20 hóa chất có khả năng gây ung thư chúng ta đang vô tư tiếp xúc hằng ngày

Nhóm Nghiên cứu Ung thư của Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố báo cáo mới nhất rằng, các hóa chất trong môi trường chính là một trong những nguyên nhân gây ung thư ở Mỹ. Tuy nhiên, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho rằng, báo cáo đã nghiêm trọng hoá quá nhiều nguyên nhân môi trường mà bỏ qua các yếu tố khác như khói thuốc lá và béo phì.

Công bố hàng loạt hóa chất có thể gây ung thư được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày

Trước đó, Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, Cơ quan Chính phủ và Cơ quan nghiên cứu Ung thư Quốc tế từng công bố danh sách 20 hóa chất có liên quan đến ung thư vẫn được sử dụng rộng rãi.

Sau khi xem xét, các tác giả nghiên cứu đã chọn ra 20 hóa chất có bằng chứng gây ra ung thư ở động vật, và xem xét khả năng gây ung thư ở người.

Hầu hết các hóa chất trong danh sách này đều là các hóa chất công nghiệp, ví dụ như carbon đen được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến cao su tổng hợp và hàn xì, một số hóa chất khác phổ biến hơn có trong kem chống nắng và nguồn nước:

- Atrazine: Đây là hóa chất được sử dụng trong thuốc trừ sâu và đã bị cấm ở Thụy Sĩ.

- Chloroform: Một phụ phẩm khử trùng nước máy.

- Khí thải động cơ diesel.

(Ảnh minh họa)

- Diethylheyxl phthalate (DEHP): một hóa chất được sử dụng để chế biến nhựa vinyl.

- Formaldehyde: Hóa chất được biết đến là chất gây ung thư ở người gây ra chứng viêm họng và ung thư mũi. Hóa chất này (được sử dụng trong hàng trăm sản phẩm xây dựng) và bị nghi ngờ rằng nó có thể gây ra bệnh bạch cầu

- Hợp chất chì và chì

- Polychlorinated biphenyls (PCBs): Hóa chất được sử dụng trong lửa công nghiệp này bị cấm kể từ những năm 1980.

- Styrene: Được sử dụng để làm polystyrene được sử dụng để sản xuất nhựa và túi xốp

- Perchloroethylene: Đây là một loại dung môi tẩy rửa thường được sử dụng

- Titanium dioxide: Hóa chất dùng làm thuốc nhuộm màu, là một thành phần của kem chống nắng. Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến các hạt nanô của titanium dioxide và nghi ngờ nó gây tổn thương não

Làm gì để hạn chế tiếp xúc với các hóa chất có thể gây ung thư?

1. Dùng máy lọc nước

Máy lọc nước có thể loại bỏ hầu hết các chất ô nhiễm như atrazine, chloroform và một số hóa chất công nghiệp khác có nguy cơ tăng khả năng bị ung thư.

2. Ăn thực phẩm hữu cơ

Bằng cách chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm hữu cơ, bạn không chỉ hạn chế việc cơ thể tiếp xúc với các loại thuốc trừ sâu độc hại như atrazine mà còn tăng lượng chất dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể, góp phần bảo vệ môi trường.

(Ảnh minh họa)

3. Hạn chế mua cà phê, đồ uống mang đi

Mỗi lần uống cà phê mang đi hoặc mua đồ ăn chứa trong hộp xốp, nguy cơ bạn phải tiếp xúc với hóa chất polystyrene rất cao, tăng nguy cơ ung thư. Các chuyên gia khuyên bạn nên dùng bình thủy tinh của riêng mình nếu muốn mang đồ ăn, thức uống đi đâu đó.

4. Cẩn thận khi dùng sản phẩm chứa triclosan

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy triclosan gây xơ gan , ung thư trên chuột thí nghiệm. Chất Triclosan được sử dụng rất nhiều trong xà phòng, nước súc miệng và kem đánh răng.

5. Hạn chế dùng các sản phẩm từ nhựa vinyl

Các nhà khoa học cũng phát hiện thấy phthalates trong nhiều sản phẩm làm từ nhựa vinyl tác động đến sự rối loạn hormone, dậy thì sớm và ung thư vú. Do đó, bạn nên dùng các vật dụng khác để thay thế sản phẩm từ nhựa vinyl, như vậy mới ngăn ngừa được những nguy cơ có thể xảy đến.

6. Hạn chế giặt quần áo ở các tiệm giặt đồ

Hầu hết các loại quần áo vải mềm giặt ở các tiệm giặt là đều bị thêm hóa chất tẩy rửa, các hóa chất này có thể gây hen suyễn và nhức đầu.

7. Xem xét kỹ thành phần của các loại kem chống nắng

Kem chống nắng là một trong những biện pháp chống lão hóa , bảo vệ da và chống ung thư được các chuyên gia khuyên dùng hàng ngày. Tuy nhiên, các hạt nhỏ trong kem chống nắng titanium dioxide có thể đi qua da vào máu, gây tổn thương não, tổn thương ruột già, thậm chí là ung thư.

*Theo Foxnews