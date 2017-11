11 vấn đề sức khỏe có liên quan đến căn bệnh đau nửa đầu bạn cần phải nắm rõ

Nếu bị đau nửa đầu, bạn có nguy cơ cao mắc phải một vài vấn đề sức khỏe khác. Chứng bệnh này thường gián tiếp dẫn tới trầm cảm , hen suyễn và bệnh tim mạch . Khoảng 18% phụ nữ và 6% nam giới sở hữu chứng đau đầu này kèm theo các dấu hiệu khác như buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.

Richard Lipton, chuyên gia y khoa kiêm Giám đốc Trung tâm Montefiore ở thành phố New York cho biết, đau nửa đầu bắt nguồn từ rất nhiều lý do. Mỗi người có thể có những nguyên nhân gây bệnh khác nhau. Điều trị chứng đau nửa đầu khá khó khăn vì liệu pháp chữa bệnh của một cá nhân thường không thích hợp với người khác. Dưới đây là những vấn đề về sức khỏe có liên quan tới triệu chứng này:

Trầm cảm

Nếu đau nửa đầu xuất hiện theo giai đoạn, bạn có nguy cơ mắc trầm cảm cao gấp hai lần so với những người bình thường. Theo Maggie Michalczyk, giáo sư kiêm phó chủ tịch khoa thần kinh học thuộc Đại học Y khoa Albert Einstein cho biết, nếu bạn sở hữu chứng đau nửa đầu mãn kinh thì nguy cơ này có thể tăng gấp đôi lần nữa. Trầm cảm thường xảy ra trước những cơn đau đầu tấn công.

Một số thuốc chống trầm cảm, đặc biệt là amitriptyline, có thể điều trị chứng đau nửa đầu hiệu quả. Thuốc này giúp ổn định nồng độ serotonin trong não, chất đóng vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa đau đầu.

Lo âu

Theo tổ chức Migraine Foundation, một nửa số người bị chứng đau nửa đầu mãn tính có khả năng bị rối loạn lo âu cao.

Theo bác sĩ Teshamae Monteith, chuyên gia y khoa kiêm phó giáo sư về thần kinh học lâm sàng tại Trường Y khoa Đại học Miami Miller, những người bệnh gặp phải nhiều lo lắng trong cuộc sống có nhiều khả năng bị đau nửa đầu.

Đôi khi điều trị hai chứng bệnh này khá giống nhau. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ yêu cầu điều trị riêng biệt: Dùng thuốc để tránh đau nửa đầu và áp dụng các liệu pháp đặc biệt để trị rối loạn lo âu. Vì vậy, bạn cần lựa chọn cách điều trị hiệu quả nhất. Những người không điều trị chứng đau nửa đầu thường ít bị đau đầu hơn và không phản ứng thuốc.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra, mối liên hệ giữa đột quy do tụ máu và chứng đau nửa đầu nhẹ. Các triệu chứng liên quan tới thị lực hay cảm giác thường xuất hiện khi những cơn đau đầu tấn công.

Những người bị chứng đau nửa đầu nhẹ cũng có nguy cơ mắc đột quỵ gấp đôi so với người bình thường. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn còn rất hiếm. Theo Mike Hoaglin, chuyên gia y khoa kiêm dược sĩ phụ trách khoa tim mạch tại Phòng cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Duke, đau nửa đầu phần lớn xuất hiện ở những phụ nữ trẻ tuổi và có nguy cơ bị đột quy thấp hơn so với nam giới.

Có rất nhiều cách để giảm nguy cơ bị đột quỵ khi mắc chứng đau nửa đầu. Bạn cần duy trì huyết áp, lượng đường huyết và cholesterol ổn định. Ngoài ra, hãy tránh uống rượu bia và không hút thuốc.

Động kinh

Chứng rối loạn động kinh và đau nửa đầu có thể làm thay đổi cảm xúc và tâm trạng của bạn. Nếu bị một trong hai chứng bệnh này, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc chứng bệnh còn lại. Theo Gallagher, dược sĩ y khoa tại Trung tâm điều trị các vấn đề thần kinh trực thuộc Đại học Pennsylvania's Perelman, chúng gây nên rối loạn trong bộ não, ảnh hưởng tới khả năng phản ứng với các kích thích môi trường của cơ thể và gây mất ngủ . Một số chứng đau nửa đầu bắt nguồn từ di truyền cũng có thể gây nên động kinh.

Vì những mối quan hệ mật thiết giữa hai chứng bệnh này, bạn có thể dùng một số loại thuốc chống động kinh như topiramate và divalproex sodium để điều trị đau đầu hiệu quả.

Bệnh tim mạch

Ngoài đột quỵ, nam giới và phụ nữ mắc đau nửa đầu cũng hay phải đối mặt với vấn đề về tim mạch, đặc biệt là các cơn đau tim . Một nghiên cứu cho thấy, những người này cũng có nhiều nguy cơ bị huyết áp cao và tiểu đường. Alyssa Dweck, bác sĩ tại Viện sức khỏe CareMount ở New York kiêm đồng tác giả của cuốn "The Complete A to Z for Your V" cho biết, để có sức khỏe tốt, bạn cần kiểm soát cân nặng, nồng độ cholesterol và lượng đường huyết ở mức ổn định.

Hen suyễn

Dù hen suyễn là chứng bệnh về đường hô hấp và đau nửa đầu là bệnh về thần kinh, cả hai đều liên quan đến nhau. Tiến sĩ Lipton cho biết, hen suyễn gây kích thích và làm đường thở co thắt lại. Chứng đau nửa đầu cũng gây kích thích mạch máu bên ngoài vỏ não. Elizabeth Halprin, chuyên gia y khoa kiêm giám đốc tại trung tâm Joslin Diabetes, Boston giải thích, những cơn đau nhói ở đầu thường là dấu hiệu của chứng bệnh này. Bác sĩ Lipton cho biết, sử dụng thuốc hen montelukast cũng có thể ngăn ngừa chứng đau nửa đầu.

Béo phì

Tăng cân có thể làm chứng đau nửa đầu thêm tồi tệ hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra, những người hay tăng cân thường phải đối mặt với đau nửa đầu.

Janet Choi, bác sĩ chuyên khoa tại trung tâm y khoa Colorado (Mỹ) cho biết, trọng lượng cơ thể quá dư thừa là tác nhân kích thích, gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Vì vậy, giảm cân sẽ giúp bạn tránh đau nửa đầu. Một nghiên cứu cho thấy, người thừa cân có thể hạn chế tần suất các cơn đau đầu sau phẫu thuật và giảm trung bình 30kg.

Chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp giảm cân mà còn đóng vai trò quan trọng để điều trị chứng đau nửa đầu. Ngoài ra, tránh một số loại thực phẩm như rượu vang đỏ, sôcôla và thịt chế biến sẵn.

Rối loạn cơn đau

Những triệu chứng về rối loạn cơn đau bao gồm đau xơ cơ và đau mãn tính vùng cổ, lưng, vai. Các cơn đau có xu hướng đi kèm với triệu chứng đau nửa đầu.

Đau nửa đầu vẫn chưa được chứng minh cụ thể liên quan tới hiện tượng này. Rối loạn cơn đau có xu hướng di truyền và lliên quan đến các thuốc giảm đau . Deborah Levy, dược sĩ học kiêm nhà tư vấn y khoa trung tâm Sức khỏe Carrington Farms cho biết, người bệnh dùng thuốc giảm đau có khả năng gặp phải tác dụng phụ và đau nhức đầu.

Cách chữa bệnh này phụ thuộc vào nơi mà cơn đau xuất hiện. Ngoài ra, tiến hành các liệu pháp điều trị đặc biệt như châm cứu cũng rất giúp ích.

Các vấn đề về tiêu hóa

Các chuyên gia tin rằng có một mối quan hệ phức tạp giữa đường ruột và não bộ (gut-brain axis). Hệ thống tiêu hóa ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của chúng ta. Đường ruột chứa các mô và chất truyền thông tin tương tự như não.

Solomon Evans, chuyên gia tâm lý kiêm nhà nghiên cứu y sinh tại Bệnh viện Edouar-Herriot (Pháp) cho biết, những người bị chứng đau nửa đầu có tỷ lệ cao mắc hội chứng ruột kích thích , viêm ruột và bệnh celiac. Các nghiên cứu còn cho thấy, trẻ sơ sinh có thể bị đau bụng khi mẹ của chúng mắc chứng đau nửa đầu.

Hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên (RLS) gây kích thích di chuyển chân ngay cả khi đang ngủ. Chúng làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lý do RLS và chứng đau nửa đầu có mối quan hệ với nhau vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, hai hội chứng này có thể bắt nguồn từ dopamine, chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Chứng đau nửa đầu cũng có thể liên quan tới bệnh Parkinson. Theo nghiên cứu của trung tâm y khoa trực thuộc Đại học Y Maryland, bệnh này sẽ xuất hiện khi não không sản sinh đủ dopamine. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy những người bị đau nửa đầu trong một thời gian dài thường có xu hướng phát triển bệnh Parkinson.

Elizabeth M. Pieroth, Chuyên gia thần kinh học kiêm giám đốc chương trình điều trị các vấn đề tổn thương thần kinh tại trung tâm NorthShore, trực thuộc đại học HealthSystem cho biết, bệnh liệt mặt gây nên sự tê liệt tạm thời của các dây thần kinh trên mặt. Các triệu chứng bao gồm co giật và mí mắt chảy sệ. Đôi khi, bệnh chỉ xuất hiện ở một nửa khuôn mặt.

Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy những người bị chứng đau nửa đầu sở hữu gần gấp đôi nguy cơ mắc bệnh liệt mặt. Dù chưa tìm được mối liên hệ giữa chúng, các chuyên gia cho rằng, hiện tượng này liên quan đến sự thay đổi thành mạch máu, nhiễm trùng và một số virus bệnh bại liệt mặt.

(Nguồn: Health)