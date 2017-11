5 Seasons – Không chỉ là nơi để ở!

Chỉ "để ý" dự án hấp dẫn

Sau 4 năm nghiên cứu tại Anh, trở về nước, anh Quang Vinh muốn tìm cho mình một căn hộ để “an cư lạc nghiệp”. “Những năm sống tại Anh, tôi thấy rất hài lòng bởi những vấn đề về an ninh, an toàn, các dịch vụ tiện ích, môi trường sống luôn được ưu tiên hàng đầu trong mỗi khu căn hộ, cho nên, trở về nước, tôi rất muốn tìm một nơi an cư như vậy”.

Anh Quang Vinh cũng như rất nhiều các du học sinh hay những người từng sống và làm việc tại nước ngoài, nhất là những quốc gia tiên tiến, giá cả có thể không quan trọng nhưng những vấn đề về điều kiện sống thì phải đạt chuẩn. Họ cũng rất chú trọng về văn hóa, không gian sống bên trong căn hộ, các tiện ích phục vụ việc chăm sóc bản thân, giải trí như phòng tập gym, xông hơi, bể sục, yoga, bể bơi... luôn tích hợp sẵn ở các khu dân cư.

“Tuy nhiên, trở về nước đã 1 năm và tham khảo rất nhiều dự án nhưng mãi gần đây tôi mới có thể tìm được căn hộ ưng ý”, anh Vinh cho hay.

Theo một chuyên gia BĐS, khó khăn của anh Vinh trong việc tìm mua căn hộ là điều rất dễ hiểu bởi dù tiềm năng của phân khúc nhà ở cao cấp dành cho nhóm khách đặc thù là những người nước ngoài hay từng sống ở nước ngoài còn rất lớn nhưng phân khúc này không dành cho nhiều chủ đầu tư vì nhóm khách hàng này vốn có thói quen sinh hoạt tại các nước tiên tiến nên rất kỹ tính, các dự án phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế thì mới có khả năng được họ để mắt tới.

Cho nên, phải mất khá nhiều công sức và sau khi đã “cân đo đong đếm” kỹ lưỡng, anh Vinh mới quyết định chọn mua một căn hộ tại dự án tại dự án 5 Seasons (47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội).

“Tôi chọn dự án này vì có vị trí ngay trung tâm, thuận lợi về giao thông, di chuyển nhanh chóng đến các khu vực khác, môi trường trong lành, tiện nghi đầy đủ và cộng đồng cư dân văn minh bởi tôi cần cảm giác thật sự thoải mái cho cả gia đình mình”, anh nói.

Đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế

Khảo sát tại dự án căn hộ cao cấp ở khu vực Thanh Xuân hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm là 5 Seasons, thời gian gần đây đã ghi nhận không ít trường hợp khách hàng là các du học sinh, những người từng làm việc tại nước ngoài như Nhật, Hàn Quốc, Singapore… tới tham quan và xem xét thủ tục mua căn hộ tại đây.

Ông Đỗ Mạnh Dũng - Giám đốc Quản lý & Phát triển dự án 5 Seasons chia sẻ: “Chúng tôi không bất ngờ khi có một lượng lớn khách hàng sau khi từ nước ngoài trở về đã chọn mua căn hộ 5 Seasons. Vì ngay từ khi bắt tay phát triển dự án, chúng tôi luôn chú trọng vào chất lượng căn hộ phải đảm bảo được các tiêu chuẩn quốc tế với mức giá hợp lý”.

Ông Dũng cho biết thêm, mọi chi tiết thiết kế được cập nhật theo xu hướng hiện đại, tiện ích nội khu phải đầy đủ và khác biệt tạo nên một môi trường sống văn minh, lý tưởng ngay trung tâm thành phố.

Theo đó, 5 Seasons nằm trên đường Nguyễn Tuân, tuyến đường nối các trục huyết mạch quan trọng Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Đường Láng.

Là dự án may mắn khi nằm tại vị trí đẹp về chiến lược phát triển giao thông mới của thành phố, từ 5 Seasons, cư dân chỉ mất chưa đầy 100 m để đến với ga tàu đường sắt trên cao; từ 100m – 500m để đến với bến xe buýt trên đường Nguyễn Trãi hay nhà chờ tuyến buýt nhanh BRT và đường vành đai 3 – trục đường kết nối 9 quận huyện của Hà Nội.

Từ 5 Seasons, cư dân nhanh chóng tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, các trung tâm thương mại lớn như: bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Mắt, bệnh viện Thận, Big C, The Garden, Keangnam, Royal City, Lotte Mart,…

Không gian đẳng cấp tại 5 Seasons.

Dự án có lối kiến trúc hiện đại, tỷ lệ xây dựng tại dự án rất thấp trong khi mật độ cây xanh cao. Các căn hộ được tối ưu hóa các góc chết tạo khoảng không rộng mở giúp đón gió và ánh sáng tự nhiên vào từng phòng. Điều này đảm bảo cư dân có được cuộc sống trong lành và thư thái giữa đô thị khói bụi.

Cùng với đó, 5 Seasons dành cho cư dân nhiều đặc quyền với 9 tiện ích miễn phí trọn đời: bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga, phòng giải trí, phòng xông hơi, bể sục, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, thư viện cộng đồng. Đặc biệt, những dịch vụ khách sạn hạng sang: sảnh đón tiếp luôn có bảo vệ, lễ tân phục vụ và sử dụng wifi tốc độ cao miễn phí 24/24… sẽ mang đến phong cách sống đẳng cấp chưa dự án nào có được.

Đặc biệt, tuy thuộc phân khúc cao cấp lại nằm ngay trung tâm quận Thanh Xuân nhưng 5 Seasons có giá khá “mềm”, chỉ từ 1,2 tỷ cho một căn hộ hoàn thiện thô. Đây cũng chính là một trong những lý do mang lại lượng giao dịch khá tốt cho 5 Seasons thời gian vừa qua.

Vào ngày 26/11/2017 tới đây, TNR Holdings Việt Nam sẽ tổ chức lễ mở bán “Căn hộ Đẳng cấp nhất quận Thanh Xuân – 5 Seasons” tại khách sạn JW Marriott (Hà Nội).