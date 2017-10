13 dấu hiệu thấy bạn thông minh hơn và chưa phát huy hết khả năng như những gì vẫn nghĩ

Có khi nào bạn nghi ngờ trí thông minh của chính mình? Đây là 13 dấu hiệu nhận biết. Rất có thể bạn sẽ nhận ra ít nhất 2 trong số những điều này ngay trong chính bản thân bạn.

1. Bạn đã từng trải qua một khóa học âm nhạc

Nhiều nghiên cứu cho thấy học chơi một loại nhạc cụ giúp phát triển trí não của trẻ. Một trong những nghiên cứu này khẳng định rằng chỉ một tháng học nhạc có thể giúp trẻ từ 4-6 tuổi cải thiện đáng kể điểm kiểm tra của mình và giúp cho việc học tập dễ dàng hơn. Vậy bạn đã chơi violin khi bạn còn nhỏ? Có lẽ đó là lý do bây giờ bạn được người khác nhìn nhận là rất thông minh.

2. Bạn là người anh/chị cả trong gia đình

Một nghiên cứu thú vị đã cho thấy rằng, những người anh/chị lớn tuổi trong gia đình có những lợi thế đáng kể so với các em của họ trong việc phát triển trí tuệ. Đây là lý do những anh/chị cả trong một gia đình thường thành công hơn so với những người em út của họ.

3. Bạn có dáng người mảnh khảnh

Năm 2006, một cuộc điều tra “bất thường” được thực hiện cho thấy một kết quả vô cùng thú vị: người có vòng eo lớn hơn, khả năng nhận thức của họ cũng thấp hơn.

Một khía cạnh khác của nghiên cứu cũng khẳng định, trẻ em 11 tuổi học lực kém có xu hướng béo phì ở tuổi 40. Lý do được đưa ra đó là những người thành đạt, thông minh thường chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

4. Bạn được bú sữa mẹ khi còn nhỏ

“Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”, có lẽ bạn đã nghe câu nói này rất nhiều lần trên… ti vi. Và sự thật đúng là như vậy.

Các nhà khoa học Anh và New Zealand đã nghiên cứu khoảng 3.000 trẻ em và phát hiện ra, trẻ được bú sữa mẹ đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra IQ so với những trẻ em khác. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho những người có một loại gen đặc biệt – và gen này cũng xuất hiện trong những trẻ không bú sữa mẹ. Cơ chế chính xác xác định mối quan hệ giữa gen này và cho con bú hiện vẫn chưa đước xác định rõ.

5. Bạn thích đọc sách từ nhỏ

Đa phần những người thích đọc sách thường rất thông minh. Một nghiên cứu đã tiến hành theo dõi 2.000 cặp song sinh, kết quả cho thấy, trẻ biết đọc sớm thường thông minh, nhanh nhẹn hơn.

Các tác giả của nghiên cứu tin, đọc sách từ khi còn rất nhỏ giúp cải thiện khả năng nói chuyện và viết lách cũng như suy nghĩ của trẻ.

6. Bạn thuận tay trái

Một số dữ liệu chỉ rõ, số lượng lớn người thuận tay trái nằm trong… tội phạm nhưng các chuyên gia vẫn chưa giải thích hiện tượng này.

Mặt khác, các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng, những người thuận tay trái thường có khuynh hướng suy nghĩ khác nhau - một cách tư duy sáng tạo được áp dụng để giải quyết vấn đề và nhiệm vụ của họ. Do đó, người thuận tay trái thường sáng tạo và biết cách thoát khỏi tình huống khó khăn hơn.

7. Bạn thường lo lắng

Ngày càng có nhiều nghiên cứu khẳng định, người thường xuyên lo lắng thường thông minh hơn. Nguyên nhân có thể do họ luôn suy nghĩ về những hậu quả và cố gắng bảo đảm mọi thứ tốt nhất khi thực hiện một công việc nào đó.

8. Bạn cao

Nghiên cứu tại Đại học Princeton cho thấy, trẻ em cao thường học tốt hơn; và khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, hãy luôn đứng thẳng lưng – đó cũng là điều bạn đáng tự hào đấy!

9. Bạn có khiếu hài hước

Thông minh và hài hước luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bởi chỉ những người thông minh mới có thể nghĩ ra cách khiến người khác vui vẻ.

10. Bạn luôn tò mò với những điều mới lạ

Một giáo sư tâm lý học kinh doanh tại một trường đại học ở London từng kết luận: Sự tò mò là một đặc điểm quan trọng ở những người thông minh. Những người tò mò thường có khả năng tư duy cao hơn và thích khám phá những điều mới mẻ.

11. Bạn luôn cố gắng làm mọi việc hoàn hảo

Những người thông minh thường là những người cầu toàn. Họ không bao giờ thực sự hài lòng với cách mọi thứ. Nếu họ chơi một môn thể thao, họ sẽ dành thêm thời gian luyện tập để trở thành cầu thủ tốt nhất trong đội. Và nếu họ không hài lòng với diện mạo của họ, họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa bằng cách mua một tủ quần áo mới hoặc tăng cường thói quen chăm sóc của họ. Cuộc sống của họ là quá trình cố gắng hoàn thiện bản thân

12. Bạn là một con cú đêm thực thụ

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những người thích thức đêm thường có trí tuệ “hơn người”. Khả năng làm việc và sáng tạo vào ban đêm không phải tự nhiên mà có.

Đó là lý do mà các nhà khoa học kết luận, những người thông minh thường đi ngủ muộn vì họ luôn phấn đấu để mở rộng các giới hạn về hiểu biết và khả năng của mình.

13. Chữ xấu và lộn xộn

Rối loạn sáng tạo là một khái niệm đã được biết từ lâu, thậm chí còn có những nghiên cứu cho rằng nó là một loại "nhiên liệu" cho những người có bản chất sáng tạo. Chữ viết lộn xộn cũng là một trong những dấu hiệu của một người sáng tạo.