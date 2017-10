5 giải pháp an toàn ngân hàng ở TP.HCM

Hoạt động phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong giai đoạn hiện nay hết sức quan trọng, nhất là khi trình độ công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm công nghệ diễn biến phức tạp.

Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM đưa ra 5 giải pháp đảm bảo an toàn cho ngân hàng:

Trước hết, các TCTD cần tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tiền tệ, tín dụng và thanh toán.

Theo đó, các TCTD tuân thủ đúng các quy trình nghiệp vụ trong quản lý tiền mặt, cho vay và huy động vốn. Trong thanh toán và cung ứng dịch vụ - cơ sở để đảm bảo an ninh, an toàn và phòng ngừa rủi ro do lỗi quy trình, lỗi nghiệp vụ, đặc biệt ngăn ngừa hành vi sai phạm do yếu tố tội phạm (cố tình vi phạm, chiếm đoạt…).

Thực tế việc phát sinh rủi ro, mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân quỹ, tiết kiệm, thanh toán và hoạt động thẻ ATM… có nguyên nhân từ việc thiếu chặt chẽ trong quy trình nghiệp vụ, không tuân thủ đúng quy định, dẫn đến sơ hở và bị lợi dụng chiếm đoạt tiền, gây mất an ninh, an toàn trong hoạt động của TCTD.

Thứ hai, từ các vụ án liên quan đến ngân hàng trong thời gian qua cho thấy việc tăng cường công tác phòng chống và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật hết sức quan trọng. Trong đó, việc sửa đổi và ban hành các quy định về cổ phiếu, cổ phần nhằm hạn chế tình trạng sở hữu chéo chi phối và gây lũng đoạn trong hoạt động ngân hàng là cần thiết và thực hiện nghiêm.

Thứ ba, rủi ro và tội phạm công nghệ ngày càng tăng và diễn biến phức tạp cùng với xu hướng phát triển chung của ngành Ngân hàng trong việc đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại: An ninh, an toàn và bảo mật, tổ chức thực hiện quy trình nghiệp vụ chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát được đảm bảo.

Thứ tư, cần tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả, hiệu lực thanh tra giám sát ngân hàng, trong đó giám sát phân tích từ xa và phòng ngừa hạn chế rủi ro đối với TCTD tiếp tục cần đặc biệt quan tâm và tăng cường bởi đây là xu hướng tất yếu trong quản lý của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường giải pháp quản lý thông qua công cụ pháp luật, công cụ điều hành chính sách tiền tệ và điều tiết của thị trường. Hạn chế các biện pháp hành chính thường làm xuất hiện các hành vi lách luật, thiếu minh bạch và tiềm ẩn rủi ro gây mất an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Thứ năm, NHNN Chi nhánh TP.HCM triển khai và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng cường các giải pháp thực hiện chỉ đạo của NHTW. Đặc biệt, hoạt động an ninh an toàn kho quỹ, hoạt động thanh toán thẻ, ngân hàng điện tử; công tác an ninh trật tự trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng trong giai đoạn mới… Đồng thời, phối hợp với cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao về quản lý Nhà nước về tiền tệ tín dụng ngân hàng trên địa bàn TP.HCM.