13,2% lô hàng thủy sản được cấp chứng thư điện tử

Đây là hoạt động nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu của các DN. Trong lộ trình tiến tới cấp chứng thư điện tử hoàn toàn trên hệ thống TRACES (hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại), trước mắt, từ ngày 15/3, Cục sẽ ngừng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chứng thư được đăng ký bởi hồ sơ giấy nếu sai sót xuất phát từ phía DN.

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, kết quả triển khai thí điểm việc cấp chứng thư điện tử cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU qua hệ thống TRACES trong năm 2016 cho thấy, mặc dù các trung tâm vùng, DN đã được chuyên gia EU trực tiếp đào tạo, phổ biến về áp dụng TRACES, nhưng tỉ lệ các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU được cấp chứng thư qua hệ thống này rất thấp. Trong năm 2016 mới có 2.400 lô hàng trên tổng số 18.201 lô hàng được chứng nhận xuất khẩu vào EU, chỉ chiếm 13,2%.

Mới đây, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã nhận được thông báo của Cơ quan thẩm quyền EU cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống chấp nhận chứng thư điện tử đối với các lô hàng được cấp chứng thư qua hệ thống TRACES. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do không phải in và đóng dấu trên bản giấy. Do vậy, cơ quan thẩm quyền EU đã đề nghị Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện cấp chứng thư điện tử qua TRACES ngay trong quý I/2017 và đến cuối năm 2017, sẽ áp dụng đối với tất cả các chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

Theo Đỗ Hương

Chinhphu.vn