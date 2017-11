5 điều luyến tiếc nhất ở đời, dù là ai cũng nên khắc cốt ghi tâm để tự răn mình

Một câu hỏi được đặt ra cho những người dùng lớn tuổi của Reddit (một trang web giải trí, dịch vụ giao tiếp xã hội nổi tiếng với khẩu hiệu của mình “Trang chủ của mạng Internet”) là ‘Điều gì trong cuộc sống khiến bạn hối tiếc nhất?’ Câu hỏi nhận được hơn 1000 phản hồi và các câu trả lời rất đa dạng, có một số người hối tiếc vì không kết hôn với người yêu cũ, một số thì lại hoàn toàn hối hận vì đã kết hôn, một số hối tiếc vì nghiện rượu và ma túy, một số lại hối tiếc vì không tham gia nhiều party, cũng có một số người hối tiếc vì đã không học nha khoa… Sự hối tiếc của mọi người chủ yếu ở những lý do chọn sai trường, kết hôn quá sớm, không nắm bắt nhiều cơ hội, nghiện rượu…

Hoàn cảnh của mỗi cá nhân trong từng trường hợp là khác nhau, nhưng lại đều mang một thông điệp giống nhau, đều là ‘bỏ lỡ cơ hội’.

Rất nhiều những phản hồi ở đây là từ những người dùng trung niên, 30 đến 40 tuổi, điều này làm nảy sinh ra một câu hỏi: “Vậy với những người cao tuổi thực sự, thì điều hối tiếc nhất trong giai đoạn cuối cuộc đời của họ là gì?” Tác giả Bronnie Ware biết rất rõ câu trả lời cho câu hỏi này, bởi cô là một y tá của Viện chăm sóc đặc biệt, làm việc trong lĩnh vực Chăm sóc giảm nhẹ và đã trực tiếp nghe được những điều hối tiếc nhất của những người sắp qua đời. Tất cả đã được cô viết trong cuốn sách “The Top Five Regrets of the Dying – A Life Transformed by the Dearly Departing”. Cuốn sách chỉ ra rằng những người đang phải đối mặt với cái chết cũng có những suy nghĩ không khác biệt lắm với những người phản hồi trên Internet. Dưới đây là 5 điều hối tiếc nhất của các bệnh nhân mà Ware tiếp xúc.

Là chính mình

‘Tôi ước mình có đủ can đảm để sống đúng với bản thân mình, mà không cần phải sống vì những mong đợi của người khác’.

Đây là điều hối tiếc phổ biến nhất mà Ware nghe được từ các bệnh nhân của cô. Cô cho biết, khi sức khỏe của một người yếu đi, cũng tức là họ đang mất dần sự tự do. Vì vậy, hãy cố gắng đạt được những thứ bạn muốn trước khi quá muộn.

Chỉ biết công việc mà quên phải thư giãn

‘Tôi ước tôi đã không làm việc quá vất vả như vậy’.

Ware cho biết những người này thường là trụ cột trong gia đình. Họ hối tiếc vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc lớn lên của con cũng như không có nhiều thời gian bên một nửa của họ.

Điều này khiến cho Ware quyết định đơn giản hóa lối sống của mình bằng cách không cần nhiều tiền như trước, và tạo ra nhiều không gian hơn trong cuộc sống của cô.

Nhớ bạn bè

‘Tôi ước tôi có thể giữ liên lạc với bạn bè của mình’.

Ware cho biết, nhiều bệnh nhân của cô chỉ nhận ra tầm quan trọng của những người bạn cũ trong những ngày cuối cùng của họ.

Cô nói rằng không dành thời gian và nỗ lực cho bạn bè là một trong những hối tiếc sâu sắc nhất mà mọi người sẽ phải mang theo lúc xuống mồ. Trong những tuần cuối cùng của cuộc đời con người, tình yêu và tình bạn là tất cả những gì có ý nghĩa nhất.

Tại sao phải nghiêm trọng như vậy?

‘Tôi ước tôi đã để cho mình sống hạnh phúc hơn’.

Ware rất ngạc nhiên với điều này. Cô nói nhiều người thường mắc vào những hình mẫu quen thuộc, sợ thay đổi, có xu hướng giả vờ người khác và chính bản thân rằng họ rất hạnh phúc. Nhưng điều mà họ thực sự cần là họ có thể cười một cách thoải mái và đúng nghĩa, không cần phải suy nghĩ phức tạp vấn đề.

Nói ra ý nghĩ của bản thân

‘Tôi ước mình có đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của bản thân’.

Rất nhiều bệnh nhân của Ware có xu hướng giữ kín cảm xúc của mình để giữ hạnh phúc cho người khác. Nhưng cuối cùng, họ lại cảm thấy cay đắng và oán giận đối với những người mà họ phải cố gắng làm vừa lòng. Ware cho biết cô học được rằng, mọi người nên thành thực với nhau, điều này không chỉ giúp nâng mối quan hệ lên một tầng cao mới mà còn giúp xóa bỏ những mối quan hệ không lành mạnh trong cuộc sống của một người.