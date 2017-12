237.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động vừa được Viện Khoa học-Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) công bố, trong quý 3/2017, cả nước có 610.900 lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35.800 so với quý 2. Tỉ lệ thất nghiệp chung của quý 3 là 2,21%. Đáng lưu ý, sau hai quý liên tiếp tỉ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học giảm còn 2-3% thì đã đột ngột tăng trở lại 4,5% trong quý 3. Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 237.000 người, tăng 53.900.000 người so với quý 2. Nhóm trình độ cao đẳng cũng có tỉ lệ thất nghiệp cao với 4,88% so với tỉ lệ thất nghiệp chung của cả nước chỉ 2,21%.

Đánh giá về tình hình thị trường lao động trong quý 3/2017, ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) cho rằng kinh tế có nhiều khởi sắc, tăng trưởng GDP đạt 7,5%, mức kỷ lục sau nhiều năm với các điểm sáng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành thủy sản và dịch vụ đã tác động tích cực tới thị trường lao động. Việc làm tăng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp và dịch vụ. Lao động làm ngành công nghiệp chế biến, xây dựng, dịch vụ tăng mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp giảm, thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng.

Qua khảo sát, số người có việc làm tăng lên so với quý trước và cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Quý 3/2017 cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo, số người có việc làm trong ngành này có mức tăng cao nhất trong tất cả các ngành, tăng 96.000 người so với quý trước và 316.000 người so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lao động làm công hưởng lương tăng so với quý 2/2017 và cùng kỳ năm trước.

Quý 3/2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,36 triệu đồng, tăng 162 nghìn đồng (3,1%) so với quý 2/2017 và tăng 434 nghìn đồng (8,8%) so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, Quý 3/2017, thu nhập của lao động đã qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ tăng nhẹ, riêng nhóm sơ cấp giảm so với quý 2/2017 nhưng vẫn có mức thu nhập cao hơn nhóm trình độ trung cấp và cao đẳng.

Thu nhập của nhóm lao động có trình độ trung cấp thấp nhất (5,66 triệu đồng), song đã thu hẹp được khoảng cách so với nhóm có thu nhập cao nhất (nhóm có trình độ đại học trở lên là 7,54 triệu đồng). Đa số lao động trong các ngành có thu nhập tăng so với Quý 2/2017 và cùng kỳ năm 2016, trừ ngành hoạt động kinh doanh bất động sản có xu hướng giảm. Thu nhập của ngành hoạt động tài chính ngân hàng cao nhất là 8,14 triệu đồng.