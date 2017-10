5 điều có thể bạn chưa biết về Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong mắt Phương Tây, Tổng thống Putin chỉ là một chính trị gia quyền lực và cứng rắn. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ, theo Marin Katusa – tác giả của cuốn sách “The Colder War: How the Energy Trade Slipped from America’s Grasp” cho biết.

Katusa là nhà nghiên cứu đã dõi theo nền chính trị Nga và các bước đi của ông Putin từ rất lâu. “Putin không phải là một chính trị gia bình thường, như những người khác ở Phương Tây”, Katusa nói. “Tạo nên điều khác biệt, nỗ lực hết mình, rời văn phòng, viết hồi ký và nhận tiền từ những bài diễn văn không phải là phong cách của Putin. Ông ấy tin rằng sứ mệnh của mình là dẫn dắt nước Nga trở lại với những vinh quang trong quá khứ với vai trò là một siêu cường toàn cầu”.

Vậy Tổng thống Putin là người như thế nào? Dưới đây là 5 góc nhìn khác về người đàn ông quyền lực nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp do tạp chí Forbes bình chọn mà có thể bạn vẫn chưa biết.