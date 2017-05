5 bài học để đời từ cuốn sách yêu thích của Warren Buffett

Theo ước tính của chính ông, Buffettt dành 80% thời gian khi thức trong ngày cho việc đọc sách. Tuy nhiên, thậm chí còn kinh ngạc hơn nữa là cuốn sách yêu thích của Buffettt lại tập trung vào sự tham lam, lừa đảo, và sự thất bại hoành tráng của một trong những công ty lớn nhất thế giới.

Cuốn sách kinh doanh ưa thích của Warren Buffettt

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Warren Buffettt tiết lộ rằng cuốn sách yêu thích của ông là "The smartest guys in the room" (tạm dịch là "Những chàng trai thông minh nhất trong căn phòng"), trong đó tác giả Bethany McLean mô tả sự phát triển và sụp đổ của Enron - một tập đoàn năng lượng hùng mạnh luôn có tên trong danh sách các công ty phát triển nhất nước Mỹ, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về những sự kiện dẫn đến vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Nhóm nghiên cứu của ứng dụng Blinkist - một ứng dụng cung cấp cho bạn những bài học quan trọng từ những cuốn sách hay nhất ở định dạng chữ và âm thanh - đã tập hợp 5 bài học để đời có thể thực hiện được từ cuốn sách mà Warren Buffett tự coi là một cuốn sách cần phải đọc cho bất kỳ ai muốn đạt được thành công trong kinh doanh.

1. Đối với những doanh nghiệp có nền văn hóa "độc hại", lịch sử sẽ thường được lặp lại

Mặc dù sự sụp đổ cuối cùng của Enron đã không xảy ra mãi cho đến năm 2001, nhưng công ty này gần như đã biến mất vào năm 1987, chỉ sau 2 năm kể từ khi Kenneth Lay sáp nhập Houston Natural Gas và InterNorth thành lập công ty năng lượng Enron.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của công ty bắt nguồn từ những hành vi kinh doanh phi đạo đức của Kenneth Lay, giám đốc điều hành của công ty.

Bài học kinh doanh : Để đảm bảo sự thịnh vượng, hãy luôn giữ văn hóa kinh doanh của công ty trong sạch.

2. Ngay cả kế toán khéo léo cũng không thể sửa được mô hình kinh doanh sai lầm

Năm 1990, Enron đã thuê Jefffrey Skilling làm người điều hành về kế toán với mục tiêu tăng doanh thu cho công ty. Với sự khôn ngoan của Skilling và dưới sự dung túng của Lay, Skilling đã tập trung vào việc đáp ứng những sự kỳ vọng của Phố Wall bằng cách phát triển một ban bệ điều hành che giấu hàng tỷ USD thua lỗ và nợ nần từ những thương vụ và dự án bị thất bại. Họ khai thác các kẽ hở kế toán, sử dụng các thể chế có mục đích đặc biệt (những "đối tác" do Enron kiểm soát) và các báo cáo tài chính không trung thực. Nhưng cuối cùng tất cả cũng trở thành mây khói khi mọi việc bị vỡ lở.

Bài học kinh doanh: Thuê nhân viên dựa trên kinh nghiệm đừng chỉ dựa theo sự khôn ngoan của họ.

3. Lạc quan là chưa đủ

Vào giữa những năm 90, nhà lãnh đạo quyến rũ Rebecca Marks của Enron đã trở thành gương mặt thương hiệu tích cực của hãng. Và mặc dù với sự quyến rũ và sự thu hút của Rebecca đã giúp công ty giữ được nhiều mối làm ăn với nước ngoài nhưng cuối cùng Enron vẫn thất bại trong việc thực hiện những cam kết Rebecca đã hứa.

Bài học kinh doanh: Trong thế giới đầu tư, bản chất luôn luôn được đặt vị trí cao hơn hình thức bên ngoài.

4. Các nhà phân tích không phải lúc nào cũng có trách nhiệm

Mặc dù nhiều nhà đầu tư Phố Wall có thể cảm nhận được tình hình tài chính của Enron đang khủng hoảng nhưng nhiều chuyên gia nổi tiếng vẫn làm ngơ trước những thiếu sót của doanh nghiệp này và tin tưởng vào các dự báo tài chính đầy thuận lợi của nó.

Bài học kinh doanh: Đừng dại kết thân với những nhà phân tích mù quáng.

5. Quá tập trung vào tình hình tài chính sẽ gây tổn thất nặng nề

Sự ám ảnh của Jeff Skilling với giá cổ phiếu của công ty chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà cuối cùng đã đẩy Enron xuống đống đổ nát. Giám sát hình ảnh tài chính của doanh nghiệp là một điều cần thiết nhưng dành tất cả sự chú ý vào nó có thể gây ra sự thiệt hại to lớn cho doanh nghiệp.

Bài học kinh doanh: Đừng quá chú ý tới chi tiết mà bỏ quên cái toàn cảnh.

Theo Diệu Bảo

Trí thức trẻ