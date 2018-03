12 người thành công quyền lực nhất thế giới chia sẻ quan điểm của họ về định nghĩa thực sự của thành công: Hầu hết đều không liên quan đến tiền bạc

Cùng xem, từ tổng thống Barack Obama đến nhà văn Maya Angelou, với họ thế nào mới là thành công?



Tỷ phú Richard Branson: Thành công là hạnh phúc

Là người sáng lập ra tập đoàn đa quốc gia Virgin Group, sở hữu khối tài sản khoảng 5 tỷ USD những Richard Branson không hề đo thành công với tiền nong hay những thứ hữu hình khác. “Rất nhiều người đo lường mức độ thành công bằng số tiền họ kiếm được hoặc qua những mối quan hệ mà họ đang liên kết. Nhưng theo tôi, sự thành công phải được đo bằng hạnh phúc bạn cảm nhận được”.

Nhà báo Arianna Huffington: Tiền bạc và quyền lực là chưa đủ

Đồng sáng lập Huffington Post – Nhà báo quyền lực Arianna Huffington cho rằng, chúng ta có xu hướng nghĩ về thành công theo 2 phương diện – tiền bạc và quyền lực – nhưng vẫn còn một yếu tố nữa vượt trên quan điểm thông thường kia, đó là bốn trụ cột: hạnh phúc, sự từng trải, may mắn và sự sẻ chia.

Những yếu tố này sẽ giúp cuộc sống tâm lý của bạn vững vàng hơn, tiếp sức cho những thành công về tiền bạc và quyền lực. Có thể đọc kỹ hơn chia sẻ này của bà trong cuốn sách Thrive do bà làm tác giả, xuất bản năm 2014.

Tỷ phú Mark Cuban: Không cần tiền để thành công

Trong một cuộc phỏng vấn với Steiner Sports, tỷ phú “Shark Tank” Mark Cuban chia sẻ: “Với tôi, định nghĩa về sự thành công là mỗi buổi sáng thức dậy với nụ cười trên môi và bạn biết rằng đó sẽ là một ngày tuyệt vời. Thậm chí khi tôi vẫn còn trong cảnh nghèo, sống 6 người trong một căn nhà 3 phòng ngủ, còn không có giường để nằm thì tôi vẫn cảm thấy mình thành công”.

Huấn luyện viên bóng rổ John Wooden: Đó là vấn đề của sự hài lòng

Với 620 chiến thắng và 10 danh hiệu quốc gia, Wooden là huấn luyện viên giỏi nhất trong lịch sử bóng rổ các trường Đại học tại Mỹ. Nhưng với ông, định nghĩa về thành công không gắn với số lượng chiến thắng trước người khác mà là chiến thắng với chính bản thân mình: “Bạn chỉ có thể cảm thấy tâm hồn thanh thản khi bạn biết mình đã nỗ lực hết sức để thực hiện một điều gì đó”, ông nói trong cuộc trò chuyện TED năm 2001.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett: Các mối quan hệ là trên hết

Với khối tài sản 77,4 tỷ USD, Buffett hiện là người giàu thứ hai trên thế giới (chỉ sau Bill Gates). Tuy nhiên định nghĩa về thành công của ông lại không liên quan gì đến tiền bạc hay danh vọng. Với ông, thành công được đo lường bởi những mối quan hệ, những tình cảm yêu quý mà mọi người dành cho mình.

Tác giả nổi tiếng Maya Angelou: Thành công là yêu thích công việc của bạn

Nhà thơ vĩ đại, người đã qua đời ở tuổi 86 vào năm 2014 đã để lại cho nhân loại một kho sáng tác nghệ thuật đầy giá trị. Cùng với đó là quan điểm về thành công rất đáng để thế hệ sau học tập: “Thành công là cảm thấy yêu chính bản thân mình, yêu những gì mình làm và yêu cách mà mình thực hiện điều đó”.

Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates: Đó là những ảnh hưởng đến xã hội

Tỷ phú Bill Gates là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 86 tỷ USD, nhưng đối với ông, thành công là những mối quan hệ bạn có và những điều bạn làm được cho xã hội.

Khi được hỏi định nghĩa về thành công, ông không ngần ngại dẫn chứng từ người bạn tỷ phú của mình ở trên: “Warren Buffett đã luôn nói rằng, thành công là việc những người thân yêu của bạn được vui vẻ, yêu thương nhau. Nhưng với tôi, thành công không chỉ là người thân mà còn là những người xung quanh khác cũng được hạnh phúc, như những đứa trẻ mồ côi hay những người cơ nhỡ cần sự giúp đỡ chẳng hạn”. (Bill Gates được biết đến là người dành rất nhiều tâm huyết cho việc làm từ thiện).

Giáo viên tâm linh Deepak Chopra: Thành công là vấn đề tăng trưởng liên tục

Chopra viết trong cuốn "The Seven Spiritual Laws of Success": Thành công trong cuộc đời có thể được định nghĩa là sự mở rộng tiếp tục của hạnh phúc và việc thực hiện mục tiêu xứng đáng.

Tổng thống Barack Obama: Thành công là có thể thay đổi được cuộc sống của người dân

Obama đã từng giữ vị trí cao nhất tại nước Mỹ, nhưng ông chưa bao giờ đánh đồng quyền lực với thành công.

Tại Công ước Quốc gia về Dân chủ năm 2012, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã nói với khán giả rằng chồng bà "bắt đầu sự nghiệp bằng cách từ chối các công việc có thu nhập cao và thay vào đó làm việc trong các khu phố đang đấu tranh, nơi một nhà máy thép đã ngừng hoạt động. Đối với Barack, thành công không phải là về số tiền mà bạn kiếm được. Đó là sự khác biệt bạn tạo ra cho cuộc sống của người dân”.

Nhà phát minh Thomas Edison: Thành công chỉ là sự kiên trì

Edison - chủ sở hữu của hơn 1.000 bằng sáng chế - nổi tiếng là có một thái độ làm việc điên rồ. Ông từng làm việc 60 giờ liên tục chỉ để theo đổi ý tưởng mới. Vì thế, một cách tự nhiên, định nghĩa về thành công của ông cũng đầy tham vọng: “Thành công là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi”.

Tác giả nổi tiếng Stephen Covey: Thành công là khẳng định được bản nhân mình một cách sâu sắc

Với cuốn sách "Bảy thói quen của người hiệu quả cao" xuất bản năm 1989, bán được hơn 25 triệu bản, Covey lập tức trở thành một biểu tượng phổ biến, một dẫn chứng về thành công.

Tuy nhiên, đối với ông, thành công là phân loại và nhận định rõ cá nhân mình ở đâu.

Ông viết trong cuốn sách “Bạn sẽ tìm thấy định nghĩa thành công của mình: Hãy cân nhắc kỹ càng điều mà bạn muốn người ta tưởng nhớ trong đám tang của bạn. Đó chính là mục đích của thành công.

Tỷ phú John Paul DeJoria: Thành công là làm việc chăm chỉ – bất kể thời gian

Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider, ông đã suy nghĩ về những bài học mà ông đã học được khi còn làm việc tại một tiệm giặt là khi còn trẻ. Người chủ tiệm đã rất ấn tượng bởi cách DeJoria làm việc chăm chỉ và sạch sẽ dù không có ai giám sát.

Đó chính là lý do ông tin rằng: "Thành công không phải là số tiền bạn có, không phải là địa vị của bạn. Thành công là tận tân với công việ0c mình đang làm, dù không có ai theo dõi hay đánh giá”.