4 bài học về hạnh phúc rút ra từ nghiên cứu của Harvard kéo dài 78 năm

Đã bao giờ bạn muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể xem xem những quyết định của mình có dẫn tới sự hài lòng và sức khỏe trong tương lai? Trong thế giới của những nghiên cứu khoa học, điều gần nhất bạn có thể đạt được là nhìn vào nghiên cứu của Đại học Harvard về sự phát triển của người lớn – một nghiên cứu đã dõi theo cuộc sống của 724 người đàn ông trong suốt 78 năm, một trong những nghiên cứu lâu đời nhất về cuộc sống con người.

Các nhà nghiên cứu sẽ khảo sát những người tham gia 2 năm một lần về sức khỏe thể chất và tinh thần của họ, cuộc sống, các mối quan hệ và cuộc hôn nhân của họ. Ngoài ra những người tham gia cũng được phỏng vấn, kiểm tra y tế, xét nghiệm máu và chụp cắt lớp não định kỳ.

Với sự theo dõi sát sao như vậy, các nhà nghiên cứu đã có thể theo dõi tình hình, các lựa chọn và những ảnh hưởng tác động đến cuộc sống của những người tham gia. Chuyên gia tâm thần học Robert J. Waldinger – giám đốc nghiêm cứu và là người nghiên cứu chính, đã chia sẻ những bài học quan trọng trong một bài TED nổi tiếng (What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness). Dưới đây là 4 bài học lớn mà ông chia sẻ.

1. Thời thơ ấu sống trong gia đình đầm ấm cùng cha mẹ có ảnh hưởng RẤT lâu dài đến cuộc sống một người

Có một mối quan hệ ấm áp với cha mẹ thời thơ ấu là một yếu tố dự báo tốt rằng bạn sẽ ngày càng có mối quan hệ khăng khít hơn và bền chặt hơn với những người thân khi lớn lên. Một tuổi thơ hạnh phúc có sức mạnh kéo dài qua nhiều thập kỷ, có thể dự đoán được mối quan hệ bền chặt hơn nhiều với người bạn đời ở tuổi 80. Chưa hết, một tuổi thơ hạnh phúc cũng cho thấy rằng người đó sẽ có một sức khỏe tốt hơn khi trưởng thành cho đến khi lớn tuổi. Không chỉ mối quan hệ với cha mẹ mới có ảnh hưởng sâu sắc, một mối quan hệ thân thiết với anh, chị em lúc nhỏ cũng dự đoán rằng người đó sẽ ít có khả năng bị trầm cảm ở tuổi 50.

2. Nhưng… những người có tuổi thơ không mấy êm đềm có thể bù đắp lại ở thời trung niên

Những người lớn lên trong môi trường nhiều thử thách – gia đình không êm ấm hoặc kinh tế khó khăn,…lớn lên sẽ ít hạnh phúc những người có tuổi thơ may mắn hơn. Tuy nhiên đến khoảng thời gian trung niên (khoảng 50-65), những người tham gia vào những gì nhà tâm lí học gọi là "generativity" – có thể hiểu là truyền đạt lại những gì bạn đã học được để giúp thế hệ kế tiếp đạt được mục tiêu và ước mơ của họ lại hạnh phúc hơn những người không làm vậy. Và "generativity" không hề phụ thuộc vào việc bạn có là một ông bố, bà mẹ hay không, bạn có thể phát triển điều này thông qua việc hướng dẫn những người trẻ hơn bạn.

3. Học cách đối phó tốt với căng thẳng sẽ có được "phần thưởng" lâu dài

Ai trong số chúng ta cũng đều có cách kiểm soát căng thẳng và giảm lo âu cho chính mình nhưng chuyên gia Waldinger và nhóm nghiên cứu của ông phát hiện ra rằng có một số cách có lợi ích dài hạn lớn hơn những cách khác. Trong số những phương pháp đối phó thích nghi mà họ nghiên cứu là chuyển hóa (ví dụ bạn cảm thấy bị đối xử không công bằng ở nơi làm việc nên bạn thành lập một tổ chức bảo vệ quyền lợi của những người lao động), ức chế (bạn đang lo lắng về việc cắt giảm nhân sự của công ty nhưng gạt những lo lắng đó sang một bên cho đến khi có thể tìm được kế hoạch cho tương lai). Những biện pháp thích nghi không tốt bao gồm chối bỏ, hành động phản kháng hoặc tưởng tượng người khác cũng có chung hoàn cảnh và hành động tương tự.

Các nhà nghiên cứu Harvard phát hiện những người đối phó với căng thẳng bằng biện pháp thích nghi có quan hệ tốt hơn với người khác. Và cách họ giải quyết căng thẳng có một chuỗi các tác động có lợi: chúng làm họ thân thiện với người khác hơn, khiến cho mọi người muốn giúp họ, qua nghiên cứu cho thấy họ sẽ có giai đoạn tuổi 60-70 hết sức khỏe mạnh và hạnh phúc. Chưa hết: những người này còn cho thấy ở độ tuổi trung niên não bộ của họ vẫn hết sức minh mẫn.

4. Thời gian ở bên người khác bảo vệ chúng ta khỏi những thăng trầm trong cuộc sống

Waldinger cho biết chất lượng của các mối quan hệ là bài học lớn nhất rút ra từ nghiên cứu của ông. Khi được hỏi về khoảng thời gian có ý nhất trong cuộc đời những người tham gia, hầu hết mọi người đều cho rằng đó là khoảng thời gian họ dành cho những người xung quanh. Dành thời gian cho người khác khiến họ hạnh phúc hơn hằng ngày, và đặc biệt thời gian ở bên người bạn đời của mình là bước đệm để họ chống lại những lúc khó khăn trong đời như nỗi đau thể chất và tinh thần.

Theo Diệu Bảo

Trí thức trẻ