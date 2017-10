2 thành viên mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Buổi làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 6/10 đã thảo luận và bầu bổ sung 2 uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông từng học ở Đại học An ninh và có bằng cử nhân Luật.

Ông Trạc là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, 12, 13, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIII, ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII.

Ông cũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 13, 14, 15, 16 (nhiệm kỳ 2011-2016).

Trước khi được điều động làm phó Ban (từ tháng 1/2013), rồi quyền Trưởng Ban nội chính Trung ương (từ 13/2/2015), ông từng là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Ông hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 11, 12.

Còn ông Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1957, cũng quê Nghệ An, hiện là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khởi nghiệp là cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế học thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Sau 3 năm nhập ngũ, ông về làm cán bộ nghiên cứu Ban Kinh tế thế giới của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Sau đó, ông đến Liên bang Nga làm nghiên cứu sinh tại Viện MEMO thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga trong hơn 5 năm, rồi làm cộng tác viên khoa học cho Viện này trong 3 năm.

Về nước năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, Phó Tổng biên tập, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Từ 2007 đến 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Từ 2011, ông làm Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Tháng 4/2016, ông thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 11, 12.