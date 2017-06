6 cuốn sách hay nhất các nhà đầu tư phố Wall bình chọn ai cũng nên đọc mùa hè này

Theo CNBC, dưới đây là những cuốn sách hay nhất mà các nhà đầu tư, giám đốc ngân hàng, chuyên gia phân tích và ông chủ các quỹ đầu cơ đang đọc mùa hè này.

1. The Spider Network (Tạm dịch: Mạng nhện) – David Enrich

Được xuất bản lần đầu vào năm 2006, cuốn sách của tác giả David Enrich là câu chuyện có thật về một mạng lưới chuyên gia tài chính thao túng lãi suất Libor (lãi suất liên ngân hàng London) - loại lãi suất tác động đến mọi hoạt động giao dịch tài chính. Ở đó có một nhà toán học điên, một chuyên gia môi giới với tên gọi “Abbo” có sở thích khoả thân khi uống rượu và một nhà môi giới khác được biết đến với cái tên “Nhà quê” hay còn gọi là kẻ ngốc.

Libor có tác động quan trọng trong việc định giá nợ, thế chấp và các khoản vay. Vì thế, cuốn sách này được ví như món thịt và khoai tây đối với các nhà đầu tư phố Wall.

“Tôi thưởng thức món ăn này mỗi ngày. Nó giống như việc giải trí vậy. Phần yêu thích nhất của tôi là sự xuất hiện của các nhân vật trong cuốn sách. Tuy nhiên, câu chuyện còn là một vụ bê bối khổng lồ mà rất nhiều ngân hàng đang bị dính vào. Đó là lý do khiến tôi đọc nó – những câu chuyện hoàn toàn thực tế”, một nhà đầu tư giấu tên chia sẻ.

2. Black Edge (Tạm dịch: Mảng đen về thông tin nội gián và tiền bẩn) - Sheelah Kolhatkar

Bất cứ nhà đầu tư nào trên thị trường cũng đều biết đến Steve Cohen – nhà sáng lập của quỹ đầu cơ SAC Capital. Ông được coi là một trong những “huyền thoại sống”, thiên tài đầu tư của thời đại. Cohen đã xây dựng được một quỹ đầu cơ trị giá 15 tỷ USD mà sau đó đã trở thành mục tiêu của cuộc điều tra giao dịch nội gián lớn nhất trong lịch sử.

“Black Edge” giống như một bộ phim kinh dị, ngoại trừ đó là câu chuyện hoàn toàn có thật. Nó hình thành định nghĩa về một kỷ nguyên mới trên thị trường chứng khoán, nơi có những mảng đen đang tồn tại. Cuối cùng, SAC Capital đã bị truy tố và kết tội thao túng, gian lận liên quan đến một đường dây giao dịch nội gián lớn, nhưng bản thân Cohen không bị kết tội. Kể từ đó, ông giao dịch bằng tiền của cá nhân.

“Tôi đã làm việc ở SAC. Và tôi rất thích đọc sách. Cuốn sách thực sự rất thú vị và nó lột tả chính xác nhất bầu không khí ở đó. Tôi đã giới thiệu nó với tất cả bạn bè và gia đình của mình. Đây là cuốn sách mà ai cũng nên đọc”, một nhà giao dịch quỹ nhận định.

3. Astrophysics for People in a Hurry (Tạm dịch: Vật lý thiên văn học cho những người luôn vội vàng) - Neil deGrasse Tyson

Đây là cuốn sách thú vị mà bất cứ ai cũng có thể đọc được. Neil deGrasse Tyson được mệnh danh là nhà vật lý thiên văn học nổi tiếng nhất nước Mỹ và ông đã thể hiện điều này một cách hài hước thông qua 12 câu chuyện bao hàm cả quá khứ, hiện tại và tương lai chia thành nhiều mảng nhỏ.

“Tôi đã tham dự một bữa tiệc tối và ba người đàn ông tham gia bữa tiệc đều ngồi thảo luận về cuốn sách này. Họ nói rất nhiều về vụ nổ lớn, những mảng tối và năng lượng tối. Tôi đã không thể hiểu được họ nói gì. Đó là lý do tôi mua cuốn sách này. Và tôi thực sự thích thú khi đọc nó – một phiên bản hoàn hảo về vũ trụ”, một chuyên viên nghiên cứu bán hàng chia sẻ.

4. Death Need Not be Fatal (Tạm dịch: Chết không phải là điều xấu) - Malachy McCourt và Brian McDonald

“Death Need Not be Fatal” là một cuốn hồi ký ghi lại hơn 80 năm cuộc đời của tác giả, từ lớn lên trong nghèo đói ở Limerick, Ireland đến khi trốn thoát trở về New York – nơi ông được sinh ra. McCourt đã tận mắt chứng kiến và hoàn thành mọi thứ, ngoại trừ cái chết. Ông sở hữu một quán bar nổi tiếng ở thành phố, trở thành một diễn viên truyền hình và viết nhiều cuốn sách bán chạy.

Thậm chí, ông còn tham gia tranh cử và là đối thủ của Elliot Spitzer cho vị trí Thống đốc bang New York năm 2006. Và bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng, suốt 8 thập kỷ trải qua những thăng trầm của đời người, ông cũng phải chứng kiến không ít bi kịch. Nhưng trên tất cả, ông cho rằng cuộc sống ý nghĩa là khi chúng ta sống hết mình và không phải hối tiếc điều gì.

“Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng bạn có thể trưởng thành mà không trở nên già nua. Tôi cũng muốn có một cuộc sống như vậy. Tôi nghĩ rằng phần hay nhất của cuốn sách là những câu chuyện hài hước mà McCourt kể lại. Tôi rất thích chúng”, một giám đốc quỹ chứng khoán cho biết.

5. The Subtle Art of Not Giving a F*ck (Tạm dịch: Nghệ thuật của việc sống bất cần) - Mark Manson

“The Subtle Art of Not Giving a F*ck” như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người nên tìm kiếm cuộc sống ý nghĩa. Manson là một “gã” rất thẳng thắn với những câu văn nhắm thẳng vào vấn đề như “Trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhận được một số lượng giới hạn những thứ khốn nạn nên hãy lựa chọn những thứ khốn nạn của bạn thật khôn ngoan”.

Tuy nhiên, tác phẩm của ông chân thực và đánh trúng vào “cái tôi” của bạn - theo cách có khả năng nhất. Nếu không thể chịu nổi những cuốn sách phát triển bản thân truyền thống nhưng vẫn tò mò về ý nghĩa của một sống thực sự hạnh phúc và viên mãn thì đây là cuốn sách hoàn hảo mà ai cũng nên đọc.

“Bất kì cuốn sách nào lấy cảm hứng từ Charles Bukowski cũng sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Đó là cách tôi suy nghĩ về những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, đúng như thông điệp mà tác giả muốn truyền tải: Chìa khoá để có một cuộc sống tốt lành là đếch quan tâm; để ý bớt đi, chỉ chú ý vào những thứ cấp bách, quan trọng và có ý nghĩa”, một nhà kinh doanh quỹ đầu cơ chia sẻ.

6. Theft by Finding: Diaries 1977-2002 - David Sedaris

Mặc dù sự an toàn trong công việc là yếu tố quan trong, nhưng nghề nghiệp ở phố Wall còn đòi hỏi một chút hài hước. Những người đàn ông hài hước trên bàn làm việc hay qua nói chuyện điện thoại thường làm kinh doanh rất giỏi. Hầu hết mọi người luôn lạc quan về triển vọng công việc của họ và thị trường – đó là lý do họ luôn mỉm cười.

David Sedaris được xem là một người thông minh và hài hước – hai yếu tố quan trọng nhất mà các nhà đầu tư phố Wall luôn tìm kiếm. Thông qua “Theft by Finding”, ông đã xây dựng một thế giới đáng sống từ những điều nhỏ nhặt thú vị trong cuộc sống hàng ngày, và cuốn nhật ký của ông tràn ngập những yếu tố như thế, từ tiệc giáng sinh, những câu chuyện cười đến kỉ niệm hài hước và cả công thức nấu ăn.

“Tôi muốn cười. Đó là lý do tại sao tôi mua cuốn sách này. Tôi muốn giới thiệu nó cho tất cả mọi người, đặc biệt nếu bạn là một fan của David Sedaris, bạn càng phải đọc cuốn sách này”, một nhà đầu tư chia sẻ về cuốn sách.

Hà My

Theo Trí thức trẻ/CNBC