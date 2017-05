7 sự thật lý giải mức giá "trên trời" của đồng hồ Rolex

Rolex là một thương hiệu đồng hồ khác biệt. Nhà sản xuất Rolex vốn rất kín tiếng và ít khi tự nói về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người ngoài hiếm khi có cơ hội bước chân vào trụ sở của Rolex.

Nếu có cơ hội hiếm có tham quan nơi sản xuất đồng hồ Rolex ở Thụy Sĩ, bạn sẽ trầm trồ và ngưỡng mộ những giá trị mà họ tạo ra. Hơn cả một chiếc đồng hồ, thương hiệu Rolex là một vũ trụ riêng - nơi tụ họp sự tôn trọng, ngưỡng mộ, giá trị, và danh tiếng.

1. Họ sử dụng vật liệu thép đắt tiền và hiếm có

Những người yêu thích đồng hồ Rolex sẽ biết rằng, loại thép mà hãng sử dụng khác biệt hoàn toàn và độc nhất. Hầu hết các loại đồng hồ được làm từ thép không gỉ 316L. Nhưng đồng hồ Rolex được chế tạo từ loại thép 940L đặc biệt.

Đây là loại thép rất đắt và đòi hỏi các công cụ và kỹ thuật đặc biệt để xử lý. Từ năm 2003, hãng Rolex thay đổi toàn bộ máy móc và các dụng cụ sản xuất để có thể xử lý thép 904L. Bởi Rolex tự sản xuất tất cả các chi tiết của đồng hồ nên điều này có ý nghĩa rất lớn đối với thương hiệu. Chi phí và kỹ thuật quá cao khiến không thương hiệu đồng hồ nào liều lĩnh làm chế tác theo cách của Rolex.

2. Hãng xây dựng phòng thí nghiệm khoa học riêng

Hãng xây dựng những phòng thí nghiệm chuyên nghiệp với những trang thiết bị tốt nhất. Họ không chỉ nghiên cứu về việc sản xuất đồng hồ, mà còn nghiên cứu kỹ thuật sản xuất hiệu quả hơn như chế tạo ra loại dầu bôi trơn hiệu quả nhất trong quá trình sản xuất, quan sát các kim loại và vật liệu khác nhau có ảnh hưởng đến công nghệ và kỹ thuật sản xuất...

Các nhà nghiên cứu của Rolex làm việc để thử nghiệm, tìm ra những vấn đề, cách ngăn ngừa các vấn đề xảy ra đối với chiếc đồng hồ đắt giá của hãng.

3. Các máy cơ khí đồng hồ được lắp ráp thủ công và kiểm tra kỹ càng

Nhiều người nghĩ rằng Rolex sử dụng máy móc để sản xuất đồng hồ. Tất nhiên, họ sử dụng máy móc để sản xuất các chi tiết máy, nhưng các bộ máy cơ khí của đồng hồ Rolex đều được lắp ráp thủ công (có sự hỗ trợ của máy móc). Đôi tay và trí óc tinh tế của các kỹ thuật viên giúp những chi tiết được sắp xếp và lắp ráp một cách chính xác nhất.

Và mọi thứ được kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Họ kiểm tra hoạt động và độ chính xác của đồng hồ trong các điều kiện để đảm bảo mọi chiếc đồng hồ Rolex đều được kiểm soát chất lượng trước khi xuất xưởng để đến tay các nhà phân phối và khách hàng.

4. Rolex có nhà máy sản xuất vàng riêng

Tất cả kim loại quý như vàng, bạch kim được sử dụng trong sản xuất đồng hồ đều được chế tạo từ nhà máy riêng của hãng. Họ tự tinh chế các kim loại quý để làm các chi tiết trong bộ máy cơ khí, các chi tiết trang trí của đồng hồ. Tại các lò đúc của Rolex, vàng 24k trở thành vàng 18k, vàng trắng, hay vàng Rolex’s Everose (một loại vàng 18k không bị phai màu).

Bởi Rolex có thể kiểm soát việc sản xuất tất cả các chi tiết của chiếc đồng hồ, họ không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn đảm bảo sản xuất ra những chiếc đồng hồ đẹp nhất. Tính đến này, Rolex là hãng đồng hồ duy nhất tự chế tạo vàng trong lò đúc nội bộ để tạo ra các chi tiết.

5. Mỗi chiếc đồng hồ mất đến cả năm để sản xuất

Trong một quảng cáo, Rolex đã nhấn mạnh rằng, họ mất khoảng 1 năm để sản xuất một chiếc đồng hồ độc đáo, duy nhất. Đó là sự thật. Các nhà máy của Rolex sản xuất được khoảng 1 triệu chiếc đồng hồ mỗi năm, nhưng họ không làm tắt một bước nào. Từ khi định hình những điều cơ bản nhất của một chiếc đồng hồ cho tới khi hoàn thiện nó với độ chính xác hoàn hảo, quá trình đó mất khoảng một năm.

Hãng đặc biệt quan tâm đến chất lượng và hiệu quả sản xuất. Về cơ bản, tiêu chí hàng đầu của họ là sản xuất những đồng hồ tốt nhất và liên tục tìm cách để làm tốt hơn nữa. Trong khi quá trình làm vạch chia giờ của các hãng đồng hồ khác được thực hiện bằng máy, hãng Rolex thực hiện quá trình này hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Đó cũng là một tiến trình chiếm nhiều thời gian.

6. Rolex tự sản xuất tất cả các chi tiết của chiếc đồng hồ

In-house movement (máy đồng hồ in-house) là bộ máy cơ khí bên trong chiếc đồng hồ. Những hãng đồng hồ tự sản xuất hoàn toàn những chi tiết của máy đồng hồ thì bộ máy đó gọi là in-house movement.

Thông thường một số hoặc rất nhiều những bộ phận chi tiết của đồng hồ được mua bởi các nhà cung cấp bên ngoài. Rolex là một trong số ít hãng đồng hồ tự sản xuất tất cả các chi tiết của sản phẩm. Bởi nó thể hiện sự độc nhất, chất lượng cao hơn khi hãng tự thiết kế và hiểu rõ các chi tiết máy của họ. Hay đơn giản là thể hiện truyền thống lâu năm trong ngành đồng hồ.

7. An ninh của kho vàng Fort Knox chẳng là gì so với Rolex

Fort Knox là kho vàng dự trữ lớn nhất của Mỹ. Tất nhiên, nó được thiết kế để có thể chống chọi được bất kỳ dạng tấn công nào. Nhưng, chuỗi an ninh được hãng Rolex sử dụng còn kỹ càng hơn rất nhiều. Hãng thậm chí còn có hệ thống an toàn kiểu James Bond được đặt dưới những tầng hầm. Trước khi tới được phòng an ninh của Rolex, bạn phải đi qua một căn hầm kiên cố, có hệ thống nhận diện an ninh bằng vân mắt.

Trên bàn làm việc của kỹ thuật viên lắp ráp đồng hồ có một hệ thống an ninh, yêu cầu nhận dạng mọi lúc, kể cả khi bạn đã nhận dạng bằng vân tay. Mọi linh kiện đều có số serial riêng, được sao chụp và sắp xếp hợp với tổng thể để kỹ thuật viên có mọi thông tin chi tiết nhất về từng linh kiện khi làm việc.

Khi vận chuyển những chi tiết của một chiếc đồng hồ, Rolex sử dụng những chiếc xe cực kỳ bình thường (có thể không ai nhận ra) nhưng có lớp bọc sắt rất dày. Rolex cực kỳ nghiêm túc trong công tác bảo mật. Vì lý do dễ hiểu là giá trị của đồng hồ Rolex không khác gì tiền.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/BI