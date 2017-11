10 tháng, huy động 236,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu

Trong đó, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 218,1 nghìn tỷ đồng, bao gồm 155,1 nghìn tỷ đồng phát hành trên thị trường, đạt 84,6% kế hoạch phát hành; 63.000 phát hành cho Bảo hiểm xã hội, đạt 84% kế hoạch phát hành; đối với trái phiếu Chính phủ bảo lãnh là 18,2 nghìn tỷ đồng.

Đánh giá chung, Bộ Tài chính cho rằng, công tác huy động vốn từ đầu năm đến nay khá thuận lợi.

Riêng trong tháng 10/2017, 15 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đã được tổ chức, huy động được tổng cộng 7.510 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, tăng 45,5% so với tháng 9/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 60,5%.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,50-4,65%/năm, 7 năm là 4,83%/năm, 10 năm trong khoảng 5,42-5,90%/năm và 15 năm là 6,20%/năm.

Như vậy, so với tháng 9/2017, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm và 7 năm giảm, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng.