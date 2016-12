5 mẫu xe điện sang trọng và đắt đỏ nhất thế giới

Lightning GT: Lightning Car là công ty phát triển xe điện thể thao thành lập vào năm 2007 và xuất xưởng thành công chiếc Lightning GT vào năm 2008. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau với hai động cơ điện đồng bộ giúp tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4 giây, tốc độ tối đa 210 km/h.

Lightning GT có tầm hoạt động với gói pin tiêu chuẩn là 240 km. Gói pin nâng cấp cho phép xe chạy 360 km chỉ trong một lần sạc. Được thiết kế theo phong cách Grand Touring cổ điển, Lightning GT có mức giá 300.000 USD.

Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive: Siêu xe thể thao Mercedes-Benz SLS AMG được hãng nâng cấp thêm phiên bản chạy điện Electric Drive. SLS AMG Electric Drive được lắp ráp hoàn toàn thủ công và khung gầm thân xe làm từ sợi carbon siêu nhẹ và cứng chắc.

Khối động cơ điện 740 mã lực giúp xe đạt 100 km/h chỉ dưới 4 giây khi bắt đầu và tầm hoạt động 250 km. Xe có giá bán 550.000 USD.

Rimac Concept One: Dù phiên bản hiện tại vẫn ở mức ý tưởng, khách hàng sẽ phải tốn 980.000 USD nếu muốn rước Rimac Concept One về nhà. Sản xuất bởi Rimac Automobili tại Croatia, Concept One từng được vinh danh mẫu xe điện tăng tốc nhanh nhất năm 2013 và bị đánh bại bởi Concept S vào năm 2015.

Xe sử dụng động cơ điện công suất 1088 mã lực và pin Lithium-Iron-Phosphate 82 kW, cho tầm hoạt động 330 km. Nhờ khả năng tăng tốc nhanh và không độ trễ, Concept One chỉ mất 2,8 giây để đạt 100 km/h.

Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell: Thiết kế dựa trên SLS AMG Coupe, E-Cell có động cơ điện 392 kW công suất 526 mã lực và mô-men xoắn 880 Nm cùng với pin Lithium 48 kW.

Nhà sản xuất Mercedes đã phủ lên xe lớp sơn màu vàng hoàng yến sáng bóng. Bên cạnh đó, nội thất bên trong được bọc da Nappa sang trọng và vô lăng được bọc da Alcantara. Cùng với những chất liệu cao cấp khác, SLS AMG E-Cell có giá 1 triệu USD.

Rolls-Royce Phantom 102EX Electric: 102EX còn được gọi là Phantom Experimental Electric, dự án thử nghiệm của Rolls-Royce để mang ý tưởng kết hợp điện vào các dòng xe siêu sang của hãng. Với 96 lõi pin Lithium-ion được lắp ráp với nhau, 102 EX được cung cấp 72 kW điện cho tầm hoạt động 200 km.

Tuy có mức giá ngang với sự “sang chảnh” của hãng sản xuất là 1,6 triệu USD, Rolls-Royce Phantom 102EX không được thiết kế để chinh phục tốc độ. Xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất khoảng 5,7 giây trong điều kiện thuận lợi.

