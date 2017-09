4 dự án thua lỗ của Tập đoàn Hóa chất giờ ra sao?

Bốn dự án thua lỗ của Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) gồm: Dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc; Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai; Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, đến thời điểm hiện nay, về cơ bản, 4 dự án nhà máy hoạt động ổn định, thời gian chạy máy đạt từ 19/24 ngày. Riêng nhà máy Đạm Ninh Bình đang dừng sản xuất để sửa chữa lớn theo kế hoạch từ ngày 25/8 đến ngày 10/10. Ba nhà máy còn lại đang vận hành với phụ tải trên 80%.

Bộ Công thương đánh giá, các nhà máy vận hành sản xuất ổn định với phương án sản xuất kinh doanh được xây dựng theo hướng tăng cường quản trị, tiết giảm các chi phí sản xuất để giảm lỗ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng chất lượng và đa dạng chủng loại sản phẩm.

Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, chi phí biến đổi đã thấp hơn giá bán. Cụ thể, trong tháng 8/2017, chênh lệch biến phí và giá thị trường dao động từ 52.000 - 892.000 đồng/tấn. Riêng Dự án DAP số 2, chênh lệch là âm 846.000 đồng/tấn do ngừng sản xuất.

Bộ Công thương đánh giá các doanh nghiệp vẫn chưa có hiệu quả chủ yếu do giá nguyên liệu vẫn cao: giá than cho sản xuất phân bón đã được điều chỉnh từ ngày 1/4/2017 vẫn cao hơn so với mức kỳ vọng của doanh nghiệp.

Tính đến 15/9, kết quả sản xuất kinh doanh của 4 đơn vị đã có những cải thiện đáng kể cả về doanh thu, sản lượng và mức độ thua lỗ. Chi phí biến đổi của các sản phẩm Urê và DAP đã thấp hơn giá bán, góp phần tạo dòng tiền bù đắp 1 phần chi phí cố định và tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động.

Từ tháng 8/2017 Công ty CP DAP – Vinachem đã có lãi trong kỳ khoảng 4 tỷ đồng, tháng 9/2017 ước tính lãi 6,766 tỷ đồng và dự kiến cuối năm 2017 có lãi lũy kế.

Tuy nhiên, 3 đơn vị còn lại vẫn còn lỗ do còn gặp rất nhiều khó khăn về giá nguyên liệu cao (giá than); giá sản phẩm thấp (giá Urê); nhiều chính sách chưa được áp dụng (sửa Luật thuế 71/2014/QH13).

