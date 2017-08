10 “thực phẩm vàng” tốt nhất cho sức khỏe tim mạch bạn nên ăn ngay từ giờ

Trong bột yến mạch có rất nhiều omega-3, acid folate, và kali. Đây là một loại thức ăn giàu chất xơ có thể giúp giảm bớt nồng độ LDL (cholesterol xấu có hại cho cơ thể) và giúp cho lòng mạch máu được thông thoáng.

Bột yến mạch có rất nhiều omega-3, acid folate, và kali

Bạn nên chọn loại yến mạch nghiền nhỏ hoặc cắt hạt tấm hơn là loại yến mạch chế biến sẵn bởi có nhiều chất xơ hơn. Và có thể ăn kèm với một quả chuối sẽ giúp bạn bổ sung thêm 4 gram chất xơ.

Cá hồi

Cá hồi giàu omega-3 giảm huyết áp ngăn chặn sự hình thành cục máu đông

Là một loại thực phẩm rất giàu omega-3, cá hồi sẽ giúp bạn giảm huyết áp và ngăn chặn sự hình thành cục máu đông. Cần duy trì chế độ ăn 2 lần 1 tuần, sẽ giúp bạn giảm một phần ba nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.

"Cá hồi chứa carotenoid astaxanthin, là một loại chất chống oxi hóa rất mạnh" – dẫn lời bác sĩ tim mạch Stephen T. Sinatra, tác giả của cuốn "Làm sao để giảm huyết áp trong 8 tuần" (Lower Your Blood Pressure In Eight Weeks).

Nhưng để hiệu quả được tốt hơn, bạn nên chọn cá hồi được đánh bắt tự nhiên hơn là cá nuôi để bán, bởi vì các loại cá nuôi có thể sẽ bị nhiễm thuốc trừ sâu và các loại kim loại nặng.

Nếu bạn không thích ăn cá hồi, có thể thử các loại cá dầu khác như cá thu, cá ngừ đại dương, cá mòi và cá trích cũng có thể giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh với tác dụng tương tự.

(Ảnh minh họa)

Có thể phết một ít bơ lên trên miếng sandwich hoặc cải bó xôi để tăng cường các loại chất béo tốt cho tim mạch. Trong bơ có chứa nhiều chất béo không bão hòa dạng đơn thể, giúp cho cơ thể bạn loại bỏ bớt LDL và tăng cường nồng độ HDL (một loại cholesterol tốt cho sức khỏe tim mạch).

Dầu olive

Dầu olive giúp làm giảm nồng độ HDL và giảm nguy cơ tiến triển các bệnh lý tim mạch

Dầu olive có chứa rất nhiều các loại chất béo không bão hòa dạng đơn thể, giúp làm giảm nồng độ HDL và giảm nguy cơ tiến triển các bệnh lý tim mạch.

Theo kết quả nghiên cứu của Seven Countries Study, khảo sát về tỷ lệ bệnh tim mạch trên toàn cầu, cho biết những người đàn ông ở Crete (một hòn đảo thuộc Hy Lạp) có nguy cơ bệnh tim do nồng độ cholesterol cao, nhưng lại tương đối ít người bị chết vì căn bệnh này bởi vì trong chế độ ăn của họ có nhiều chất béo tốt cho tim mạch giống như thành phần của dầu olive.

Bạn nên sử dụng các loại dầu olive nguyên chất để nấu nướng thay vì các loại dầu ăn thông thường.

Các loại hạt

Các loại hạt giúp tăng cường chất xơ trong chế độ ăn

Hạt óc chó, hạnh đào, mắc ca có chứa rất nhiều omega-3 và các loại chất béo không bão hòa đa hoặc đơn thể.

Không chỉ vậy, các loại hạt còn giúp tăng cường chất xơ trong chế độ ăn, theo bác sĩ Sinatra, "Giống như dầu olive, các loại hạt là những nguồn thức ăn có chứa một lượng dồi dào các loại chất béo tốt cho tim mạch."

(Ảnh minh họa)

Việt quất xanh, quả mâm xôi, dâu tây – hoặc các loại quả mọng khác – chứa rất nhiều các loại chất kháng viêm, giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch và ung thư.

"Quả mâm xôi và việt quất là các loại thực phẩm rất tuyệt vời. Tất cả các loại quả mọng đều tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn", theo bác sĩ Sinatra.

Các thực phẩm họ đậu

Đậu lăng chứa rất nhiều omega-3, canxi, và chất xơ hòa tan được

Các loại thực phẩm họ đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu đen và đậu thận đều chứa rất nhiều omega-3, canxi, và chất xơ hòa tan được.

Cải bó xôi

Cải bó xôi giúp cho tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh bởi trong thành phần có chứa nhiều lutein, folate, kali, và chất xơ.

Không chỉ cải bó xôi, bổ sung trong bữa ăn của bạn các loại rau củ cũng giúp bạn duy trì sức khỏe tim mạch.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia sức khỏe, khảo sát khoảng hơn 15,000 người đàn ông không bị bệnh tim mạch trong vòng 12 năm, tất cả đều ăn mỗi ngày 2.5 khẩu phần rau củ giúp giảm 25% nguy cơ bị bệnh tim mạch, so sánh với nhóm người không ăn rau củ. Mỗi bữa bổ sung rau củ giúp giảm 17% nguy cơ.

Hạt lanh

(Ảnh minh họa)

Hạt lanh chứa một lượng rất nhiều chất xơ, omega-3 và omega-6, chỉ cần dùng một ít hạt lanh là có thể giúp cho trái tim khỏe mạnh một thời gian dài. Mỗi buổi sáng, bạn nên cho thêm một ít hạt lanh rắc lên trên yến mạch hoặc ngũ cốc nghiền để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Đậu nành

Đậu nành giúp giảm cholesterol và các loại chất béo bão hòa

Đậu nành giúp giảm cholesterol và các loại chất béo bão hòa, chính vì vậy đậu nành là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch.

Bạn nên ăn các loại đậu nành tự nhiên, như edamame (đậu nành Nhật Bản), tempeh (đậu nành Indonesia), hoặc đậu hũ.

Có thể dùng sữa đậu nành kèm với bột yến mạch hoặc ngũ cốc nghiền hạt. Nhưng cần lưu ý đến lượng muối trong một số loại đậu nành sẽ khiến bạn dễ bị tăng huyết áp.

*Theo Health