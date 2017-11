51% vốn cổ phần Cảng Thanh Hóa được đưa ra chào bán cạnh tranh trọn lô

Theo tin từ Sở GDCK Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ đưa 2.091.000 cổ phần CTCP Cảng Thanh Hóa do SCIC nắm giữ ra chào bán cạnh tranh trọn lô với giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phần. Cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng.

Như vậy giá khởi điểm cả lô cổ phần hơn 22 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 14h ngày 8/12/2017 tại Sở GDCK Hà Nội. Cảng Thanh Hóa có vốn điều lệ 41 tỷ đồng tương ứng 4,1 triệu cổ phần. Số cổ phần SCIC đưa ra đấu giá chiếm 51% vốn điều lệ công ty. Đây cũng là toàn bộ số cổ phần SCIC đang sở hữu.

Cảng Thanh Hóa là doanh nghiệp chuyên cung ứng nhiên liệu, điện, lương thực, thực phẩm cho tàu và khách hàng; chuyên khai thác và kinh doanh cát xây dựng, bốc xếp, giao nhận hàng hóa… Tiền thân là Công ty xếp dỡ Thanh Hóa, được thành lập tháng 4/1965. Sau gần 50 năm hoạt động, đến tháng 2/2012 công ty tiến hành IPO, chào bán thành công 849.500 cổ phần ra công chúng với giá đấu thành công bình quân 10.500 đồng/cổ phần.

Tháng 3/2013 công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 41 tỷ đồng. Từ đó đến nay Cảng Thanh Hóa chưa tiến hành tăng vốn.

Tính đến 30/10/2017 Cảng Thanh Hóa có 8 cổ đông, trong đó có 3 tổ chức và 5 cá nhân. Cơ cấu cổ đông công ty khá cô đặc, hơn nữa, 4 cổ đông lớn lại nắm giữ đến 99,63% vốn cổ phần.

Tỷ trọng doanh thu 2 năm 2015, 2016 thay đổi khá lớn giữa các nhóm ngành nghề. Cụ thể, doanh thu xếp dỡ hàng hóa cả 2 năm đều đạt xấp xỉ trên 15 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ trọng trên tổng doanh thu thay đổi từ 41,5% năm 2015 lên 73,7% trong năm 2016 do tổng doanh thu năm 2016 của công ty giảm mạnh.

Chỉ có mảng xếp dỡ hàng hóa giữ vững mức doanh thu đều đặn, còn cả mảng kinh doanh than và kinh doanh dầu đều giảm mạnh nhiều lần so với cùng kỳ do năm 2016 công ty đã hoàn toàn thu hẹp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, than để bảo toàn nguồn vốn.