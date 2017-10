5 tiêu chí để đánh giá dịch vụ ship COD dành cho người kinh doanh Online

COD là viết tắt của Cash on Delivery- tức là thu tiền khi giao, Ship COD chính là việc các chủ shop hợp tác với một đơn vị giao hàng và thu tiền hộ bạn. Nói cách khác, bạn chỉ việc quảng cáo bán hàng, mọi việc còn lại từ giao nhận và thu tiền đơn vị ship hàng làm cho bạn. Do đó, chọn cho mình một đơn vị phù hợp là điều kiện quan trọng giúp bạn an tâm và tập trung vào kinh doanh.

Và theo các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động thương mại điện tử, có 5 tiêu chí quan trọng sẽ giúp bạn có lựa chọn chính xác nhất:

1.Cước phí

Nói đến cước phí ship COD, nhiều người thường lầm tưởng chi phí này chỉ bao gồm cước phí vận chuyển. Điều này sai vì trên thực tế giá của dịch vụ này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bạn chọn chuyển gấp hay chậm, có kèm thu COD, có thêm các chi phí bảo hiểm đi kèm khác hay không? Vì thế để đánh giá chính xác giá cả một đơn vị có “rẻ” hay không cần nắm rõ tổng cước phí dịch vụ cùng các lợi ích đi kèm.

2.Thái độ nhân viên

Chắc hẳn, không chủ shop nào thích việc mình đã đầu tư rất nhiều vào việc quảng cáo, tiếp cận khách hàng nhưng chỉ vì thái độ phục vụ của nhân viên giao hàng mà khiến khách rời bỏ mình. Hãy đặt địa vị bạn vào người mua hàng, liệu bạn có muốn tiếp tục mua hàng ở shop A khi mà nhân viên giao nhận bên này tỏ ra khó chịu với bạn? Nếu câu trả không, bạn không hề cô đơn vì có 70% người từng mua hàng Online được khảo sát cũng có câu trả lời tương tự bạn.

Do đó bạn hãy chọn cho mình những đơn vị thật sự chuyên nghiệp với những quy chuẩn kiểm tra, đánh giá thái độ phục vụ của nhân viên - thay vì chạy theo giá cả dịch vụ.

3.Chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ các bên ship hàng được đánh giá dựa trên việc bảo đảm thời gian giao cũng như trạng thái hàng hoá khi đến tay khách. Và để làm được việc này, mỗi đơn vị giao nhận đều cần phải có cho mình hệ thống kho bãi, phương tiện vận chuyển cùng thái độ làm việc có tâm của nhân viên. Trên thị trường hiện nay có Giaohangnhanh (GHN) là đơn vị ship hàng lớn, có quy trình vận chuyển trọn gói-liên tỉnh-kho bãi tốt giúp bảo quản hàng hoá của bạn.

4.Chính sách hỗ trợ

Chính sách đền bù cũng là một yếu tố quan trọng khác khi bạn đánh giá các đơn vị ship. Yếu tố rủ ro liên quan đến chất lượng hàng hoá là không thể tránh khỏi khi kinh doanh Online. Các đơn vị ship hàng lớn hiện nay đa phần đều có chính sách đền bù 40-50% giá trị hư tổn để san sẻ rủi ro với shop. Thậm chí, một số đơn vị “chịu chơi” đền bù 100% giá trị hàng bất kể lý do. Nhờ đó các chủ shop có thể yên tâm tin tưởng hàng được bảo đảm chất lượng khi đến tay khách. Một số đơn vị có chính sách đền bù khá tốt cho các chủ cửa hàng tiêu biểu có thể kể đến như Giaohangnhanh (GHN), Shipchung, Ahamove…

5. Giao lại miễn phí

Có rất nhiều lý do để khiến hàng chưa thể đến với tay người dung trong lần gửi đầu tiên, có thể là vì khách hàng bận đi vắng, khách quên không nghe máy khi shipper gọi…Chính vì thế mà việc phải giao lại cho khách thêm vài lần là điều khó tránh khỏi. Một số đơn vị ship hiện nay cũng có chính sách để hỗ trợ việc này do đó khi bạn lựa chọn đơn vị ship hàng hãy chú ý hỏi kỹ về chính sách này, nó sẽ rất có lợi cho bạn về sau.

Hy vọng, với 5 tiêu chí trên, các chủ shop/ chủ doanh nghiệp sẽ có quyết định phù hợp cho mình. Rõ ràng, kinh doanh Online là ngành nghề đang phát triển khá mạnh ở Việt Nam và đây cũng là xu hướng diễn ra trên toàn cầu. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm theo đó là không ít thử thách được đặt ra. Hãy luôn là người doanh nhân bản lĩnh, luôn vững vàng để đón nhận những thay đổi và luôn thông thái khi lựa chọn người bạn đối tác đồng hành.