63 dự án xin chuyển từ thương mại thành nhà ở xã hội

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Quốc hội mới đây cho rằng, thời gian qua, công tác rà soát, điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu các dự án bất động sản cho phù hợp với nhu cầu của thị trường đã được triển khai, nhưng nhiều địa phương còn thiếu quyết liệt trong việc thu hồi hoặc tạm dừng các dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và nhu cầu thực của thị trường.

Theo đó, số lượng ban đầu từ 44.700 căn hộ, vừa được các chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh (giảm diện tích) thành 60.000 căn hộ. Số dự án này chủ yếu nằm ở hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Về diễn biến thị trường bất động sản, nội dung báo cáo chỉ rõ, giá nhà ở trong 9 tháng năm 2017 nhìn chung không có nhiều biến động. Tuy nhiên, đã có dấu hiệu về đầu cơ, làm sai lệch thông tin thông qua khâu phân phối.Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giá nhà ở trong khu vực nội đô tại một số dự án căn hộ trung cao cấp hấp dẫn, giá bán có tăng nhẹ, khoảng 3 - 5% so với năm 2015 (cá biệt có những dự án có mức tăng đến 10%). Trong 9 tháng qua, theo báo cáo của một số sàn giao dịch bất động sản, tại Hà Nội có khoảng 10.550 giao dịch thành công (giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước); tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 11.320 giao dịch thành công (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước).

Bên cạnh đó, lượng tồn kho bất động sản tuy đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn khá lớn, tốc độ giảm tồn kho những tháng gần đây có chậm lại do phần lớn các dự án tồn kho nằm ở xa trung tâm, hạ tầng chưa có nên rất khó bán được hàng. Tính đến 20/9, tổng giá trị tồn kho còn khoảng 26.294 tỷ đồng, giảm 4.279 tỷ đồng (15,24%) so với tháng 12/2016. Đồng thời nguồn cung nhà ở cao cấp hiện nay đang dư thừa, trong khi nhà ở xã hội vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế.

Bộ Xây dựng kiến nghị, các cấp có thẩm quyền sớm xem xét bố trí đủ kế hoạch vốn trung hạn để cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015 của Chính phủ. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ khi quyết định hoặc chấp thuận đầu tư các dự án căn hộ trung, cao cấp. Khuyến khích các dự án căn hộ diện tích nhỏ, giá trung bình để tránh xảy ra tình trạng lệch pha cung - cầu dễ gây bất ổn cho thị trường.