Hãy xem "tiểu thư" ngành bất động sản: Vừa đẹp, vừa giỏi lại còn giàu nữa!

Nguyễn Ngọc Mỹ - Thành viên HĐQT Alphanam Group, TGĐ Công ty CP Địa ốc Foodinco

Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1991 là con gái cưng của ông Nguyễn Tuấn Hải, ông chủ tập đoàn nghìn tỷ Alphanam. Sau khi đi du học về, Ngọc Mỹ sở hữu tấm bằng đại học Quản trị Kinh doanh tại Hoa Kỳ, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế và buôn bán đất động sản.

Năm 2013 Mỹ về phụ trách điều hành và phát triển các dự án bất động sản của Alphanam với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, gồm 22 dự án tổng diện tích trên 1000 ha trên toàn quốc.

Tiểu thư 26 tuổi này hiện đang là Thành viên HĐQT Alphanam Group, TGĐ Công ty CP Địa ốc Foodinco. Mỹ đang dần khẳng định vị trí của mình tại Alphanam và trở thành niềm tự hào của cha khi cô có thể tự mình vận hành một công ty với hàng nghìn nhân viên.

Các dự án BĐS của Alphanam Group Ngọc Mỹ đang phục trách gồm hai dự án tại Đà Nẵng: tổ hợp khách sạn, căn hộ Four Points By Sheraton and Luxury Apartmen; Dự án Golden Square. Bên cạnh đó, Alphanam còn ấp ủ nhiều dự án khác như Alphanam Red Star Apartment (Cổ Nhuế, HN); Xuân Phương - Alphanam Village (Từ Liêm) quy mô diện tích 3.780 m2; Alphanam New Park City Trung Hưng - Sơn

Chia sẻ về việc Alphanam Group chuyển hướng đầu tư sang BĐS, Ngọc Mỹ từng cho biết: "Alphanam có những lợi thế khó có thể phủ nhận khi bước chân vào các dự án bất động sản đó là những kinh nghiệm qua hơn 20 năm làm nhà thầu cơ điện, sản xuất các trang thiết bị liên quan đến bất động sản và tích luỹ được một quỹ đất lớn trong quá trình hoạt động M&A hiệu quả. Chính vì vậy, khi Alphanam bắt đầu những dự án của mình, không đơn thuần chỉ là xây công trình,mà còn khai thác sự thăng hoa của các sản phẩm khác phục vụ cho ngành xây dựng, tạo nên sự khác biệt".

Về kế hoạch tương lai, Ngọc Mỹ từng khẳng định Alphanam đặt mục tiêu sẽ đầu tư khoảng từ 5 đến 7 dự án vào phân khúc bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng trong vòng 5 năm tới.

Sự thành công của Ngọc Mỹ ngày hôm nay không chỉ đến từ điểm tựa gia đình mà còn bắt nguồn từ sự cố gắng không ngừng nghỉ của một cô tiểu thư 9x giàu hoài bão. Theo Mỹ, muốn thành công phải dạy thật sớm và luôn biết mình muốn gì.

Mỹ từng tâm niệm: "Cuộc sống này quả thật rất nhiễu loạn, hằng ngày luôn có hằng trăm người nói ta phải như thế này, phải làm thế kia, phải trở thành người thế nọ. Nhưng cuộc sống này quá ngắn ngủi để sống cho sự hài lòng của người khác. Đừng giam hãm bản thân trong những vùng an toàn đầy rủi ro. Chỉ có như vậy bạn mới có thể vươn lên, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Lê Thị Hoàng Yến - CEO chuỗi khách sạn Mường Thanh

Lê Thị Hoàng Yến thuộc thế hệ cuối của 8X, cô là chị cả trong số 3 người con của đại gia Lê Thanh Thản. Từng có 7 năm tu nghiệp tại nước Anh, trở về Việt Nam cô đã quyết định về trợ giúp gia đình, nối nghiệp kinh doanh của cha.

Năm 2013, Yến chính thức gánh trên vai trọng trách Tổng giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh. Lê Hoàng Yến trở thành Tổng giám đốc điều hành chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam khi chưa đầy 30 tuổi, cô đã đảm nhận toàn bộ việc quản lý và vận hành chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Chỉ 3 năm sau ngày nhận chức Lê Thị Hoàng Yến đã liên tiếp mở rộng thương hiệu Mường Thanh tới nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, thậm chí còn hướng đến các vùng kinh tế mới như Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…nâng tổng số khách sạn từ 13 vào năm 2012 lên con số 38 vào năm 2015.

Năm 2016, CEO của Mường Thanh tiếp tục khai trương khách sạn 5 sao tại Thủ đô Viêng-Chăn (Lào). Nữ CEO của Tập đoàn Mường Thanh chia sẻ, sau Lào, nếu có cơ hội thuận lợi, Campuchia, Myanmar, Australia và Mỹ sẽ là những thị trường tiếp theo mà Mường Thanh cân nhắc lựa chọn khi mở rộng phạm vi hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, mục tiêu của vị CEO trẻ tuổi đến năm 2018 sẽ đạt 50 khách sạn trên cả nước với tổng doanh thu sẽ đạt 2.500 tỷ đồng.

Chia sẻ về bí quyết thành công của Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, Lê Hoàng Yến từng cho hay: “Để có bộ máy tốt, Mường Thanh thực hiện chính sách “cầu hiền” đối với những người Việt đã có kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn quản lý khách sạn nước ngoài. Bởi vậy, nhiều nhân sự cấp cao đã về đầu quân cho Tập đoàn. Cách đây 3 năm, văn phòng Tập đoàn Mường Thanh chỉ có 2 người, giờ đã có 40 người giỏi chuyên môn và tâm huyết với công việc”.

Bên cạnh đó, theo nữ CEO 8x, tiêu chí làm khách sạn của Mường Thanh là “lấy giá rẻ, nhưng dịch vụ tốt để cạnh tranh”. Cùng là 5 sao nhưng giá phòng khách sạn của Mường Thanh chỉ bằng một nửa khách sạn của nước ngoài.

Trần Thị Quỳnh Ngọc - Phó chủ tịch Tập đoàn Nam Cường

Cũng giống với Hoàng Yến, Trần Thị Quỳnh Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh địa ốc. Cô sinh năm 1990, là con gái của bà chủ tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà.

Khi còn tu nghiệp tại Anh ngành Địa lý Kinh tế, Trần Thị Quỳnh Ngọc không nghĩ mình sẽ theo nghiệp bất động sản của bố (ông Trần Văn Cường – cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường). Cô gái này mảnh mai, yêu thích thiên nhiên, nghệ thuật và những hoạt động xã hội hơn là kinh doanh. Thế nhưng, hình ảnh người cha trong lúc bệnh nặng nhất vẫn đau đáu về những sản phẩm để đời của Nam Cường trong tương lai đã khiến Quỳnh Ngọc thay đổi.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường tâm sự: “Bố tôi đam mê đến mức không dừng lại được. Ông như một ngọn đuốc tự đốt cháy mình trong công việc”.

Chính vì vậy, sau khi tu nghiệp ở nước ngoài về, cô đảm nhận chức Phó Chủ tịch tập đoàn Nam Cường.

Với lợi thế về quỹ đất phát triển dự án, với hàng loạt các khu đô thị đang triển khai khắc miền Bắc như KĐT Dương Nội (197ha), KĐT Phùng Khoang, KĐT Cổ Nhuế, KĐT Hòa Vượng-TP Nam Định (55ha), KĐT Thống Nhất –TP Nam Định, KĐT phía Đông TP Hải Dương, KĐT Phía Tây Tp. Hải Dương,…Quỳnh Ngọc đang có nhiều điều kiện để phát triển tập đoàn.

Sau một thời gian Nam Cường dường như dậm chân tại chỗ thì 2 năm trở lại đây, Nam Cường bắt đầu trở mình và Trần Thị Quỳnh Ngọc dẫn dắt tập đoàn đi theo một hướng phát triển rất mới bất động sản cho phụ nữ và trẻ em.

"Bởi Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con”, nên chúng ta bắt đầu từ gốc, từ mầm non, và ươm mầm. Đó là lý do chúng tôi phát triển một mảnh đất an lành, một cổng chào, một miền đất hứa dành cho trẻ em", Quỳnh Ngọc chia sẻ về hướng đi mới của Nam Cường.