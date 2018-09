2 diện mạo tươi mới của một Ciputra

Các dự án biệt thự mang thương hiệu Ciputra đang được các gia đình đại gia Hà Nội quan tâm, không chỉ bởi vị thế bên hồ Tây mà còn bởi việc phát triển tối đa môi trường sinh thái được chủ đầu tư ưu ái đặt lên hàng đầu ngay từ khâu quy hoạch khu đô thị. Mẫu số chung cho tất cả các dự án của Ciputra từ cao tới thấp tầng là là thiết kế hiện đại, tối ưu hóa tiện ích nội khu, đồng bộ và khép kín. Cùng với đó, Ban lãnh đạo luôn nỗ lực để duy trì giá trị bền vững cho tài sản của cư dân từ giai đoạn thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành để đảm bảo giá trị tài sản sinh lời từ cho thuê hoặc chuyển nhượng tài sản…

Nỗ lực dựng xây những dự án chất lượng

The Grand Gardenville là dự án thấp tầng mới nhất tọa lạc tại trái tim khu đô thị Ciputra, sở hữu tầm nhìn thoáng rộng hướng ra công viên, sân golf và hồ nước nội khu. Dự án nằm trong quy hoạch không gian xanh rộng lớn có diện tích lên tới 508.000 m2 cùng hơn 261.000 m2 dành cho hệ thống kênh, hồ. The Grand Gardenville đúng như tên gọi bao quanh khu vườn xanh tươi rộng tới 6.000 mét vuông dành riêng cho các cư dân của 161 biệt thự. Các ngôi nhà được thiết kế với 2 phong cách thiết kế hiện đại và truyền thống, ngôn ngữ thiết kế tân cổ điển thanh lịch cùng 4 loại diện tích khác nhau từ 140m2 đến 400m2 đáp ứng được nhu cầu sử dụng và quy mô gia đình.

Với nhiều ưu điểm nổi trội riêng có cũng như sự hấp dẫn đảm bảo từ thương hiệu đẳng cấp Ciputra, rất nhiều các căn biệt thự đều đã nhanh chóng có được chủ nhân và số lượng sản phẩm còn lại là rất hạn chế. Hiện các sản phẩm thuộc dự án The Grand Gardenville đang hoàn tất hạng mục đúng tiến độ và kế bên khuôn viên dự án mới này dự kiến sẽ là trường Mầm non tiêu chuẩn quốc tế.

Biệt thự Grand Gardenville nằm trong miền xanh trù phú.

Song song với việc xây dựng khu thấp tầng cao cấp, Ciputra Hanoi cũng vừa hoàn thành xây dựng và chuẩn bị bàn giao tổ hợp căn hộ cao tầng sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng ra thảm cỏ xanh mướt của sân golf nội khu mang tên The Link. Cùng với The Grand Gardenville, The Link tạo điểm thu hút trong năm 2018 của KĐT Ciputra.

Dự án The Link gồm 3 tòa tháp cao 21 tầng, mỗi tòa có 198 căn hộ, mặt bằng tầng điển hình chỉ gồm 10 căn hộ với 05 loại diện tích điển hình: 57,8m2 (2 phòng ngủ); 72,4m2 (2 phòng ngủ); 114,0m2 (3 phòng ngủ); 115,3m2 (3 phòng ngủ); 153,0m2 (3 phòng ngủ) sẽ mang đến thêm cơ hội cho khách hàng mong muốn trở thành tân cư dân của khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế.

Phong cách thiết kế của The Link 345 hướng tới sự thanh lịch, sang trọng và tối đa hoá sự hiện diện của thiên nhiên tới từng không gian sống của mỗi tổ ấm trên cao. Tòa nhà còn xuất sắc sở hữu chứng chỉ xanh The Edge được cấp bởi tổ chức tài chính quốc tế IFC. Khu vực sảnh chung toà nhà được thiết kế sang trọng, tiện nghi tựa như các đại sảnh khách sạn đẳng cấp 5 sao.

Sảnh tiếp tân của tòa The Link3 với thiết kế khoáng đạt và sang trọng.

Về tiện ích sống, cùng chia sẻ hệ sinh thái Ciputra, các tân cư dân mới sẽ được tận hưởng trọn bộ tiện ích cao cấp, tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế phục vụ đầy đủ các nhu cầu cư dân các lứa tuổi. Từ Q3/2018, Tòa The Link 3, The Link 4 đã sẵn sàng bàn giao chào đón những cư dân đầu tiên.

Ưu tiên chất lượng sống và môi trường sống, một lời cam kết vượt thời gian và những nỗ lực bền bỉ trong gần 2 thập kỷ qua đã là một câu trả lời về “sức hút Ciputra”. Cho đến nay khi nhắc tên thương hiệu, Ciputra đã vượt trên một mặc định đơn thuần về chốn ở của những cư dân giàu có. Cộng hưởng với bề dày thời gian là nét đẹp của bản sắc, đây thực sự là một nơi đáng sống, là chốn an cư của những cư dân hạnh phúc.