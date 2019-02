100% quân số CSGT Hà Nội tham gia dẫn đoàn, phân luồng đón nguyên thủ Mỹ - Triều

Ngày 27 - 28/2, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên . Để chuẩn bị cho Hội nghị diễn ra an toàn, mọi công tác chuẩn bị của các bên đã được triển khai từ nhiều ngày nay.

Theo đó, các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác bay... tại sân bay Nội Bài đã bắt đầu triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ và đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội.

Lực lượng an ninh được tăng cường tối đa, triển khai bảo vệ nhiều lớp, tại khu vực hạn chế cũng như khu vực công cộng sân bay, tuyệt đối không cho người không nhiệm vụ vào khu vực hạn chế đón tiễn khách.

Thông tin từ Đồn Công an Nội Bài cho hay, những ngày qua đơn vị tham gia nhiều cuộc họp với Cảng vụ Hàng không Nội Bài, Công an TP Hà Nội và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác về công tác đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Công tác đảm bảo an ninh tiếp đón các đoàn quốc tế tham dự hội nghị được triển khai theo cấp độ cao nhất (cấp độ 1).

Lực lượng cảnh sát phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thuộc Cảng vụ Hàng không Nội Bài tăng cường giám sát trước trong và sau thời gian diễn ra hội nghị.

Ngày 20/2, đơn vị phối hợp với một đoàn tiền trạm an ninh Mỹ kiểm tra an ninh tại sân bay để chuẩn bị các phương án tiếp đón đoàn tham dự hội nghị. Kế hoạch bảo vệ an ninh theo các cấp độ và thay đổi từng thời điểm.

Dự kiến những ngày tới, công tác an ninh được thắt chặt theo các phương án từ trước. Đơn vị sẽ huy động 100% lực lượng ứng trực cho công tác này.

Hiện Công an TP Hà Nội đã sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Các phương án bảo vệ vẫn đang trong dự thảo, chờ phê duyệt. Phòng CSGT Hà Nội thông tin, đơn vị sẽ huy động 100% quân số gồm hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế tham gia hội nghị Mỹ - Triều.

Ngày 21/2, Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội ) thông tin đơn vị phối hợp các lực lượng khác đã chuẩn bị toàn diện, đầy đủ, sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

100% quân số của đơn vị có kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm dẫn đoàn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết.