7 dấu hiệu cảnh báo khối u não bạn đừng coi thường

Các khối u não có đủ hình dạng, kích cỡ. "Chìa khóa để phát hiện ra các khối u phụ thuộc vào vị trí của khối u đó trong não bạn", ông Theodore Schwartz, chuyên gia giải phẫu thần kinh thuộc chuyên khoa Não và Cột sống tại Đại học Y khoa Weill Cornell (Mỹ) cho hay.

Ví dụ như, bạn có khối u nằm trong não, chúng sẽ điều khiển cánh tay hoặc thị lực của bạn. Bạn sẽ bị yếu chi hoặc suy giảm thị lực.

Ông Schwartz cho biết: "Khi bạn nhận ra rằng mỗi tế bào não đều có khả năng tạo thành khối u não, điều khiển não bộ và diễn giải thông tin từ mọi bộ phận của cơ thể, danh sách dấu hiệu cho thấy bạn có khối u não sẽ khiến bạn không thể tưởng tượng nổi".

Ở một số người, những dấu hiệu có u não có thể rõ ràng hơn. Dưới đây là những dấu hiệu thường thấy ở người có khối u não mà bất cứ ai cũng nên cẩn trọng:

Dù là ở dạng khối u nào, động kinh cũng là biểu hiện thường gặp nhất. "Kích thích từ các khối u tế bào thần kinh làm cho não bộ không kiểm soát được và bạn sẽ nhận được những cử động không bình thường", chuyên gia Schwartz nói.

Cũng giống như các khối u, co giật cũng có nhiều hình thức, có thể là co giật toàn thân hoặc co giật có giới hạn trong một chi hoặc một phần của khuôn mặt.

Luôn vụng về

"Nếu bạn thấy mình luôn trong tình trạng dò dẫm với bàn phím, nói trước quên sau luôn được, chân tay lóng ngóng… rất có thể bạn đang có khối u não", Schwartz nói.

Vấn đề nói, nuốt hoặc kiểm soát biểu hiện trên khuôn mặt đều vụng về thì rất có thể bạn cần đi kiểm tra não bộ ngay để phát hiện khối u não.

Cảm giác tê cóng

Giống với sự vùng về, mất cảm giác ở một phần cơ thể hoặc khuôn mặt là dấu hiệu của một khối u não đang hình thành trong đầu bạn.

Theo Schwartz, thậm chí nếu khối u nằm ở cuống não thì cột sống, dây chằng của bạn sẽ gặp trục trặc, bạn luôn mất cảm giác hoặc có những chuyển động vụng về tại khu vực này.

Thay đổi trong bộ nhớ hoặc suy nghĩ

Sự thật là các khối u có thể gây ra những thay đổi lớn trong hành vi hoặc tính cách của một người.

Còn những kiểu chuyển đổi hay nghe được trong phim là chuyện không phổ biến. "Những người có khối u thường có xu hướng ghi nhớ kém, luôn cảm thấy bối rối", Schwartz nói.

Buồn nôn

"Cảm giác buồn nôn hoặc đau bụng dai dẳng, không có gì giải thích được rất có thể là dấu hiệu khối u não" là lời khẳng định của Schwartz.

Lúc đầu chỉ buồn nôn khi nhức đầu tăng, về sau nôn thường xuyên hơn và có thể ói vọt, ói thường xảy ra buổi sáng, khi bụng còn rỗng, không có dấu hiệu báo trước, sau khi ói xong có cảm giác bớt nhức đầu.

Thay đổi thị lực

Schwartz cho rằng, mắt nhìn bị mờ, nhìn một thành hai, mất thị lực đều liên quan đến sự xuất hiện của các khối u não. Ngoài ra, trong mắt xuất hiện những đốm lạ cũng là dấu hiệu có thể bạn đã có u não.

Đau đầu không thường xuyên

Mặc dù hầu hết chúng ta đều nhận định, đau đầu không phải là dấu hiệu sớm của khối u não. "Chúng thường xuất hiện khi khối u não đã lớn nhưng không được coi là một trong những triệu chứng đầu tiên của u não", Schwartz cho biết.

Tất cả những điều khác bạn cần biết

Điều gì tạo nên khối u? Schwartz cho rằng, một số rối loạn di truyền có thể dẫn đến các khối u não. "Tuy nhiên, phần lớn các khối u phát sinh ở những người không có yếu tố nguy cơ hoặc ảnh hưởng", vị chuyên gia này giải thích.

Trẻ em và người lớn trên 60 tuổi có nhiều khả năng bị u não nhất, tuy nhiên, căn bệnh này đều có thể xảy ra ở mọi đối tượng.

Mặc dù được nghe rất nhiều nhưng thực sự điện thoại di động không phải là yếu tố gây nên các khối u não.

"Đó là một quan niệm sai lầm rất phổ biến hiện nay, không có bằng chứng thuyết phục để giới chuyên gia phải xem xét mối liên hệ giữa điện thoại di động và khối u não", Schwartz khẳng định.

(Nguồn: Pre, Mayoclinich)

Theo HH

Trí thức trẻ