4 khách sạn "điên rồ" nhất hành tinh cho du khách những trải nghiệm độc nhất vô nhị

Khách sạn nhà tù Liberty ở Boston

Trái với lịch sử nhiều năm trước khi nơi đây còn là nhà tù Charles Street – cơn ác mộng của những tù nhân, khách sạn Liberty ngày nay là một nơi một khi đã đặt chân đến, du khách sẽ muốn ở mãi không dời. Khách sạn sang trọng thậm chí còn lấy tên các khu vực trong nhà tù để đặt cho các phòng nghỉ và khu vực sảnh khách. Ví dụ: The Clink là nhà hàng ngay trong khách sạn, còn The Alibi là quầy cocktail của khách sạn và khu “cũi nhà tù cho người say rượu”. Các tiện nghi bao gồm máy điều hòa nhiệt độ, két an toàn, minibar, đánh giày miễn phí qua đêm và nhân viên trợ giúp tại chỗ.

Hotel Hackspett – khách sạn trên cây ở Thụy Điển

Được thiết kế bởi nghệ sĩ Mikael Genberg ở Västerås, Thụy Điển vào năm 1998, Hotel Hackspett – khách sạn được lấy cảm hứng từ tổ chim gõ kiến ​​- là một căn phòng nằm lơ lửng cách mặt đất 12m trên cây sồi 130 tuổi. Khách hàng được kéo lên lên khách sạn thông qua một hệ thống ròng rọc. Khách sạn có tầm nhìn ngoạn mục ra công viên và hồ Mälaren. Phòng nghỉ được thiết kế mộc mạc với nhà vệ sinh khô và không có điện hoặc sưởi ấm, vì vậy, nơi đây chỉ thích hợp sử dụng trong mùa hè.

Khách sạn thủy tinh Kakslauttanen ở Phần Lan

Thay vì đến khu nghỉ mát sang trọng với bốn bức tường chật chội, hãy thử những trải nghiệm mới mẻ hơn tại khách sạn Kakslauttanen. Khách sạn được thiết kế kiểu hình vòm với nguyên liệu hoàn toàn bằng kính cường lực, nhờ đó bạn hoàn toàn có thể ngồi lại cùng bạn bè người thân để thưởng thức vũ điệu Aurora Borealis trong đêm lạnh giá ở Phần Lan hoặc ngắm bầu trời đêm trong rừng lá kim. Khách sạn cũng cung cấp cabin gỗ truyền thống hoặc cabin đá vôi cho khách, vì vậy, bạn có thể thực sự cảm nhận được cảm giác như đang ngủ bên trong một túi ngủ ấm cúng bên trong một hang động bằng băng rỗng. Bên cạnh đó, khách sạn cũng cung cấp dịch vụ trải nghiệm spa qua phòng xông hơi ướt và bồn tắm nước nóng trong các phòng của toàn bộ khách sạn.

The Aurora Express – Khách sạn tàu lửa ở Alaska

Khách nghỉ tại Aurora Express Bed & Breakfast nằm trong các toa xe lửa đã được chuyển đổi và cải tạo sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của những người đầu tiên đặt chân đến tiểu bang Alaska vào thế kỷ 19. Khách cũng có thể lựa chọn để ở trong một số loại xe lửa sang trọng khác nhau, bao gồm Golden Nellie, National Emblem, Gold Mine và Bordello. Nhưng dù bạn ở đâu đi nữa, mỗi khách tại Aurora Express Bed & Breakfast đều có thể ngắm nhìn cảnh quan tuyệt vời của Fairbanks, thung lũng Tanana và dãy núi Alaska.