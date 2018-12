5 ưu điểm nổi bật của New Times City

Vị trí trung tâm

Thị xã Tân Uyên là một trong những đô thị năng động bậc nhất của Bình Dương, nằm trên hành lang phát triển kinh tế Tây nguyên - Đông Nam Bộ. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tân Uyên luôn ở mức cao, trung bình trên 12%/năm và là “cứ điểm” sản xuất của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Tọa lạc ngay trung tâm thị xã Tân Uyên, giữa ba tuyến đường huyết mạch gồm đại lộ Nam Tân Uyên, ĐT747, đại lộ Uyên Hưng và tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, thương mại - dịch vụ phát triển mạnh và có đầy đủ tiện ích phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống, từ New Times City dễ dàng di chuyển đến tất cả các khu vực lân cận như thành phố Biên Hòa, quận Thủ Đức, quận 9 (TPHCM).

Xung quanh khu vực dự án tọa lạc sắp tới sẽ được đầu tư thêm nhiều công trình hạ tầng như cao tốc TPHCM - Lộc Ninh, các tuyến metro kết nối thành phố mới Bình Dương, thị xã Dĩ An…Với lợi thế này, New Times City không chỉ sở hữu một môi trường sống chất lượng, mà còn tích hợp khả năng khai thác kinh doanh tuyệt vời và tiềm năng gia tăng giá trị vô cùng lớn.

Sổ đỏ riêng từng nền

Một yếu tố mà người mua rất quan tâm khi quyết định mua một sản phẩm bất động sản là pháp lý dự án. Bởi nó không chỉ đảm bảo sự an toàn mà còn giúp tăng tính thanh khoản và giá trị của tài sản. Thông thường, giá trị một nền đất sổ đỏ cao hơn từ 25- 30% so với đất chưa ra sổ. Nếu so với các kênh đầu tư như gửi tiết kiệm, vàng, ngoại tệ, chứng khoán, thì đất nền sổ đỏ vượt trội về tính ổn định, an toàn và tỷ suất sinh lời cao hơn hẳn.

Hạ tầng New Times City đã hoàn thiện, sổ đỏ riêng từng nền nên sẵn sàng bàn giao cho khách hàng.

Với quy mô 18,5 héc ta, hạ tầng được đầu tư bài bản và là dự án hiếm nằm ngay trung tâm thị xã Tân Uyên đã có sổ đỏ riêng từng nền, đầu tư vào New Times City vừa đảm bảo an toàn vừa mang lại hiệu quả dòng vốn đầu tư.

Xây nhà ở ngay

Hiện nay, New Times City đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng với các tuyến đường nội bộ trải thảm nhựa rộng từ 9 - 15m, vỉa hè lát gạch mỗi bên 5m, trồng cây xanh, điện âm, nước thủy cục, hệ thống nước thải - nước mưa riêng biệt. Riêng những công trình tiện ích nội khu như công viên hồ cảnh quan, trường mầm non, khu thương mại - dịch vụ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Do đó, chủ sở hữu có thể nhận nền xây dựng nhà ở ngay khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Xung quanh New Times City có nhiều tiện ích hiện đại đáp ứng nhu cầu cuộc sống cư dân.

Mức đầu tư hợp lý

New Times City có giá bán chỉ từ 8,9 triệu đồng/m2 và chỉ cần trả trước 50%, phần còn lại được thanh toán linh hoạt trong nhiều đợt. Mức giá và chính sách thanh toán này rất hấp dẫn so với các dự án đang chào bán tại thị xã Tân Uyên và cả các khu vực thành phố mới Bình Dương, thị xã Thuận An liền kề.

Thực tế, giá trị bất động sản luôn tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của khu vực. Chỉ trong vòng một năm qua, giá đất tại thị xã Tân Uyên đã tăng từ 30 - 50% và tăng mạnh nhất khi được công nhận là đô thị loại 3 hồi đầu tháng 11-2018. Dựa trên đà phát triển này, khi Tân Uyên lên đô thị loại 2 vào năm 2020, chắc chắn giá bất động sản tại New Times City sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Ưu đãi hấp dẫn

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, một điểm cộng cho New Times City là được Kim Oanh Real tung ra thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng giao dịch thành công sẽ được tặng ngay thẻ cào từ 5 - 10 chỉ vàng, có cơ hội trúng nhiều quà tặng giá trị cao tại lễ mở bán, đồng thời được tham gia chương trình tri ân tổ chức vào ngày 29-12-2018 với nhiều giải thưởng lớn như 1 xe Mercedes GLC 300, 1 xe Honda CR-V, 1 xe Honda City, 20 xe Honda SH, 20 xe Honda Air Blade, 25 điện thoại Iphone X… có tổng giá trị lên đến 35 tỉ đồng.

Như vậy, tính ra chi phí mà khách hàng phải bỏ ra thấp hơn rất nhiều so với giá trị mà Kim Oanh Real công bố. Đây có thể là một “món hời” dành cho các khách hàng đầu tư dịp cuối năm này.