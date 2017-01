3 năm tới, CEO CBRE Việt Nam dự báo giá nhà đất sẽ không giảm mà còn tiếp tục tăng

Tuy nhiên, thị trường sẽ không đối diện với hiện tượng giá nhà đất giảm, ngược lại sẽ tăng ở mức được dự báo gần 10%.

Theo báo cáo của CBRE, năm 2016 kết thúc với một quý 4/2016 khá bận rộn và đầy sôi động khi lượng giao dịch tăng mạnh. Theo đó, thị trường ghi nhận 9.145 căn hộ được mở bán trong 28 dự án trên toàn thành phố, trong đó có 18 dự án mới. Tổng số căn hộ mới mở bán trong năm 2016 đạt 37.419 căn, giảm 10% so với năm 2015.

Theo ông Marc, thị trường địa ốc TP.HCM đang tự điều chỉnh để tiến tới điểm cân bằng, chào đón một tỷ lệ lớn hơn ở phân khúc trung cấp (48% năm 2016 so với 40% năm 2015) và một tỷ lệ thấp hơn ở phân khúc cao cấp (30% năm 2016 so với 38% trong năm 2015).

Thị trường đang có xu hướng mở rộng về phía Đông và Nam. Khu Đông đã vượt qua khu Nam để trở thành tâm điểm nhờ sự cải thiên hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm: tuyến metro số 1 sắp hoàn thành, xa hộ Hà Nội mở rộng, đường cao tốc trên cao... và đặc biệt là dự án sân bay Long Thành đang tạo cơn sốt mới trên thị trường.

Cũng theo CBRE, trong quý cuối năm 2016, số lượng căn hộ được giao dịch thành công là 11.914 căn, tăng 52% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm 2015. Cả năm 2016 ghi nhận tổng cộng 35.008 căn hộ bán ra giảm 4% so với năm 2015. Số lượng các căn bán ra gần bằng số lượng các căn được chào bán, chủ yếu từ những dự án mới. Thị phần trung cấp tiếp tục tiến triển tốt với hơn 15.270 căn bán ra trong cả năm, chiếm hơn 40% tổng số căn được bán.

Giá bán trung bình năm 2016 đạt 2.104 USD/m2, tăng 4,6% so với năm trước đó. Sự cải thiện về giá được ghi nhận ở mọi phân khúc, nhưng nhà ở phần khúc trung cấp vẫn chiếm ưu thế.

Nhận định về thị trường trong năm 2017, bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu của CBRE - cho biết có 43.861 căn dự kiến dự kiến sẽ được mở bán ra thị trường. Trong số đó có 1.627 căn hộ hạng sang đến từ 6 dự án ở khu trung tâm TP.HCM, được kỳ vọng sẽ có những điểm nổi bật mới hơn. Phân khúc cao cấp vẫn sẽ chiếm tỷ lệ lớn với hơn 13.000 căn hộ chào bán.

Trong đó, thị trường năm nay được dự báo sẽ tập trung hơn vào thị phần nhà ở bình dân và trung cấp, với gần 40% tổng số căn hộ mới được chào bán thuộc phân khúc bình dân. Các chủ đầu tư lớn cũng sẽ thực hiện chiến lược điều chỉnh dự án của mình sao cho phù hợp với tình hình thị trường mới.

Nhìn xa hơn, giai đoạn từ nay đến năm 2019, tỷ lệ hấp thụ phân khúc nhà ở bình dân dự kiến sẽ đạt mức trên 60%. Đối với phân khúc cao cấp, số lượng lớn căn hộ mới chào bán và luật lệ huy động vốn được thắt chặt sẽ có thể là những yếu tố làm giảm đà bán. Phân khúc nhà ở hạng sang vẫn duy trì mức độ hấp thụ khoảng 50%.

Về giá bán, trong giai đoạn này phân khúc hạng sang dự kiến sẽ tăng khoảng 7% trong năm nay với hiều dự án được thiết kế đặc biệt, thuộc những khu vực cận trung tâm. Bên cạnh đó, nhà ở phân khúc bình dân được dự báo sẽ tăng giá bán khoảng 3%.

Phân khúc cao cấp được dự báo có giá bán tăng khoảng 4%. Trong 3 năm tới, giá nhà ở TP.HCM được dự báo sẽ tăng gần 10% nhờ hệ thống hạ tầng giao thông được mở rộng và xây dựng khép kín.

Đăng Khải

Theo Trí thức trẻ