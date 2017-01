4 định dạng quảng cáo ấn tượng doanh nghiệp nào cũng nên dùng

Ví dụ 1 hãng sơn dưới đây đã sử dụng màu sắc lòe loẹt và hình ảnh rối mắt để gây chú ý. Có vẻ họ đã đạt được mục đích nhưng không hẳn theo hướng tích cực.

Hoặc doanh nghiệp có thể chọn những cách làm thông minh hơn, không những thu hút được độc giả, thể hiện đúng thông điệp, mà còn khuyến khích khách hàng tương tác với quảng cáo để ghi nhớ thương hiệu lâu hơn. Ngày nay, công nghệ quảng cáo online đang hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu này của doanh nghiệp.

1. Hình động

Nếu nghĩ rằng hình động đã quá phổ biến và gây nhàm chán thì bạn hãy xem quảng cáo dưới đây của Fedex. Chuyển động nhanh gọn và cách xếp các gói hàng thành các chữ số hiển thị đúng số giờ trên đồng hồ của người xem đã thể hiện mạnh mẽ thông điệp “Just in time” của nhãn hàng.

Thực hiện: DDB

2. Tương tác trong quảng cáo

Với quảng cáo máy lọc nước Brastemp (bởi Agencia Click), thông điệp “This water is 100% bacteria free til you put your figure in it” (tạm dịch: Nước này 100% vô trùng cho đến khi bạn nhúng tay vào) được thiết kế ẩn dưới “dòng nước” chỉ khi người xem di chuột vào mới lộ ra. Hiệu ứng chân thực và chút khó khăn để nhìn được đầy đủ thông điệp kích thích người xem tương tác với quảng cáo lâu hơn.

Còn đây là hình thức tương tác với video của Aquafina trong chiến dịch “Thời trang thuần khiết” (thực hiện bởi Admicro). Với ý tưởng “Khám phá phong cách thời trang của bạn”, quảng cáo dẫn người xem tham gia vào 1 minigame chọn lựa nhân vật và trang phục theo sở thích của chính mình. Hình thức tương tác trực tiếp trên video sẽ giúp khách hàng ghi nhớ thông điệp và thương hiệu tốt hơn.

Quảng cáo của Lipton chọn cách tương tác bằng bàn phím phím (thực hiện bởi Soap-Creative). Nhân vật trong quảng cáo đang cảm thấy rất nóng nực, người xem có thể giúp cô cảm thấy “mát lạnh” hơn bằng cách gõ ngẫu nhiên 1 ký tự vào ô trống. Khi khách hàng gõ vào phím “L”, quảng cáo sẽ kết thúc bằng thông điệp “Lipton – now that’s how to stay cool” (Tạm dịch: Lipton – mát thế mới đã!).

3. Tương tác toàn màn hình

Với những thương hiệu muốn tạo cảm giác “choáng ngợp” cho khách hàng thì hiệu ứng toàn màn hình là lựa chọn tuyệt vời để thu hút toàn bộ sự chú ý vào thông điệp sản phẩm. Quảng cáo của hãng xe Audi đã làm tốt điều đó khi toàn bộ nội dung trang web bất ngờ nghiêng ngả theo sự điều khiến “bánh lái oto” nhưng con đường phía trước thì vẫn rất ổn định. Một cách thật thông minh để thể hiện thông điệp “Curves will no longer feel like curves” (tạm dịch: Những khúc cua không còn làm khó bạn).

Thực hiện: Almap BBDO

Một ví dụ khác là quảng cáo Landmark (Vinhome Centre Park) do Admicro sản xuất: Hiệu ứng tòa nhà mọc lên “xé tan” màn hình làm nổi bật thông điệp “cao nhất Việt Nam”.

4. Chơi game

Cuối cùng, để tương tác lâu nhất với quảng cáo, hãy khiến độc giả chơi game. Tham khảo 2 ví dụ dưới đây: hãng xe Volkwagen - game nối đường xe chạy khúc khuỷu với thông điệp “A drive less ordinary” (tạm dịch: lái xe không còn nhàm chán), và hãng sữa tăng chiều cao Vipteen cùng game ném bóng rổ cho trẻ em.

Thực hiện: Tribal DDB

Thực hiện: Admicro

Khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mỗi ngày, người xem ngày càng có xu hướng bỏ qua quảng cáo nhiều hơn. Làm thế nào để không lãng phí chi phí quảng cáo chỉ vì thông điệp hay hình ảnh của bạn không đủ hấp dẫn với khách hàng? Điều đáng mừng là những công nghệ quảng cáo trên online đang giúp doanh nghiệp tạo ra những quảng cáo sáng tạo hơn. Tại Việt Nam, các đơn vị chuyên cung cấp quảng cáo (như Admicro –chiếm 40% thị phần quảng cáo online Việt Nam) sẽ là sự hỗ trợ đắc lực trong việc gây ấn tượng tốt với độc giả internet ngay từ cái nhìn đầu tiên.

