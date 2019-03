10 xe bán chạy nhất tháng 2/2019: CR-V tiếp tục dẫn đầu, "Vua doanh số" rớt hạng

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 13.143 xe, giảm 61% so với tháng 1/2019, tăng 6% so với tháng 2/2018.

Cụ thể, tháng vừa qua thị trường tiêu thụ 9.157 xe du lịch (giảm 67%); 3.810 xe thương mại (giảm 34%) và 176 xe chuyên dụng (giảm 47%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.685 xe, giảm 59% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.458 xe, giảm 63% so với tháng trước.

Xét tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2/2019 tăng 21% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 34%; xe thương mại giảm 11% và xe chuyên dụng giảm 28% so với cùng kì năm ngoái. Tính đến hết tháng 2/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 16% trong khi xe nhập khẩu tăng 179% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 2/2019, Top 10 mẫu xe bán chạy vẫn duy trì sự bất ngờ khi Honda CR-V lần thứ 2 giữ ngôi vương trong khi Toyota Vios rơi xuống vị trí thứ 5 với 636 chiếc xe được bán ra. Vị trí thứ 2 và thứ 3 thuộc về hai mẫu xe nhà Hyundai. Bên cạnh đó, các mẫu Fortuner, Innova thường thấy nay không còn trong top 10.