20 câu nói vàng đáng nhớ từ tuyệt tác để đời “Đắc Nhân Tâm”

“Đắc Nhân Tâm” (How to Win Friends and Influence People) của tác giả nổi tiếng Dale Carnegie là cuốn sách tự giúp bản thân (self-helf) bán chạy nhất từ trước đến nay. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1936 và đã bán được hơn 15 triệu bản trên khắp thế giới.

“Đắc Nhân Tâm” đưa ra những lời khuyên về cách cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Đây được coi là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ qua.

“Đắc Nhân Tâm” được vô số những người yêu sách trên thế giới đón nhận. Đặc biệt, những câu nói giá trị xuất hiện trong từng câu chữ của cuốn sách giúp bạn chiêm nghiệm được rất nhiều bài học quý giá.

1. “Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là ở cách suy nghĩ của bạn”.

2. “Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn. Hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn”.

3. “Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Đừng kết án họ bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự”.

4. “Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai”.

5. “Cách biểu lộ sự quan tâm cũng tương tự như việc ứng dụng các nguyên tắc khác trong đối nhân xử thế: Phải thật lòng, không giả dối. Nó phải có lợi với người biểu lộ mối quan tâm và cả người nhận được sự quan tâm. Kết quả cuối cùng luôn phải đảm bảo đôi bên cùng có lợi”.

6. “Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt”.

7. “Sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ tạo ra phép màu. Phép màu ấy không chỉ dành cho người khác mà còn dành cho chính bạn”.

8. “ Ai không quan tâm đến đồng loại sẽ gặp những khó khăn lớn nhất trong đời và sẽ gây những tổn hại lớn nhất cho người khác. Chính những cá nhân đó mà mọi thất bại của con người nảy sinh”.

9. “Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi”.

10. “Nếu như có một bí quyết nào để thành công , thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như theo góc độ của chính mình”.

11. “Thế giới này đầy những người muốn vơ vét và kiếm chác cho chính mình, cho nên cá nhân hiếm hoi nào muốn phục vụ người khác một cách vô tư sẽ được một ưu thế to lớn: Họ sẽ rất ít bị cạnh tranh”.

12. “Bạn chỉ cần có thái độ vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người nếu bạn muốn họ cũng có ý nghĩ tương tự”.

13. “Để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười”.

14. “Khoa học đã chứng minh, hành động và cảm xúc có sự tương tác lẫn nhau. Bằng cách bắt đầu hành động phải chịu sự kiểm soát trực tiếp của ý chí, chúng ta có thể gián tiếp điều chỉnh cảm xúc dù cho cảm xúc là thứ vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí”.

15. “Nếu không có nụ cười tươi tắn thì đừng mở hiệu buôn”.

16. “Nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền”.

17. “Trong các cuộc tranh biện không ai thắng hết. Vì nếu bạn thua, thì là thua rồi. Còn nếu bạn thắng, bạn cũng thua nữa. Tại sao ư? Kẻ nào bắt buộc nghe ai, luôn luôn vẫn giữ ý sai của mình”.

18. “Có người nào bạn đang muốn họ thay đổi và sửa mình để tiến bộ hơn không? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Nhưng tại sao lại không bắt đầu từ bản thân mình? Thay đổi chính mình là một việc có ích và thực tế hơn nhiều so với việc thay đổi người khác và khả năng thành công cũng cao hơn rất nhiều. Khổng Tử từng nói: Đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch”.

Khánh Hằng

Theo Trí thức trẻ/Goodreads