30 năm không làm được sổ đỏ vì cán bộ vô cảm

Tình ngay nhưng đuối lý

Đó là trường hợp của gia đình ông Trần Văn Vinh (SN 1961, trú tại 20 D1B, tập thể Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi còn sống, bố mẹ ông Vinh trú tại tổ 19, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Cuối năm 1980, UBND quận có quyết định về việc dỡ bỏ ngôi nhà của gia đình do nằm trong diện phải GPMB sông Sét. Giữa năm 1981, gia đình được thành phố cấp đất đền bù diện tích 120m2 tại khu Mả Cả thuộc phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng (nay là quận Hoàng Mai). Khi đó, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình mới chỉ dựng được một cái lán bằng tre, nứa, lá để ở tạm. Cho đến năm 1990, gia đình phải dỡ bỏ lán vì quá xuống cấp và dột nát, dự định xây lại căn nhà cấp 4 để ở. “Tuy nhiên, khi gia đình đang thi công thì chính quyền phường Tương Mai đến đình chỉ không cho xây dựng, với lý do gia đình tôi không có giấy phép xây dựng và không có giấy tờ cấp đất”, ông Vinh cho hay.

"Từ phản ánh của Báo Giao thông, Phòng TN&MT sẽ chỉ đạo địa chính phường Tương Mai rà soát, xem xét cụ thể về trường hợp gia đình ông Trần Văn Vinh trên tinh trần tháo gỡ các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông Vinh”. Ông Nguyễn Văn Công -Trưởng phòng TN&MTquận Hoàng Mai

Điều trớ trêu là năm 1982, bố ông Vinh đột ngột qua đời, mà giấy tờ cấp đền bù đất do UBND quận Hai Bà Trưng cấp, bố ông cất giữ chưa biết để ở đâu. Sau nhiều lần làm đơn gửi ra phường để đề nghị được cải tạo lại nhà ở, nhưng đều được trả lời gia đình phải tìm được giấy tờ cấp đất đền bù thì phường mới cho xây dựng. Vì lán để ở đã dỡ bỏ, nhà không được xây, ông Vinh đã rào xung quanh để trồng rau, đồng thời phải đi thuê nhà chỗ khác để ở chờ tìm lại giấy tờ được cấp. Nhưng sau đó, UBND phường không cho gia đình sử dụng nữa, do vậy thửa đất đó đã bỏ hoang từ thời gian đó cho tới nay.

Đến năm 1997, gia đình đến UBND phường đề nghị được đăng ký, kê khai diện tích đất nói trên để làm sổ đỏ thì được cán bộ địa chính phường trả lời: Lô đất nói trên gia đình chưa có giấy tờ nên không có căn cứ để giải quyết kê khai và vì gia đình khi đó không ở.

Sẽ sớm giải quyết

Vào tháng 10/2013, khi dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, ông Vinh tìm thấy giấy cấp đất đền bù của quận nên đã làm đơn đề nghị các cấp chính quyền sớm làm thủ tục cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, mãi đến cuối tháng 9/2015, ông mới nhận được thông báo của UBND phường Tương Mai với nội dung: Diện tích đất như đơn của ông trình bày hiện tại là đất công đang để trống do UBND phường quản lý, không có cơ sở xác định gia đình ông được giao đất. Đồng thời, đề nghị ông liên hệ với UBND quận Hai Bà Trưng, Phòng TN&MT quận để được cung cấp thêm các thông tin, hồ sơ liên quan đến việc cấp đất cho gia đình ông năm 1981.

“Phường yêu cầu gia đình chúng tôi phải đi tìm căn cứ pháp lý, trong khi những căn cứ đó đang nằm trong tay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lưu giữ. Nếu cán bộ không vô cảm với dân thì gia đình tôi đâu phải khổ sở như vậy”, ông Vinh bức xúc và cho biết, đã làm đơn kêu cứu gửi Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Làm việc với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Sỹ Phong, cán bộ địa chính UBND phường Tương Mai cho biết, đến nay UBND phường mới chỉ nhận đơn đề nghị của ông Vinh về việc ông có thửa đất ở khu Mà Cả, chứ chưa nhận được bất kỳ một loại giấy tờ chứng thực việc quận cấp đất cho nhà ông Vinh. Theo ông Phong, nếu quận cấp đất dãn dân thì quận sẽ có hồ sơ lưu, trong đó ghi rõ vị trí, sơ đồ kèm theo và quyết định.

“Quan điểm của phường là sẽ tạo điều kiện, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, gia đình ông Vinh phải đưa ra được các giấy tờ liên quan chứng minh thời điểm quận Hai Bà Trưng cấp đất dãn dân cho gia đình ông ở vị trí nào, sau đó phường sẽ họp với khu dân cư để xác định thửa đất nhà ông Vinh ở đâu”, ông Phong nói.

Trao đổi với PV, bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai cũng khẳng định, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp nhận hồ sơ của gia đình ông Vinh trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp gia đình lấy lại quyền lợi, nếu có hồ sơ chứng thực gia đình ông Vinh được cấp đất trên địa bàn.