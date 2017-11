10 sự thật kinh hoàng về loại thực phẩm nhiều người thích ăn hàng ngày mà không biết

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) định nghĩa thực phẩm chế biến là những mặt hàng nông sản thô đã được chế biến thông qua các hình thức như đóng hộp, rút nước, nghiền nhỏ.

Ngoài ra, các thực phẩm chế biến cũng đã bị thay đổi bằng các thành phần nhân tạo, chất phụ gia và thành phần hóa học khác. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta tăng cân, gây bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ của con người.

Dưới đây là một số sự thật về các loại thực phẩm chế biến bạn vẫn ăn hàng ngày mà không biết

1. 70% lượng calo nạp vào cơ thể có nguồn gốc từ các thực phẩm chế biến

Theo cựu phóng viên của tờ New York Time Melanie Warner, tác giả của cuốn sách Pandora’s Lunchbox: How Processed Food Took Over the American Meal nhận định, một thực tế đáng buồn rằng, 7 trong số 10 loại thực phẩm hầu hết mọi người ăn hàng ngày đã bị chế biến và thêm các thành phần hóa học.

2. Thực phẩm chế biến có thể gây nghiện

Thêm một lý do nữa khiến bạn không nên ăn quá nhiều các loại đồ ăn nhẹ có chứa đường hay muối, bởi chúng được chế biến để kích thích bạn thèm ăn trở lại. Thực phẩm chế biến kích thích sản xuất dopamine - chất dẫn truyền thần kinh giúp tăng cường tâm trạng.

Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến dựa vào điều này và đưa ra thị trường các sản phẩm của họ để kích thích người tiêu dùng.

Trong cuốn sách Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us, nhà báo Michael Moss nhận định: "Một vài công ty lớn đang áp dụng thuật quét não để nghiên cứu cách con người phản ứng thần kinh với một số loại thực phẩm nhất định, đặc biệt là đường. Họ đã phát hiện ra rằng, bộ não nhạy cảm hơn với đường tương tự như khi dùng chất gây nghiện cocain".

3. Thực phẩm chế biến chứa hàng ngàn chất phụ gia

Trong cuốn sách Pandora’s Lunchbox: How Processed Food Took Over the American Meal, tác giả Melania Warner đề cập đến thông tin hiện nay có khoảng 5.000 chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm chế biến, con số này vẫn tiếp tục tăng lên hàng năm.

4. Thực phẩm chế biến có chứa các thành phần rất độc hại

- Titanium dioxide – hóa chất thường được sử dụng trong sơn và kem chống nắng cũng được tìm thấy trong nhiều loại salad trộn, kem pha cà phê và kem làm bánh.

- Một trong những thành phần chủ yếu trong nhiều loại thực phẩm đóng hộp và thực phẩm ăn nhanh là có chứa ớt là silicone dioxide, hay còn gọi là cát.

- Lanolin – chất dầu có trong lông cừu là chất phụ gia được dùng trong các loại kẹo cao su.

- Cellulose hay còn gọi là các vụn bột gỗ thường được sử dụng làm nguyên liệu cho các loại hộp đựng phomat.

- Natri bisulfit – một thành phần có trong các loại chất tẩy rửa nhà vệ sinh cũng được sử dụng trong các loại khoai tây chiên.

5. Thực phẩm chế biến có thể rút ngắn tuổi thọ của con người

Tin buồn nhất là chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến đã được chứng minh là có thể rút ngắn nhiều năm tuổi thọ của bạn. Do vậy, đây là lý do bạn nên hạn chế bớt các thực phẩm chế biến hơn trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

6. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẽ khiến bạn tăng cân

Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến ở các nước phương Tây như Mỹ, Anh và Úc có thể tăng xu hướng chất béo tích tụ trong cơ thể. Khoai tây chiên, đồ uống có đường, ngũ cốc tinh chế, đồ ăn nhẹ đường phố… có thể gây tăng cân trong thời gian ngắn nhất.

7. Thực phẩm chế biến là nguyên do gốc rễ của hầu hết các căn bệnh hiện đại

Một nghiên cứu toàn diện dự trên kết quả của 172 nghiên cứu lâm sàng được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ kết luận rằng, hầu như tất cả các bệnh mãn tính đề do chế độ ăn uống hiện đại của chúng ta gây ra.

8. Ăn các thực phẩm chế biến khiến cơ thể khó đốt cháy calo hơn

Ăn chế độ ăn với lượng lớn thực phẩm chế biến là nguyên nhân khiến cơ thể đốt cháy lượng calo ít hơn 50%.

9. Thực phẩm chế biến gây ra sự mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột

Các sinh vật sống trong đường đường ruột tạo thành "hệ sinh thái vi khuẩn" ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh sức khỏe của bạn. Thực phẩm chế biến có thể phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa, từ đó dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

10. Thực phẩm chế biến có thể tăng nguy cơ nhiều bệnh mãn tính

Thịt xông khói, xúc xích, salami, pizza, thịt sấy khô… là những loại thực phẩm ngon miệng, tiện lợi nhưng ảnh hưởng của các loại thịt chế biến này đến sức khỏe rất nghiêm trọng.

Các nghiên cứu cho thấy, ăn các loại thịt chế biến nhiều có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh đái tháo đường tuýp II và rút ngắn tuổi thọ của bạn.

*Theo Lifehack