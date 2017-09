6 điều thực sự có thể xảy ra với cơ thể nếu như bạn cứ "cắm mặt" vào điện thoại suốt cả ngày

Nếu bạn hỏi bất cứ ai về vật dụng mà họ không thể thiếu trong cuộc sống thì có lẽ đa số sẽ trả lời là điện thoại di động. Và nếu có điều kiện kinh tế, rất nhiều người sẽ không ngại ngần mà đầu tư một chiếc điện thoại thông minh thật hiện đại. Nguyên do là vì thời đại ngày nay, công nghệ phát triển, một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn có thể trở thành thế giới thu nhỏ mà bạn đắm chìm trong đó cả ngày không thấy chán.

Tom Kersting, nhà tâm lý trị liệu và là tác giả của cuốn sách "Disconnected: How to Reconnect Our Digitally Distracted Kids" đã trả lời trong một buổi phỏng vấn như sau: "Muốn biết thời tiết như thế nào? Xem điện thoại. Muốn tìm tên diễn viên của bộ phim nào? Không vấn đề gì, chỉ cần xem điện thoại. Muốn nói chuyện với ông chú ở tận nước ngoài xa xôi? Dễ thôi, kết nối điện thoại... Chúng ta phụ thuộc mọi thứ vào điện thoại và đó là lý do tại sao chúng ta không thể rời nó ra được".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, sử dụng điện thoại di động liên tục thực sự có thể đem đến một loạt các phản ứng phụ tiêu cực. Dưới đây là 6 điều thực sự có thể xảy ra với cơ thể nếu như bạn dùng điện thoại di động suốt ngày .

1. Mỏi mắt

Tiến sĩ Howard Purcell, một chuyên gia đo thị lực Hoa Kỳ, và là Phó phòng Phát triển Khách hàng của Essilor nói: "Việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số và tiếp xúc với màn hình có thể gây ra căng thẳng cho mắt". Các triệu chứng có thể bao gồm: Giảm thị lực, khó tập trung vào một thứ, mắt đỏ lên, mệt mỏi hoặc khô, đau nhức đầu...

Điều này xảy ra là bởi vì các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng màu xanh. Mặc dù thứ ánh sáng này có hại không nhiều nhưng theo Tiến sĩ Purcell nói thì nó có thể làm thay đổi cách phản ứng với ánh sáng, gây ra sự nhạy cảm với ánh sáng và căng thẳng xung quanh vùng mắt.

Tiến sĩ Purcell khuyên bạn nên thử quy tắc 20/20/20 nếu phải vào bất kỳ màn hình nào trong một thời gian dài. Nguyên tắc này chính là: nghỉ ngơi 20 giây sau mỗi 20 phút nhìn vào màn hình và khi mắt nghỉ ngơi thì nên nhìn ra xa ít nhất 20 feet (6m)."

2. Đau cổ

Cho dù chúng ta đang bắt kịp với bạn bè trong việc dùng điện thoại thông minh trong cuộc sống nhưng bạn có biết rằng sử dụng điện thoại thường xuyên có thể dẫn đến đau mỏi cổ và vai không thương tiếc.

Tiến sĩ Jennifer Stagg, tác giả cuốn "Unzip Your Genes" nói rằng: "Sử dụng điện thoại quá nhiều có thể dẫn đến kết quả là "chấn thương quá mức". Một trong những vấn đề chính mà cô nhìn thấy trong thực tế là sự căng thẳng ở cổ, dẫn đến khó cúi hay xoay đầu, cổ.

Tiến sĩ Robert Bolash cho biết trong một bài báo của Cleveland Clinic: Nghiên cứu cho thấy cứ chúi đầu về phía trước vài centimet là bạn đã tăng sức ép gấp đôi lên các cơ. Cúi cằm xuống ngực để xem điện thoại có thể tăng sức nặng tới 27,2kg lên cổ của bạn. Bởi vậy, bạn đừng dại mà dùng điện thoại di động suốt ngày nhé.

3. Giảm mức oxy được đưa đến não

Ngoài đau cổ và vai, nhìn vào điện thoại cả ngày có thể gây ra những lo ngại về sức khoẻ khác, bao gồm cả nguy cơ giảm lượng oxy được đưa đến não. Theo tổ chức y tế Cleveland Clinic, ngồi với tư thế còng người xuống để nhìn điện thoại có thể cản trở khả năng mở rộng để hít thở của phổi, do đó làm suy giảm hoạt động phổi. Lượng oxy được phổi hít vào ít đi có nghĩa là cơ thể cần phải làm việc chăm chỉ hơn trong việc vận chuyển máu chứa oxy đến các bộ phận trong cơ thể, bao gồm cả não của bạn.

4. Bong gân khớp cổ tay

Nếu nhắn tin là cách thức liên lạc yêu thích của bạn thì bạn phải hết sức thận trọng. Tiến sĩ Stagg nói rằng hội chứng ống cổ tay và chấn thương cổ tay thường gặp ở bệnh nhân của cô thường là kết quả của việc lạm dụng điện thoại di động. "Giữ điện thoại trong một khoảng thời gian dài sẽ làm chèn ép đường hầm cổ tay và có thể gây viêm khớp nối gân, bong gân khớp cổ tay", cô nói.

5. Tổn thương ngón tay cái

Kimberly Hershenson, một nhà trị liệu có trụ sở tại New York chuyên điều trị các trường hợp nghiện công nghệ và phương tiện truyền thông cho biết: Tổn thương ngón tay cái (text thumb) là một chấn thương phổ biến khác xảy ra ở bệnh nhân dành quá nhiều thời gian dùng điện thoại. Triệu chứng thường gặp của tình trạng này là đau, khó chịu, hoặc tê ở ngón tay cái có thể xảy ra do việc liên tục nhắn tin hay gõ vào màn hình.

6. Giảm tập trung

Ngoài việc ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể, liên tục nhìn vào điện thoại cũng có thể ảnh hưởng đến cả tinh thần của chúng ta. Dùng điện thoại di động liên tục đang khiến chúng ta trở nên giảm sự tập trung đối với nhiều vấn đề. Kersting giải thích: "Một người trung bình dành 9 tiếng mỗi ngày, 7 ngày/tuần để nhìn vào các thiết bị kích thích cao như điện thoại di động mà não sẽ bị rối tung, mất khả năng tập trung và tổ chức trong những tình huống nhất định".

Dành thời gian ngắt kết nối với điện thoại di động sẽ tốt hơn cho bạn

Nếu gần đây bạn thấy mình quá phụ thuộc vào điện thoại thông minh, đã đến lúc phải thay đổi. "Chúng ta phải tập luyện để kiểm soát điện thoại thay vì để nó điều khiển mình", Kersting nói. Để làm điều này, ông đề nghị bạn nên để điện thoại ra xa khi ăn tối, làm việc... Lúc đầu bạn sẽ cảm thấy không thoải mái vì như thấy đang thiếu một phần cơ thể mình, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ quen với nó.

Theo Thelist