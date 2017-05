6 tâm tư, kiến nghị của 3.288 cử tri và nhân dân cả nước qua lời trình bày của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân

Thay mặt cho cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho biết người dân rất ghi nhận nỗ lực các Quốc hội trong thời gian vừa qua. Cụ thể, Quốc hội đã quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, khắc phục hạn chế của những văn bản đã ban hành; triển khai giám sát những vấn đề mà đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm.

Tại kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt người dân tiếp tục đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các địa phương 6 kiến nghị, gồm:

Thứ nhất, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đề nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu hệ thống chính quyền các cấp với tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ; kiên quyết xử lý trách nhiệm về đảng và chính quyền đối với vi phạm của đảng viên, cán bộ, công chức để giữ gìn sự trong sạch và uy tín của Đảng, Nhà nước, giữ vững kỷ cương, pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Cử tri đề nghị Chính phủ tổ chức đợt thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, về bảo vệ rừng trên phạm vi cả nước; kiên quyết xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tuyên bố và chương trình hành động cụ thể đối với tình trạng khai thác cát trái phép, phá rừng trên địa bàn quản lý để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo chí và Nhân dân giám sát, coi đây là tiêu chí cụ thể để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 của lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Thứ hai, đề nghị các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước và mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các chính sách, quy định để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; cải cách thủ tục hành chính; triển khai mạnh mẽ, đồng bộ việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XII).

Thứ ba, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt hơn nữa việc tái cơ cấu nền nông nghiệp. Cần tập trung vào công tác quy hoạch ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm an toàn, có tiềm năng xuất khẩu tốt...

Thứ tư, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia...

Thứ năm, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương ban hành các quy định về quy trình, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tạo cơ sở để thực hiện và giám sát việc thực hiện, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm; đề nghị chính quyền địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm.

Thứ sáu, đề nghị Chính phủ chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và toàn thể Nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có những hành động, việc làm cụ thể để góp phần chăm lo cho thân nhân các liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, coi đây là trách nhiệm và vinh dự thiêng liêng với quá khứ hào hùng của dân tộc và với tương lai tươi sáng của các thế hệ mai sau.

Đức Minh

Theo Trí thức trẻ