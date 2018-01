2018, thí điểm mô hình chính quyền đô thị

9 nhiệm vụ trọng tâm

Tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ và các tỉnh thành vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm thành phố tập trung thực hiện trong năm 2018, năm được thành phố lựa chọn chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Theo đó, thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi 20 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, trong đó: phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 7,3-7,8%. Hà Nội cũng tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, hiệu quả thực thi các chính sách và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; tập trung khuyến khích hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút và thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư nước ngoài; tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Theo ông Chung, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình phát triển đô thị; tăng cường quản lý chặt chẽ công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải thiện môi trường, môi sinh, an toàn thực phẩm; cung cấp nước sạch; duy trì tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn. Đây là những lĩnh vực nhiều năm qua chưa đạt được kết quả bền vững. Thành phố tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, duy trì trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị; rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra để tiếp tục có giải pháp trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, gắn với đánh giá 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô...

Xây dựng chính quyền đô thị

Tại Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, với việc chọn chủ đề năm là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thành ủy mong muốn, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, phải tập trung làm tốt công tác dự báo, xác định chính xác bối cảnh, điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn để chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở hơn nữa...

Trong năm 2018, một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố Hà Nội là triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị đồng tình để thành phố được thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của Bí Thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, đây là thời cơ, song cũng là thách thức đặt ra với Thủ đô. Với mô hình mới này, cùng với việc thành phố phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cần có cơ chế phù hợp để bảo đảm việc triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phát biểu tại kỳ họp thứ năm HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, ông Hải nêu: Trong 2 năm qua, thành phố đã làm tốt việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Trên nền kết quả đó, năm 2018, thành phố cần thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII; thực hiện Kết luận số 22 của Bộ Chính trị.

Theo đó, thành phố phải khẩn trương xây dựng đề án thí điểm, xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội trong năm 2018. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng thông tin, Sở Nội vụ đã đề nghị lãnh đạo các quận phối hợp với Sở xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận, thu gọn đầu mối bộ máy hoạt động, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối.