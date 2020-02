7 kiểu gia đình sinh ra đứa trẻ đầy triển vọng, tiền đồ rộng mở!

Một giáo viên tốt có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ 3 – 5 năm.

Nhưng một phụ huynh tốt tuyệt đối ảnh hưởng đến cả đời của đứa trẻ.

Con cái là niềm vui của cha mẹ, vì thế việc giáo dục con cái rất quan trọng. Những đứa trẻ đến từ 7 gia đình sau, nhất định sau này sẽ làm nên việc lớn:

1. Gia đình coi trọng giáo dục

Môi trường sẽ ảnh hưởng lớn đến tính cách và quyết định của mỗi người.

Gia đình là ngôi trường đầu tiên trong đời. Và cha mẹ là những giáo viên đầu tiên của đứa trẻ. Một gia đình coi trọng giáo dục, nhất định sẽ nuôi dưỡng ra những đứa trẻ thích học.

Muốn con sau này giỏi giang, cha mẹ dù bận đến đâu cũng nên dành thời gian dạy dỗ, chăm lo cho việc học của con, không cáu gắt mà từ tốn giảng dạy, hỏi thăm về tình hình lớp học của trẻ.

Điều này không chỉ giúp mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái thêm gắn bó, còn khiến bọn trẻ thích thú hơn trong việc học.

2. Gia đình lạc quan

Một số chuyên gia phát hiện ra rằng, đứa trẻ có tính cách càng lạc quan, thì sau này ra đời càng dễ tồn tại hơn những đứa trẻ thường hay u sầu khác.

Sự tích cực của cha mẹ sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đứa trẻ, khiến chúng dù rơi vào tình huống khó khăn nào cũng có thể lạc quan đối mặt.

Hơn nữa, còn biết chủ động giải quyết vấn đề, nhìn nhận thất bại và học cách đối diện với cuộc sống bằng một nụ cười.

Cha mẹ càng gần gũi, thì tính cách đứa trẻ càng cởi mở, và tính cách hòa hợp cũng như khả năng giao tiếp càng mạnh mẽ.

Mỗi gia đình nên tạo bầu không khí hài hòa và vui vẻ để con cái có thể khám phá được vẻ đẹp cuộc sống cũng như học được cách yêu quý và trân trọng nó.

3. Gia đình có truyền thống thích học

"Bản chất của giáo dục là bồi dưỡng những thói quen tốt."

Muốn con trẻ có những thói quen tốt thì nên tập cho chúng ngay từ khi còn nhỏ.

Cha mẹ cũng cần đi đầu trong việc học, đọc sách để làm gương cho con cái cũng như kích thích tinh thần ham học hỏi của chúng.

Cách giáo dục tốt nhất chính là để cha mẹ trở thành tấm gương cho con cái!

4. Gia đình đầm ấm, hòa thuận

Trong bộ phim "All Is Well", sự thiên vị và nuông chiều quá đáng của cha mẹ đã khiến đứa con trai cả trở nên yếu đuối, đứa con trai thứ hai thì ích kỷ, thậm chí là khiến đứa con gái còn lại hận cả nhà.

Qua đó cho thấy, cách cư xử, phân chia tình cảm cũng như giáo dục cha mẹ rất quan trọng đối với sự phát triển của con cái sau này.

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình hòa thuận, đầy tình yêu thương sẽ trở nên lạc quan, có cái nhìn đầy màu sắc và tích cực với cuộc sống hơn là những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình có cha mẹ li dị, hay cãi nhau...

5. Gia đình tôn trọng ý kiến của con cái

Mỗi đứa trẻ đều là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho chúng ta. Muốn con trẻ trở nên ưu tú, chúng ta cũng cần nên tôn trọng ý kiến của chúng, không nên việc gì cũng áp đặt theo ý mình.

Trong phim "Bố già" của Trấn Thành, ông bố nhiều lần ngăn cản cậu con trai, không muốn nó đi theo con đường nghệ thuật, mặc dù biết rằng con trai rất đam mê theo con đường âm nhạc. Việc này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa hai cha con, cũng khiến gia đình không mấy vui vẻ gì.

Cái nghèo có thể cản trở suy nghĩ của con người ta nhiều lắm. Nhưng dù gia đình bạn giàu hay nghèo, nếu đã sinh con ra, vậy hãy thử lắng nghe ý kiến và cho con cái được lựa chọn con đường mà nó muốn đi.

Tin tưởng vào khả năng của con, tôn trọng và hỗ trợ nó sẽ tốt hơn là việc hoài nghi, áp đặt và cấm đoán.

Trồng một hạt giống trong tim bọn trẻ, mỗi ngày đều cổ vũ và tiếp thêm động lực, để hạt giống ấy có thể từ từ lớn lên, trở nên mạnh mẽ và nở hoa thơm ngát.

6. Gia đình có nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ.

Có giáo viên từng nói rằng, chỉ cần nhìn bàn học của một đứa trẻ là biết ngay thành tích của chúng thế nào.

Những đứa trẻ là học sinh giỏi thì luôn sắp xếp đồ dùng học tập và tập vở thật ngăn nắp, khi có bài tập về nhà thì lúc nào ra về cũng nhìn ngăn bàn vài lần xem còn sót sách vở không mới dám về.

Thói quen này nên được hình thành từ nhỏ, để đứa trẻ sống có nề nếp, trật tự hơn.

Ngôi nhà sạch sẽ cũng giúp ít rất nhiều cho trẻ. Khiến chúng hình thành thói quen sống có tổ chức, cũng hình thành thói quen siêng năng, làm hết sức mình.

7. Gia đình sống theo quy tắc, tuân thủ nề nếp

"Tự do có quy tắc gọi là hoạt bát, tự do không quy tắc chỉ được xem là bừa bãi."

Nếu bạn thực sự yêu thương đứa trẻ, vậy bạn không nên quá chiều con, mà buông thả tuyệt đối. Bạn có thể tôn trọng ý kiến, nhưng không được mặc kệ đúng sai mà nghe theo nó.

Dạy con biết chữ có thể là thầy cô. Nhưng dạy con biết cách đối nhân xử thế, chỉ có thể là cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, hãy dạy con trở thành người sống có ích, biết tuân thủ quy tắc.

Không sống buông thả, phóng túng hay thích làm gì thì làm.

Những đứa trẻ hạnh phúc sẽ được cha mẹ giáo dục cẩn thận. Còn yêu thương và chiều con tuyệt đối sẽ chỉ khiến chúng trở nên hư hỏng.

Cho dù trường học có uy tín đến đâu, giáo viên có kinh nghiệm nhiều thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn là người thầy tốt nhất trong đời trẻ.