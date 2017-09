24 sổ tiết kiệm gần 500 tỷ 'bị lỗi': Ngân hàng không thấy tiền đâu

Chiều ngày 15/9, ông Ngô Anh Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại dương (OceanBank) chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với các khách hàng tại TP Hải Phòng có sổ tiết kiệm đang bị "báo lỗi" với tổng số tiền lên tới khoảng 500 tỉ đồng. Hiện nay đã có khoảng 24 khách hàng có sổ tiết kiệm bị "lỗi" không có trên hệ thống kiểm soát của ngân hàng OceanBank.

Theo ông Ngô Anh Tuấn, sự việc xảy ra tại chi nhánh ngân hàng OceanBank tại Hải Phòng là rất đáng tiếc. Bản thân ngân hàng cũng đã có 3 cuộc họp, tuy nhiên vì tính chất câu chuyện rất nghiêm trọng nên hiện giờ vẫn chưa có hướng giải quyết vụ việc.

Ông Tuấn thông tin đến các khách hàng rằng hiện nay vụ việc đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba thành viên thuộc ban lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng OceanBank tại Hải Phòng (hiện nay cả ba người này vẫn đang vắng mặt, không rõ tung tích) để điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể ba người bị khởi tố gồm: Trần Thị Kim Chi - phó giám đốc, quyền giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thị Minh Huệ - kiểm soát viên, trưởng phòng Kế toán kho quỹ chi nhánh và ông Lê Vương Hoàng - giao dịch viên, kiểm soát viên chi nhánh.

Không đồng tình với quan điểm phải chờ kết luận điều tra của cơ quan Công an, hàng chục khách hàng bức xúc đề nghị phải xác định rõ trách nhiệm khi để công tác vận hành bộ máy ngân hàng OceanBank gây ra sự việc này.

Buổi đối thoại gần như "bế tắc" khi đi đến cuối buổi vẫn chưa có phương án giải quyết nào được đưa ra. Ông Nguyễn Hoài Phương - phó giám đốc phụ trách chi nhánh Ngân hàng OceanBank tại Hải Phòng, đề nghị các khách hàng có những ý kiến, kiến nghị gì thì nêu lại trong biên bản cuộc đối thoại để tiếp tục gửi về xin ý kiến của lãnh đạo NHNN là cấp quản lý "cao hơn".

Ông Phương cũng trấn an khách hàng rằng tất cả các sổ tiết kiệm sau khi cơ quan Công an xác định là đúng, ngân hàng phải chịu trách nhiệm thì khi đó sẽ tiến hành giải quyết theo đúng quy định.