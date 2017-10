13 bức ảnh cho thấy bữa ăn trên máy bay cách đây 60 năm sang chảnh gấp chục lần ngày nay

Cảnh một người đầu bếp đang cắt lát thịt đùi lợn muối bằng con dao chuyên dụng to để phục vụ trực tiếp cho các thực khách trên máy bay. Điều này chắc chắn sẽ không thể được cho phép trong các chuyến bay ngày nay (bởi dao hay những vật nguy hiểm đều bị hạn chế trên máy bay vì lí do an ninh).