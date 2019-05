10 phút đầu tiên đã mắc hàng loạt sai lầm này, cả ngày làm việc của bạn coi "đi tong": Đây là lý do khiến bạn cố mãi cũng không thăng tiến được

Những phút làm việc đầu tiên trong ngày sẽ quyết định hiệu suất của bạn tại công sở trong 8 tiếng sau đó. Dưới đây là 11 sai lầm cần tránh trong 10 phút đầu giờ để đảm bảo bạn có một ngày làm việc hiệu quả và thành công.



Đi làm muộn

Bạn có thể làm hỏng cả ngày làm việc ngay trước khi nó bắt đầu.

Theo một nghiên cứu tiến hành bởi tờ The Huffington Post, những nhân viên hay đi muộn thường bị coi là thiếu chu đáo, tận tâm. Vì vậy, sếp sẽ chấm điểm họ rất thấp, kể cả khi họ rời công sở muộn hơn. Vì vậy, hãy cố gắng đi làm sớm mỗi ngày.

Không chào đồng nghiệp

Bạn có thể khiến cho một ngày làm việc của mình trở nên dễ chịu hơn bằng cách chào hỏi, trò chuyện phiếm với đồng nghiệp.

Nếu bạn là sếp và không chào nhân viên, hành động này có thể làm hỏng độ tín nhiệm của bạn. Kể cả khi bạn không phải sếp, việc im lặng cũng sẽ khiến hình ảnh bạn trong mắt đồng nghiệp trở nên thiếu thân thiện hơn.

Uống cà phê quá sớm vào buổi sáng

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, thời gian phù hợp nhất để uống cà phê là vào 10h sáng. Bởi lẽ, cơ thể sản sinh hormone cortisol giúp điều tiết năng lượng nhiều nhất từ 8-9h sáng hàng ngày. Khi bạn uống cà phê vào thời điểm này, cơ thể sẽ sản sinh ít cortisol hơn và trở nên phụ thuộc vào caffeine.

Khi nồng độ cortisol giảm xuống sau 9h30, bạn mới nên uống cà phê để tỉnh táo hơn.

Bắt đầu ngày làm việc bằng cách đọc email

Việc đầu tiên bạn thường làm khi ngồi xuống ghế là kiểm tra các email được gửi tới vào tối và đêm.

Tuy nhiên, theo Michael Kerr - một diễn giả kinh doanh quốc tế, bạn nên dùng 10 phút đầu tiên của ngày làm việc để lướt qua và lọc ra những email khẩn cấp nhất. Những email khác có thể trả lời sau.

Làm công việc dễ nhất trước

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, năng lượng và ý chí của bạn sẽ giảm sút theo thời gian làm việc trong ngày. Chính vì vậy, bạn nên làm những việc quan trọng càng sớm càng tốt.

Làm nhiều việc cùng lúc

Bạn luôn cảm thấy tràn ngập năng lượng vào sáng sớm, vậy nên, bạn cảm tưởng như mình có thể làm cả triệu thứ cùng lúc.

Tuy nhiên, một vài nghiên cứu cho thấy, đối với những công việc quan trọng, bạn chỉ nên làm từng thứ một. Ôm đồm quá nhiều thứ một lúc sẽ khiến bạn làm việc kém hiệu quả hơn trong ngày.

Do đó, hãy tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất trong 10 phút đầu tiên.

Suy nghĩ tiêu cực

Có thể bạn bị người khác va phải trên đường đi làm. Có thể bạn vừa cãi nhau với vợ/chồng mình đêm hôm qua.

Đừng để những trải nghiệm tiêu cực đó khiến bạn bị xao lãng khỏi công việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Thay vì nghĩ về chuyện không hay, hãy cất chúng vào "chiếc hộp vô hình" để xem lại khi bạn đã làm xong việc.

Họp hành từ sáng sớm



Theo Laura Vanderkam, tác giả cuốn What the Most Successful People Do Before Breakfast, sáng sớm là thời gian dành cho những công việc đòi hỏi sự tập trung, chẳng hạn như viết lách.

Nếu bạn có tiếng nói trong công ty, hãy đề xuất sếp cho họp vào khoảng thời gian giữa chiều - khi năng lượng của bạn xuống thấp - trừ khi những cuộc họp này đòi hỏi sự tập trung cao độ của bạn.

Quá tham vọng hoàn thành nhiều thứ

Bạn nghĩ rằng khởi động ngày mới bằng những mục tiêu lớn sẽ thúc đẩy hiệu quả công việc. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh, chúng chỉ khiến bạn thêm trì hoãn, chần chừ.

Theo nhà nghiên cứu thần kinh Sahar Yousef, nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng trì hoãn là do bạn sợ. Khi phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng, bạn thường trở nên sợ hãi và nghi ngờ năng lực của mình.

Để ngăn chặn tình trạng này, hãy chia nhỏ các nhiệm vụ và tập trung vào những điều bạn có thể làm được trong khoảng thời gian được giao.

Không dành thời gian để suy ngẫm

Theo bác sĩ phẫu thuật thần kinh Mark McLaughlin, cách tốt nhất để không bị kiệt sức, tăng cường sự sáng tạo và ngủ ngon hơn, đó là tập thiền. "Hãy thử thiền ít nhất 10 phút để bắt đầu ngày mới," ông khuyên.

Không ngồi gần cửa sổ

Hấp thụ ánh nắng mặt trời tự nhiên vào sáng sớm có thể cải thiện tâm trạng và sức khỏe của bạn, theo một báo cáo trên Tạp chí Y khoa về Giấc ngủ vào năm 2014. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo vào sáng sớm sẽ giúp bạn giảm trầm cảm, giảm kích động và cải thiện giấc ngủ.