6 dấu hiệu cơ thể cho thấy một người có sức khỏe tốt

Những người bị bệnh thì thường thể hiện ra cơ thể, ra khuôn mặt. Những triệu chứng xấu có thể dễ dàng khiến cho người ta nhận biết. Thế còn những người khỏe mạnh và sống lâu thì thường có những đặc điểm nào? Điều này rất quan trọng bởi những dấu hiệu của sức khỏe tốt sẽ báo hiệu cho bạn biết rằng mình nên duy trì lối sống, thực đơn ăn uống như hiện tại.

Dưới đây chính là 6 đặc trưng nổi bật cho thấy một người có sức khỏe tốt. Hãy cùng xem và đối chiếu với cơ thể mình!

1. Móng tay hồng hào và sáng bóng

Nhìn móng tay để suy ra sức khỏe, đây có thể là điều mới mẻ nhưng thực ra nó là một phương pháp cơ bản trong Đông Y để giúp thầy thuốc chẩn đoán sơ qua sức khỏe bệnh nhân.

Lý do là vì móng tay có liên hệ gián tiếp tới tạng phủ và kinh lạc của cơ thể, vì thế nó có thể phản ánh được đầy đủ sự thay đổi về sức khỏe của cơ thể, chẳng hạn như tình trạng hấp thu vitamin, bài tiết chất độc của cơ thể...

Vậy đâu là đặc trưng của một sức khỏe tốt khi nhìn vào móng tay? Móng tay của sức khỏe tốt sẽ hồng hào và sáng bóng, ấn vào rồi nhả ra sẽ nhanh chóng trở lại màu sắc như ban đầu, ngoài ra móng tay còn có hình bán nguyệt có thể nhìn thấy rõ!

2. Nhiệt độ của bàn chân

Nhiệt độ của chân là thứ bạn có thể kiểm tra dễ dàng để xem tình hình sức khỏe của mình. Bàn chân của một sức khỏe tốt phải có một độ ấm vừa phải.

Có một số người thuộc thể chất cơ thể lạnh, dù là mùa hè, nhưng chân vẫn lạnh, do đó mùa đông chân sẽ còn lạnh hơn nữa. Nếu chân không ấm, quá lạnh, là biểu hiện của thận hư, nam giới bị thận hư, và nữ giới cũng tương tự.

Theo Đông Y, khi thận khí không đủ, thì dương khí trong cơ thể sẽ liên tục bị tiêu tán, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự điều tiết nhiệt độ của cơ thể. Ngước lại, khi thận khí tràn trề, nó sẽ có tác dụng rất tốt giúp giữ nhiệt độ cho chân, ngoài ra còn có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

3. Ăn không quá no

Việc ăn quá no, sẽ gây rối loạn sự hấp thu của ruột của hệ tiêu hóa, dẫn đến bệnh về đường tiêu hóa và làm cơ thể béo lên. Do đó không ăn quá no là một thói quen tốt cho sức khỏe.

4. Vết thương nhanh phục hồi

Trong cuộc sống có thể có rất nhiều những việc nhỏ ngoài ý muốn khiến chân hoặc tay bị thương.

Những lúc như thế bạn nên chú ý rằng, nếu như vết thương nhanh khỏi, cho thấy khả năng đông máu rất tốt, bạch cầu hoặc huyết quản đểu ở trạng thái tốt. Ngược lại, nếu vết thương lâu khỏi, hoặc khẽ lấy ngón tay ấn vào da, ngay lập tức có hiện tượng như vết như bầm tím, thì bạn cần phải đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

5. Bụng thon

Phần bụng nhiều mỡ thừa, không chỉ ảnh hưởng tới vẻ đẹp cơ thể, mà còn là tín hiệu báo trước của nhiều loại bệnh: Nó có thể dẫn đến các bệnh mạn tính như cao huyết áp, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tiểu đường...

Một nghiên cứu của Viện nghiên cứu người cao tuổi Mỹ cho thấy, phụ nữ béo bụng có nguy cơ tử vong cao hơn 20% so với người bình thường. Do đó, bình thường bạn cũng cần chú ý tới vòng eo chuẩn theo sức khỏe: nam giới không quá 90 cm, nữ giới không quá 85 cm.

6. 1-2 ngày đi đại tiện

Đại tiện có bình thường hay không là một trong những tiêu chuẩn cho thấy hệ tiêu hóa và bài tiết có khỏe mạnh hay không, tích tụ phân sẽ sản sinh ra độc tố, gây rối loạn chức năng của ruột và dạ dày, mất cân bằng hệ nội tiết, tinh thần căng thẳng...

Tốt nhất, bạn hãy uống một cốc nước đun sôi vào sáng sớm để có thể thúc đẩy bài tiết, phòng chống táo bón, làm loãng dịch máu thúc đẩy máu tuần hoàn máu...