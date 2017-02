6 bí quyết rất hay và dễ làm của những người không bao giờ bị ốm

Muốn khỏe mạnh, cần duy trì những thói quen dưỡng sinh hàng ngày thật tốt. 6 bí quyết đơn giản này sẽ giúp bạn hiện thực hóa điều đó dễ dàng hơn.

1. Thường xuyên mát-xa cơ thể

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, mát-xa có khả năng làm giảm lo lắng, huyết áp và nhịp tim. Điều này cũng là một yếu tố quan trọng giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Bất kì một loại mát-xa nào cũng đều tốt cho sức khỏe, miễn là dùng một lực vừa phải. Không nên dùng lực quá nhẹ hoặc quá mạnh, nếu không cơ thể sẽ bị đau.

Chưa có một nghiên cứu khoa học nào chỉ rõ là chúng ta nên mát xa với tần suất như thế nào. Nhưng theo những chuyên gia y học, thì mát xa 1 lần/tháng hoặc nhiều hơn thì sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

2. Tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh có thể giúp chữa đau nửa đầu, giúp lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn, và thậm chí có thể làm giảm đau.

Tuy các nhà khoa học vẫn chưa ủng hộ việc tắm nước lạnh nhưng theo bác sĩ Mary Ann Bauman, tác giả của cuốn "Six Simple Steps to Maximize Your Energy" (tạm dịch: 6 bước để làm tăng năng lượng) thì việc tắm nước lạnh không hề gây hại cho sức khỏe.

(Ảnh minh họa)

Bạn có thể thử tắm nước lạnh 10 phút trong mùa hè. Còn mùa đông, sau khi tắm với nước nóng thì có thể thử với 1 phút nước lạnh. Nhưng những người có vấn đề về tim mạch thì nên lưu ý vì nước lạnh có thể làm tăng huyết áp ngay lập tức.

3. Dùng gừng

Từ lâu gừng đã được biết đến như một "thần dược" tốt cho những người mắc bệnh đường ruột, kể cả táo bón. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết trong gừng chứa nhiều hợp chất kích thích tiêu hóa và cải thiện đường ruột.

Gừng có thể được sấy khô, nghiền thành bột hay nấu chín,… nhưng thêm vào trà hoặc ăn trực tiếp là tốt nhất.

4. Rửa tay thường xuyên

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, rửa tay là phương pháp cơ bản nhất để phòng ngừa các bệnh cảm lạnh.

Hãy rửa bằng xà phòng thường xuyên với nước ấm trong ít nhất 20 giây. Chà mạnh tất cả các bộ phận của tay, không chỉ lòng bàn tay mà còn phải chú ý đến các móng tay . Sau đó lau khô bằng khăn giấy hoặc khăn mặt khô.

5. Ăn nhiều tỏi

Theo giáo sư, tiến sĩ Carmia Borek, nghiên cứu tại Tufts University School of Medicine ở Boston (Mỹ) thì tỏi rất giàu chất chống oxy hóa. Chúng giúp tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại viêm nhiễm .

Điều đó có nghĩa là loại thảo dược này không chỉ giúp lại bệnh tật hàng ngày mà còn ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức khỏe tim mạch.

6. Bổ sung vitamin C và kẽm

Vitamin C là chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp tăng cường hoạt động hệ miễn dịch , tham gia sản xuất một số chất dẫn truyền thần kinh và hormone. Đặc biệt, vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa quan trọng.

Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng trong cơ thể, làm tăng khả năng miễn dịch. Thiếu kẽm sẽ dẫn đến huyết áp thấp, tăng trưởng xương chậm, chán ăn, và thậm chí là mất khứu giác.

Như vậy, khi bổ sung cả vitamin C và kẽm thì cơ thể sẽ nhân đôi sức đề kháng, giúp vết thương mau lành, đặc biệt trong việc tăng cường trẻ hóa làn da, tái tạo những vùng da mới.

Theo Vân Anh

Trí thức trẻ