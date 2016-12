2016 - Năm khó khăn của ngành dệt may

Đã có nhiều mục tiêu không đạt được, những khó khăn mới phát sinh, những bất cập tồn tại vẫn chưa được giải quyết. Lịch sử huy hoàng của ngành dệt may rất tiếc đã không kéo dài trong năm 2016.

Mục tiêu xuất khẩu dệt may đề ra hồi đầu năm là 31 tỷ USD tuy đã điều chỉnh xuống còn 29 tỷ USD nhưng vẫn không thể hoàn thành. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu toàn ngành dệt may năm nay xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Về mặt khách quan, không phủ nhận sự kiện Brexit hay thông tin Mỹ có khả năng rút khỏi TPP đã tác động đến dệt may. Tuy nhiên, điều này hiện mới chỉ ảnh hưởng về mặt tâm lý. Ở chiều nội tại, bất lợi nhất đó là chi phí sản xuất cao, sản phẩm khó cạnh tranh về giá.

Trong năm 2017, dự báo tổng cầu thế giới vẫn tăng trưởng chậm. Khó khăn song ngành dệt may vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu cao hơn năm nay. Định hướng trong năm mới sẽ đẩy mạnh chuyển từ lượng sang chất. Mua tận gốc bán tận ngọn. Đầu tư cả khâu thiết kế, mẫu mã, vận chuyển chứ không chỉ gia công. Hơn nữa, ngoài TPP vẫn có hàng chục hiệp định thương mại tự do mở ra dư địa cho xuất khẩu. Nếu tận dụng tốt các lợi thế trên, dệt may kỳ vọng sớm trở lại thời kỳ hoàng kim.

Theo Linh Thúy

VTV