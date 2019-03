10 gương mặt phụ nữ ấn tượng truyền cảm hứng, làm nên những kì tích khiến cánh mày râu phải ngả mũ thán phục

Hàng năm, cứ đến ngày 8/3 phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh.

Mặc dù vậy, ở nhiều nơi trên thế giới phụ nữ vẫn phải chịu những định kiến hà khắc của xã hội, bị phân biệt đối xử và trở thành nạn nhân của những hủ tục, bạo lực hay chiến tranh, đói nghèo.

Mỗi ngày trôi qua, trên khắp thế giới, vẫn có những người phụ nữ đang kiên cường đấu tranh không ngừng nghỉ để được sống là chính mình và giúp phụ nữ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không thể phủ nhận rằng dù luôn bị gọi là phái yếu nhưng có những người phụ nữ còn làm nên những điều đáng kinh ngạc mà phái mạnh cũng không thể nào làm được.

Sau đây là những gương mặt phụ nữ ấn tương, truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ khác trên thế giới về nghị lực sống, khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người mình, không ngừng đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Malala Yousafzai là người phụ nữ không ngừng đấu tranh quyền được đi học của các cô gái ở Taliban khi họ bị cấm đến trường. Vào năm 2014, Malala Yousafzai trở thành người được nhận giải Nobel Hòa bình trẻ nhất bởi những đóng góp của cô trong việc thay đổi thái độ và hành động ở nhiều nước châu Á đối với sự giáo dục dành cho phụ nữ và trẻ em.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ năm 2018, Alexandria Ocasio-Cortez (29 tuổi) ghi tên trong lịch sử Mỹ, là nghị sĩ trẻ nhất được bầu vào Quốc hội. Điều đáng nói là Alexandria từng là một nhân viên pha chế tại một quầy bar ở New York. Cuộc sống với những trải nghiệm từ khu lao động đã thôi thúc Alexandria phải trở thành một chính trị gia để thay đổi mọi thứ theo hướng tích cực hơn.

Nadia Murad từng chết đi sống lại bao lần trong cơn ác mộng kinh hoàng khi bị bắt làm nô lệ tình dục cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Năm 2015, Nadia Murad mang câu chuyện của mình chia sẻ trước các đại biểu Liên Hiệp Quốc. Cô vạch trần những mảng tối khủng khiếp của nạn buôn bán người cùng những hệ lụy bất ổn chính trị. Vào năm 2018, cô đã được trao giải Nobel hòa bình về những nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ của mình. cứu lấy những nạn nhân như cô.

Tarana Burke là một nhà hoạt động dân quyền từ The Bronx, New York, người sáng lập phong trào Me Too, kêu gọi các nạn nhân bị quấy rối tình dục phá vỡ sự im lặng. Phòng trào đã lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới, tiếp thêm sức mạnh cho các nạn nhân nói lên sự thật, góp phần ngăn chặn nạn xâm hại tình dục.

Maryangel Garcia Ramos, 32 tuổi, là người sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Phụ nữ khuyết tật Mexico. Vào năm 14 tuổi, Maria Garcia Ramos đã sử dụng xe lăn do mang căn bệnh quái ác nên cô hiểu được mình cần làm gì để thay đổi cách nghĩ của mọi người về những người khuyết tật, tàn nhưng không phế.

Tammy Duckworth là một chính trị gia người Mỹ và cựu trung tá quân đội Hoa Kỳ. Bà là người phụ nữ khuyết tật đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Bà đã làm nên lịch sử khi đưa con của mình xuất hiện tại Thượng viện sau khi thay đổi quy tắc cho phép các bà mẹ mới sinh mang con dưới 1 tuổi đến Thượng viện và cho con bú trong khi bỏ phiếu.

Jane Goodall là nhà linh trưởng học và nhân chủng học người Anh và là sứ giả hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Bà được xem là chuyên gia hàng đầu thế giới về tinh tinh với 45 năm nghiên cứu. Bà đã làm việc không mệt mỏi để bảo tồn và phát triển, đồng thời làm thay đổi những gì chúng ta biết về tinh tinh và hành vi của chúng.

Viola Davis là nữ diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Bà là người phụ nữ da đen duy nhật đạt được cả 3 giải thưởng danh giá, giải Oscar, giải Emmy và Tony. Bà là người đi đầu trong việc ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ nhất là vụ nữ da màu. Bà từng lọt vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.

Shery Sandberg được biết đến là đóa hồng quyền lực người Do Thái đứng sau đế chế Facebook. Vào năm 2007, bà đã được tạp chí Fortune bình chọn là 1 trong 50 nữ doanh nhân giỏi nhất thế giới va cũng là người trẻ nhất trong danh sách.

Melinda Gates, vợ của tỷ phú Bill Gate, là người phụ nữ quyền lực thứ ba trên thế giới, và là người Mỹ được Forbes 2017 xếp hạng là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới. Bà đã trở thành một trong những nhà hoạt động xã hội có đóng góp nhiều nhất trên thế giới với tư cách là đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates, do bà điều hành trong 6 năm đầu hoạt động.

