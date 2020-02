5 con giáp có đường tài lộc vượng nhất tháng 2 âm: Kiếm tiền dễ dàng, cuộc sống dư dả

Tuổi Sửu

(Ảnh minh họa: Internet)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp có vận số đỏ nhất trong năm Canh Tý 2020, tài lộc vượng phát, công danh có nhiều tiến triển tích cực, sự nghiệp có thể có những bước ngoặt quan trọng, rất đáng để chờ mong.

Nếu như năm Kỷ Hợi, tài vận của tuổi Sửu tương đối tốt vào nửa đầu năm, nửa cuối năm gặp nhiều trở ngại, thì năm nay mọi chuyện sẽ khác. Tử vi học có nói ngay từ tháng 2 âm, tuổi Sửu đã được thần tài phù hộ, việc kiếm tiền không mấy khó khăn, đi đến đâu cũng được người người trợ giúp, cuộc sống thoải mái, dễ chịu, là niềm mơ ước của nhiều người.

Tuổi Sửu đa phần là những người rất nỗ lực, chăm chỉ, chẳng ngồi không bao giờ. Đối với họ, những người rất kiệm lời, công việc không chỉ là một cách để kiếm tiền, mà còn là cách họ tuyên bố với thế giới. Cho nên, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ dễ dàng thay đổi tình hình tài chính của bản thân.

Tuổi Tuất

(Ảnh minh họa: Internet)

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong cả năm Canh Tý 2020 chứ không chỉ riêng gì tháng 2 âm này. Tuy nhiên, tháng 2 âm lại là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp, nếu biết mà tận dụng thực hiện các dự án ấp ủ bấy lâu, hoặc khai trương các công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt.

Đặc biệt, tử vi học có nói, năm Canh Tý sẽ giúp cho công việc làm ăn nói chung của tuổi Tuất hanh thông mà còn tiến triển vượt bậc và có những điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm về kinh doanh. Do đó, tuổi Tuất không nên chỉ giới hạn mình ở những phạm vi an toàn mà có thể thử sức ở các lĩnh vực mới để có được thành tựu rực rỡ hơn so với năm Kỷ Hợi 2019.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là những người thẳng thắn, trung thực, trung thành và rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự thành thực không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt cho tuổi Tuất. Trong công việc làm ăn, họ được khuyên là nên hành động cẩn trọng, đưa ra các khả năng và rủi ro khác nhau để tránh những hậu quả không mong muốn.

Tuổi Hợi

(Ảnh minh họa: Internet)

Năm Canh Tý 2020 là một năm rất tốt lành cho những người tuổi Hợi với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu với những năm trước, để đạt được những mục tiêu mà họ đã đặt ra, tuổi Hợi phải mất nhiều nỗ lực cũng như thời gian, thì trong năm nay, con đường mà họ phải đi sẽ ngắn và dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như tháng 1 âm là lúc tài vận của họ hơi kém, lại liên tục phải chi mà ít thu, thì trong tháng 2 âm, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại.

Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Hợi có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Hợi đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tuổi Thìn

(Ảnh minh họa: Internet)

Tý và Thìn thuộc lục hợp, là một cặp con giáp trời sinh tương hợp, nên trong năm Canh Tý 2020, có thể nói tuổi Thìn được khoản đãi rất nồng hậu, có thể "nằm duỗi mà ăn". Hầu như làm gì, tuổi Thìn cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

Chính vì thế, tuổi Thìn nên biết nắm bắt vận may này, làm những thứ mà họ giỏi và yêu thích thì sẽ không sợ thiếu tiền tiêu. Bất kể là việc gì, cho dù là một ý tưởng kinh doanh nhỏ, cũng đừng nên bỏ qua, vì nó có thể mang lại lợi nhuận đến không ngờ cho tuổi Thìn.

Tử vi học có nói, sau tháng 1 âm với đường tài vận còn khá im ắng, tuổi Thìn có thể bứt phá mạnh mẽ, làm giàu, đổi vận trong tháng 2 âm này. Mạnh mẽ và độc lập, tuổi Thìn rất hợp với những công việc mang tính cá nhân. Tuy nhiên, nếu làm việc theo nhóm thì họ cần chú ý hơn đến việc xây dựng các mối quan hệ xã hội để gặt hái nhiều thành công hơn.

Tuổi Mùi

(Ảnh minh họa: Internet)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là một trong những con giáp được sao tốt chiếu rọi trong năm Canh Tý 2020. Song, không giống các con giáp khác, họ được thần tài gõ cửa ngay từ tháng 1 âm và may mắn này còn theo họ cho đến hết tháng 2 âm. Chính vì vậy, có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Mùi giàu có nhất nhì vào dịp đầu năm này.

Tuổi Mùi là những người rất thông minh, tinh tế lại hào phóng, sẵn sàng cho đi để giúp đỡ người khác. Những ưu điểm này cũng giúp họ rất nhiều trên con đường tài vận của năm nay. Tuy nhiên, sau 2 năm Kỷ Hợi và Canh Tý liên tục gặp may về đường tài chính, tuổi Mùi có thể sẽ không có được vận số tốt như vậy vào những năm sau, nên được khuyên nên biết chi tiêu cho hợp lý, tích góp tiền của và dành một phần để đầu tư sinh lời, chứ không nên tiêu pha hoang phí.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo Chinese New Year