, bạn thật tuyệt vời."

Theo Barbara Corcoran, người sáng lập Corcoran Group, người dẫn chương trình của podcast của "Business Unusual", một "Shark" trong chương trình Shark Tank.

4. Tập trung vào sự dài hạn

"Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là: Đừng tập trung vào những điểm yếu của bạn; hãy tập trung vào những gì bạn giỏi và yêu thích. Nếu bạn không biết đó là gì, hãy trải nghiệm nhiều hơn.

Sau đó hãy phát triển kỹ năng đó, và thị trường sẽ trả cho bạn một cái giá tương xứng. Hãy suy nghĩ một cách dài hạn. Hãy tìm một người hoặc một công ty để học hỏi và làm việc với các kỹ năng đó thay vì đơn thuần chỉ là vì tiền lương.

Vào đầu những năm 20 tuổi, tôi hầu như không được trả tiền khi làm việc cho người hướng dẫn. Nhưng tôi gọi đó là "thời gian triệu USD" bởi những giá trị về mặt giáo dục mà tôi đã nhận được. Tôi đã dành năm năm đầu tiên của sự nghiệp của tôi làm việc trong nhiều giờ và sống với mẹ tôi. Và tôi không bao giờ có những kỳ nghỉ.

Thành công cần nhiều công sức và thời gian, nhưng bạn có thời gian. Câu hỏi ở đây là, liệu bạn có sẵn sàng làm việc chăm chỉ không? Xác định nơi bạn muốn đến và bạn cần là ai để đến đó. Sau đó hãy lên một kế hoạch cụ thể."

Theo Dan Lok, nhà khởi nghiệp, nhà giáo dục toàn cầu, tác giả của đầu sách bán chạy "Unlock It!", nhài sáng lập và CEO của Closers.com và Copywriters.com.

5. Hãy ngừng suy nghĩ nhỏ nhặt và thói quen phàn nàn

Có hai điều tôi muốn nói với chính mình ở độ tuổi 20:

- Ngừng suy nghĩ một cách nhỏ nhặt. Cho dù bạn nghĩ bạn có thể phát triển dự án hay công ty hiện tại lớn đến mức nào, hãy nhân những suy nghĩ đó lên 20. Đừng nghĩ về những gì bạn không có; vạch ra chính xác những gì cần thiết để biến mục tiêu đó thành hiện thực.

Hãy nhớ rằng, tiền bạc không bao giờ thiếu, và những giao dịch béo bở sẽ luôn tìm thấy các nguồn tài trợ. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ bỏ qua những thương vụ nhỏ lẻ và không có tiềm năng trở nên lớn mạnh. Vì vậy, đừng sợ mơ những giấc mơ lớn hơn và đạt được những giao dịch lớn hơn!

- Ngừng phàn nàn quá nhiều. Không ai muốn nghe bạn than vãn. Không ai quan tâm đến những mất mát của bạn, những cộng sự tồi tệ, sự lừa dối hay ăn gian của bạn. Hãy tự mình vượt qua và cam kết một cách mãnh liệt với những mục tiêu của bạn mà không phàn nàn về trở ngại trên đường đi."

Theo Matt Mead, người sáng lập và Giám đốc điều hành tại Drivonic; đồng sáng lập của Mead Holdings Group, The Epek Companies và Grayson Pierce Capital.

6. Hãy luôn là chính mình

"Tôi ước mình biết điều này một cách sớm hơn. Toàn bộ bản thân tôi, không phải một phiên bản đã chỉnh sửa, mà là sự chuyên nghiệp một cách phù hợp, nữ tính và xinh đẹp - hoặc bất cứ thứ gì tôi cho là phù hợp.

Cuối cùng, bạn sẽ nhượng bộ và trở thành kiểu người mình mong muốn. Bạn có thể chờ đợi nếu muốn, nhưng những gì bạn cảm thấy bên trong - về bạn thực sự là ai và cuộc sống của bạn có ý nghĩa gì - sẽ không thể biến mất.

Một năm nữa, những cảm nhận đó vẫn sẽ tồn tại; chỉ có bạn là ngày một già hơn. Vì vậy, hãy là chính mình ngay từ bây giờ.

Theo Karina Ruth, nhà sáng lập và CEO của "The Katrina Ruth Show" - một doanh nghiệp huấn luyện các doanh nhân trực tuyến trị giá hàng triệu USD.

7. Đừng hối tiếc về những điều đã chọn lựa

"Tôi đã nói với bản thân mình rằng đừng bao giờ hối tiếc về những lựa chọn mà tôi đã đưa ra. Chắc chắn sẽ rất dễ dàng để nói: "Tôi ước tôi sẽ thành lập công ty sớm hơn, mua cổ phiếu Amazon khi tôi nghe về nó và tiếp tục podcast tôi bắt đầu vào năm 2007 thay vì chuyển sang YouTube."

Nhưng sự thật là, tôi đang ở đây hôm nay vì những lựa chọn mà tôi đã đưa ra. Những lựa chọn đó do chính bản thân tôi đưa ra. Tôi không còn hối hận nữa, và tôi không tin vào việc bị ám ảnh bởi quá khứ. Bây giờ, tôi ở đây và luôn luôn cam kết với những mục tiêu trong tương lai."

Theo Tom Ferry, nhà sáng lập và CEO của Tom Ferry International và tác giả của cuốn sách bán chạy "Life! By Design″, nhà tư vấn bất động sản hạng 1 theo đánh giá của Swanepoel Power 200.

8. Chuẩn bị tâm lý cho sự thất bại

"Bạn không thể chỉ đơn thuần tiết kiệm để trở nên giàu có hoặc cắt giảm chi phí để có nhiều lợi nhuận hơn. Bạn phải chi tiền để phát triển nó. Hầu hết các doanh nhân tập trung vào lợi tức đầu tư của họ hơn là những gì họ cần bỏ ra để đạt được mục tiêu của họ - và những thua lỗ họ có thể gặp phải.

"Sự mất mát trong phạm vi chấp nhận" là một thuật ngữ quan trọng tôi học được trong quân đội và là một trong những quyết định khó khăn nhất mà chủ doanh nghiệp phải đối mặt. Nó nói về việc xác định phạm vi tổn thất để hoàn thành mục tiêu của mình và chấp nhận rủi ro đã được tính toán để đạt được điều đó.

Giống như hầu hết các doanh nhân, ban đầu tôi tự kinh doanh để kiếm tiền. Nhưng tôi đã học được rằng nếu bạn làm việc để giúp đỡ mọi người, tiền sẽ chỉ còn là một sản phẩm phụ. Vì vậy, hãy xây dựng công ty để tạo ảnh hưởng hoặc tiếp cận một lượng lớn khách hàng cho một mục đích nào đó, đó là những gì tôi đã làm với mọi doanh nghiệp của mình.

Theo Patch Baker, nhà sáng lập và CEO của Mobius Media Solutions; cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, với sứ mệnh giúp mọi người rời khỏi quân đội ngày hôm nay không cảm thấy bị bỏ rơi vào ngày mai.

9. Ưu tiên sức khỏe và các mối quan hệ của bạn

"Tin vào bản năng của bạn. Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn - nhưng đồng thời bạn cũng sẽ trở nên cứng rắn hơn.

Đôi khi bạn cảm thấy bị đánh bại, nhưng nó chỉ là sự khởi đầu. Nắm bắt những bài học từ tổn thương và thất bại, và luôn luôn đứng dậy. Hãy liên tục làm việc để có một tư duy tăng trưởng. Hãy kìm nén cái tôi và sự ức chế. Tha thứ cho mọi người về mọi thứ, và đặc biệt hãy tha thứ cho chính mình. Bạn sẽ tìm thấy tiếng nói, niềm hạnh phúc và sự lựa chọn riêng; sau đó bạn sẽ giúp người khác làm điều tương tự. Tôn trọng nỗi sợ hãi của bạn và vượt qua nó.

Bạn sẽ gây tầm ảnh hưởng lên hàng triệu người; vì vậy hãy không ngừng cống hiến và viết nên câu chuyện của bạn. Dừng việc bào chữa lại. Sự chính trực và trung thực là tất cả, vì vậy hãy thành thật với chính mình. Hãy yêu những người gần gũi với bạn. Sức khỏe và các mối quan hệ của bạn là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, vì vậy hãy ưu tiên hàng đầu!

Tìm hiểu nghệ thuật chăm sóc bản thân và yêu bản thân như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó - bởi thực tế đúng là như vậy. Học cách ngủ đủ giấc. Luôn luôn ham muốn học hỏi mọi thứ. Ngừng lãng phí thời gian lo lắng. Hãy tập trung. Hãy suy nghĩ, mơ ước và làm những việc lớn lao.

Theo Andrea Callanan, một doanh nhân xuất thân từ nhạc công; nhà tư vấn, tác giả của cuốn sách "You Are Meant for More", người sáng lập của công ty kết nối nhân viên "Inspire Me".

10. Trở thành nhà vô địch của riêng bạn

"Bạn có một kỹ năng độc đáo mà không ai khác trên thế giới có thể cạnh tranh được. Xác định nó, khai thác nó, và làm chủ nó. Đừng cảm thấy bị đe dọa bởi những người có nền tảng giáo dục tốt hơn, gia cảnh tốt hơn hoặc cha mẹ giàu có hơn. Hãy thể hiện kiến thức của bạn và làm chủ mọi cuộc chơi.

Học cách chuẩn bị tốt hơn bất cứ ai khác khi bạn thực sự muốn một cái gì đó. Đừng trở thành con mồi cho những kẻ muốn hạ gục bạn. Hãy là nhà vô địch của riêng bạn, và trở thành bậc thầy trong việc lựa chọn mình trở thành ai.

"Những người nhanh nhất, thông minh nhất và giàu nhất không phải luôn giành chiến thắng trong cuộc đua. Đôi khi, người thắng cuộc là kẻ có sức chịu đựng lớn nhất."

Tham khảo CNBC