3 chiến thuật thông minh nhất để nghỉ hưu ở tuổi 40

Xây dựng được sự độc lập về tài chính cá nhân và có thể nghỉ hưu sớm là chuyện khá đơn giản nếu xét trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế, ai cũng phải công nhận nó chẳng hề dễ dàng.

Tự viết nên câu chuyện của bản thân

Nhà leo núi người Mỹ Chad Kellogg từng nói rằng câu chuyện mà bạn tự kể với chính mình sẽ trở thành thực tế cuộc sống của bạn.

Cũng có những bằng chứng cho thấy bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu hơn nếu như bạn viết ra kế hoạch cụ thể.

Trong trường hợp của Mamula, anh quan sát thấy những người hạnh phúc nhất và giàu lòng nhiệt huyết nhất chính là những người đặc biệt yêu thích thể thao. Tuy nhiên, họ thường gặp rủi ro về tài chính. Ở chiều ngược lại, những người có nhiều tiền bạc và công danh lại dành quá nhiều thời gian để làm việc nên không thể theo đuổi những sở thích của bản thân. Do đó họ không thực sự cảm thấy hạnh phúc và viên mãn.

Phần lớn mọi người cho rằng bạn phải lựa chọn giữa 1 bên là tiền bạc, công danh sự nghiệp và 1 bên là những thứ như niềm đam mê của bản thân, gia đình… Nhưng sự thật không phải như vậy.

Nhiều lúc chúng ta không thể tự viết nên câu chuyện của riêng mình mà phải phụ thuộc vào người khác. Liệu có phải mọi người đi vay tiền để mua xe ô tô bởi vì đó là 1 quyết định tài chính tuyệt vời, hoặc thậm chí bởi vì chiếc xe hơi mang lại hạnh phúc thật sự? Hay bạn mua xe vì bị hấp dẫn bởi quảng cáo, bởi những người bán hàng đang viết nên câu chuyện của bạn?

Lý do nào khiến bạn ký vào hợp đồng vay thế chấp để có 1 ngôi nhà to hơn? Đó là vì giấc mơ Mỹ hay vì những công ty môi giới bất động sản?

Tại sao hầu hết mọi người chỉ nghỉ hưu khi đã bước qua 60 tuổi? Đó là bởi vì làm việc khi còn trẻ sẽ tốt hơn hay bởi vì các chính sách của chính phủ hay quan niệm truyền thống của xã hội?

Điều quan trọng là bạn phải tự tạo ra câu chuyện của chính mình, và điều này càng quan trọng hơn nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm.

Suy nghĩ thấu đáo về định nghĩa thành công

Chris Fussell, cựu sĩ quan đặc nhiệm của Hải quân Mỹ, từng nói rằng có 3 người mà bạn nên luôn luôn dõi theo: 1 người lớn tuổi hơn mà bạn muốn học tập, 1 người đồng nghiệp xuất sắc mà bạn kính trọng và 1 người cấp dưới nhưng đang làm việc giỏi hơn bạn…

Cuộc đời của hầu hết mọi người đều đi theo một lộ trình chung: sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm sau đó nghỉ hưu và qua đời. Đối với những người muốn đi theo 1 lộ trình khác, quan sát 3 loại người này và so sánh với những gì bản thân làm được sẽ rất hữu ích.

Mamula và vợ anh đã từng làm việc với 1 chuyên gia tư vấn trong 10 năm và thu được kết quả khá tốt. Tuy nhiên, vợ chồng anh mất hơn 20.000 USD cho những khoản thuế, phí không cần thiết.

5 năm trước, họ quyết định ngừng sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân để tự kiểm soát cuộc đời mình. Mamula bắt đầu đọc những blog về nghỉ hưu sớm như Early Retirement Extreme, Mr. Money Mustache và The Mad Fientist. Tuy nhiên sau đó anh nhận ra rằng những cách được nêu ra vẫn chưa phù hợp với những giá trị mà anh đang theo đuổi.

Do đó Mamula chuyển sang tập trung vào tiền bạc và nghỉ hưu. Mặc dù có số tiền tiết kiệm rất lớn, anh vẫn bắt đầu theo dõi sát sao từng đồng xu mà anh chi tiêu. Anh rút ra những sai lầm tài chính của bản thân.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mamula cảm thấy tiền là nguồn cơn gây stress. Càng có nhiều kiến thức và càng giàu có, anh càng cảm thấy ít hạnh phúc hơn.

Anh bắt đầu tìm kiếm những người có cùng chí hướng. Đó là Todd Tresidder của trang Financial Mentor và Darrow Kirkpatrick của trang Can I Retire Yet, những người phác họa ra 1 con đường nghỉ hưu sớm bền vững hơn.

Định nghĩa lại khái niệm nghỉ hưu

Nhiều người cho rằng nghỉ hưu sớm là rất khó khăn, thậm chí là không thể. Họ nghĩ rằng quá khó để tiết kiệm đủ số tiền cần thiết để tiêu đến hết đời. Tuân theo quy tắc tiết kiệm 4% để tích lũy tiền bạc sẽ rất áp lực.

Mamula hoàn toàn đồng ý với những cảm xúc trên nếu như khái niệm nghỉ hưu được định nghĩa theo cách truyền thống. Nhưng trên thực tế, nghỉ hưu không đồng nghĩa với hạnh phúc hay nhàn hạ như nhiều người vẫn tưởng. Nó có thể đồng nghĩa với rủi ro và áp lực!

Anh không còn lo lắng về chuyện cố gắng tiết kiệm từng đồng do không còn quan niệm nghỉ hưu đồng nghĩa bạn không còn kiếm được tiền nữa. "Tôi chấp nhận rằng tương lai sẽ luôn bất ổn, vì thế tôi tập trung vào việc xây dựng một rổ tài sản an toàn và xây dựng kế hoạch hết sức linh hoạt. Điều này cho phép tôi đạt đến điểm mà tại đó kiếm tiền sẽ không bao giờ là mục tiêu của cuộc đời. Như vậy tôi có thể làm 1 nhân viên thời vụ, 1 ông bố ở nhà nội trợ, 1 giáo viên hay thậm chí là 1 người trượt tuyết… Không đặt nặng tiền bạc, bạn hoàn toàn tự do về thời gian", Mamula viết.

Tự viết nên câu chuyện của mình, phát triển những hệ thống đo lường mức độ tiến bộ của bạn và định nghĩa lại nhu cầu của bản thân. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên về những điều mới mẻ mà bạn sẽ khám phá ra chỉ trong một vài năm nữa!

Thu Hương

Theo Trí thức trẻ/Business Insider