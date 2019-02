48 giờ thượng đỉnh Hà Nội: Chờ Mỹ-Triều đột phá!

Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thượng đỉnh Mỹ-Triều Sáng 24-2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chủ trì cuộc họp báo cáo, đánh giá tình hình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại trung tâm báo chí quốc tế (được đặt tại Cung văn hóa Lao động, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thủ tướng hoan nghênh Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Lực lượng công binh rà bom mìn tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (nơi đặt trung tâm báo chí quốc tế) trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: HOÀNG GIANG Chiều 23-2: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cắt băng khánh thành trung tâm báo chí quốc tế. Đã có gần 3.000 phóng viên nước ngoài và Việt Nam đăng ký tác nghiệp, đưa tin về sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chiều 21-2: Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan này đã sẵn sàng cả về lực lượng và phương tiện nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chiều 19-2: Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các ban, ngành liên quan nhằm rà soát công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.